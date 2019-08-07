 Пакистан понижает уровень дипломатических отношений с Индией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2019

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Мир

Пакистан понижает уровень дипломатических отношений с Индией

Помимо перевода дипотношений на более низкий уровень, пакистанские власти приостанавливают двустороннюю торговлю с Индией после того, как Нью-Дели лишил Кашмир особого статуса.

Индийские военнослужащие в штате Джамму и Кашмир

Индийские военнослужащие в штате Джамму и Кашмир

Власти Пакистана понижают уровень дипломатических отношений с Индией после того, как та отменила особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом пакистанский комитет национальной безопасности заявил в среду, 7 августа.

В частности, глава МИД Пакистана заявил, что индийский посол будет выслан из страны, передает пакистанский телеканал Ary News. Кроме того, Пакистан приостановит двустороннюю торговлю с Индией и пересмотрит некоторые двусторонние торговые соглашения.

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5 августа Нью-Дели упразднил особый статус спорного региона Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. В конце июля центральные власти начали вводить в штат, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих. Правительство штата 2 августа призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его из-за проблем с безопасностью.

Исламабад грозит обратиться в СБ ООН

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными и односторонними". Пакистанские власти объявили о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с действиями индийской стороны.

Причина конфликта в Кашмире

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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