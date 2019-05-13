Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии

Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.
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