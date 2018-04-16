О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах

Третий раунд газовых переговоров между Россией, ЕС и Украиной 19 сентября в Брюсселе заметно отличался от предыдущих встреч. Если в январе руководители российской и украинской делегаций обвиняли друг друга в "маразме", "сюрреализме" и "абсурде", то сейчас все три стороны дружно заявили, что встреча была конструктивной.

Первые подвижки

Ход переговоров не предвещал успеха. Встреча началась на час позже, а завершилась на полчаса раньше. Оказалось, однако, что и полутора часов сторонам хватило, чтоб достичь прогресса.

Министр энергетики РФ Александр Новак

Первой из здания Еврокомиссии вышла российская делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком. Поджидавшим журналистам он сказал, что встреча была "очень конструктивной", и сообщил, что российская сторона "готова работать по европейскому законодательству".

Через полчаса к прессе вышел вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. Стороны сблизили позиции по "большинству" обсуждавшихся вопросов, заявил он. Особенно порадовало Шефчовича, что "Россия согласна с тем, что будущий транзитный контракт должен основываться на европейском законодательстве".

Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович

На этом давно настаивала Украина, которую в этом поддерживала Еврокомиссия. Россия же воздерживалась от конкретных заявлений на эту тему. Возможно, причина сдвига в том, что в Украине - после нескольких лет неопределенности - наконец определились с моделью анбандлинга. Это одно из ключевых предписаний газового законодательства ЕС: компания, добывающая и торгующая голубым топливом, не может его транспортировать. Соответственно наряду с "Нафтогазом" должна существовать отдельная компания, которая станет оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Украина должна завершить анбандлинг до конца года

В Брюссель новый глава украинской делегации, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель приехал уже с решениями нового правительства Украины по анбандлингу, принятыми только накануне, 18 сентября.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

Времени у Украины остается мало. Нынешний контракт "Нафтогаза" и "Газпрома", не предусматривающий анбандлинга, истекает 31 декабря. Независимого оператора ГТС еще предстоит сертифицировать. Это делает украинский регулятор, а подтверждает европейская сторона. Оржель предоставил ЕС и России график того, как в Украине будут реализовать требование европейского законодательства до 1 января.

Новак, в свою очередь, заявил, что если к этому сроку сертификации не будет, Россия предлагает либо продлить действующий контракт, либо подписать дополнительное временное соглашение. Марош Шефчович подтвердил, что российская сторона попросила Еврокомиссию обеспечить внедрение законодательства ЕС в Украине. А Оржель пообещал быть в этом отношении "максимально эффективным".

Нерешенные проблемы

Нерешенными остались некоторые другие проблемы. Главная из них - Стокгольмский арбитраж. По его решениям, "Газпром" остался должен "Нафтогазу" более 2,5 миллиардов долларов США. Российская компания с этим не согласилась и подала апелляцию.

В этот раз Новак повторил свое предложение урегулировать споры "по нулевому варианту, в рамках мирового соглашения". "Это очень важный момент для того, чтоб обеспечить экономически целесообразные поставки газа через ГТС Украины", - добавил он. В Киеве даже слышать не хотят о том, чтоб просто отказаться от более 2,5 миллиардов долларов. "Арбитраж не является предметом нынешних переговоров", - подчеркнул Оржель хотя и признал, что Россия тему поднимала.

Вторая проблема - поставки российского газа в саму Украину. Москва неизменно подчеркивают, что для нее это - главный вопрос. Как известно, в ноябре 2015 года Украина прекратила покупать газ у России и теперь импортирует его из ЕС. А вот приоритет "Нафтогаза" - подписание двух транзитных соглашений. Первое - так называемое "interconnection agreement", то есть договор между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС о передаче газа. Второе соглашение - также между двумя операторами - о бронировании транзитных мощностей. И лишь на третьем месте для "Нафтогаза" - подписание контракта с "Газпромом" о поставках газа в Украину.

Пока неясно, удастся ли Украине решать эти проблемы по отдельности. Как завил Шефчович, отвечая на вопрос корреспондента DW, результат переговоров должен будет объединять три фактора: сроки контракта, размер тарифов и объемы, включая объемы продажи российского газа Украине.

Если контракт подписан не будет…

Вероятно, именно из-за таких разногласий главы трех делегаций говорили о возможности, что контракт не подпишут до конца года. При этом представители Брюсселя и Киева подчеркивали свою готовность к разным сценариям, учитывая что в Европе в этом году активно запасаются газом.

Хранилища газа в ЕС 15 сентября были заполнены более чем на 95 процентов. Общий их объем - около 100 миллиардов кубометров, а годовое потребление газа в ЕС - 474 миллиарда кубометров.

В украинские подземные газохранилища, по данным "Укртрансгаза", закачали уже 19,4 миллиарда кубометров - за месяц до начала отопительного сезона. Годовое же потребление в 2018-м в Украине составило чуть более 32 миллиардов кубометров газа, а собственная добыча - 21 миллиард кубометров.

"Газпром" тоже не сидел сложа руки. Его руководство заявляло о планах закачать в подземные хранилища в странах ЕС 11,4 миллиарда кубометров своего газа.

Так что в Европе приняли меры на случай прекращения поставок газа через украинскую ГТС. Но пока участники настроены на достижение договоренности. Об этом свидетельствует и их решение провести следующий раунд переговоров еще до конца октября.

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