 Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2020

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Мир

Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа

Президент США не может направлять военных в Иран или против Ирана без одобрения Конгресса, гласит резолюция Палаты представителей. Исключение - оборонительные действия.

Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

Палата представителей Конгресса США в четверг, 9 января, приняла резолюцию, которая не позволяет президенту страны Дональду Трампу принимать единолично решения о военных действиях против Ирана. Согласно этому документу, подобные решения президент должен согласовывать с парламентом.

Контекст

Иран неожиданно сдержанно отреагировал на убийство генерала Сулеймани. Благодаря этому на короткое время открывается окно возможностей для дипломатии, считает Маттиас фон Хайн. (08.01.2020)

Острый конфликт США и Ирана может выявить реальную слабость позиций Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, считает Константин Эггерт. (06.01.2020)

Президент Ирака призвал не превращать страну в поле битвы. Он осудил ракетные удары Ирана по базам США на иракской территории. Тегеран назвал их местью Вашингтону за убийство своего генерала. (08.01.2020)

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство иранского генерала Сулеймани провокационным военным ударом. Конгрессмены проголосуют по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа уже на этой неделе. (06.01.2020)

Среди прочего в резолюции указано, что без четко выраженного одобрения Конгресса президент не вправе направлять военнослужащих в Иран либо для операций против Ирана, за исключением случаев, когда речь идет об оборонительных действиях при "непосредственно предстоящем вооруженном нападении" на американские цели.

Тремя днями ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство иранского генерала Сулеймани провокационным военным ударом и объявила, что Палата представителей уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Трампа в отношении Ирана.

В свою очередь Дональд Трамп ужесточил санкции против Ирана, но не стал отвечать военными действиями на ракетные удары по авиабазам в Ираке, произведенные 8 января сразу после похорон генерала Касема Сулеймани. Накануне Трамп пригрозил нанести удары по 52 "культурным объектам" Ирана в случае враждебных действий.

Командующий элитным подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани был убит 3 января американским ракетным ударом в международном аэропорту Багдада. После этого отношения США и Ирана резко обострились.

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    Автор: Наталья Позднякова


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