 О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.09.2019

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Европа

О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах

На трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину в ЕС достигнут первый успех: Россия согласилась на контракт по газовым правилам ЕС. Подробности - в репортаже DW из Брюсселя.

Российский газопровод в Европу

Российский газопровод в Европу

Третий раунд газовых переговоров между Россией, ЕС и Украиной 19 сентября в Брюсселе заметно отличался от предыдущих встреч. Если в январе руководители российской и украинской делегаций обвиняли друг друга в "маразме", "сюрреализме" и "абсурде", то сейчас все три стороны дружно заявили, что встреча была конструктивной.

Первые подвижки

Ход переговоров не предвещал успеха. Встреча началась на час позже, а завершилась на полчаса раньше. Оказалось, однако, что и полутора часов сторонам хватило, чтоб достичь прогресса.

Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

Первой из здания Еврокомиссии вышла российская делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком. Поджидавшим журналистам он сказал, что встреча была "очень конструктивной", и сообщил, что российская сторона "готова работать по европейскому законодательству".

Через полчаса к прессе вышел вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. Стороны сблизили позиции по "большинству" обсуждавшихся вопросов, заявил он. Особенно порадовало Шефчовича, что "Россия согласна с тем, что будущий транзитный контракт должен основываться на европейском законодательстве".

Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович

Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович

На этом давно настаивала Украина, которую в этом поддерживала Еврокомиссия. Россия же воздерживалась от конкретных заявлений на эту тему. Возможно, причина сдвига в том, что в Украине - после нескольких лет неопределенности - наконец определились с моделью анбандлинга. Это одно из ключевых предписаний газового законодательства ЕС: компания, добывающая и торгующая голубым топливом, не может его транспортировать. Соответственно наряду с "Нафтогазом" должна существовать отдельная компания, которая станет оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Украина должна завершить анбандлинг до конца года

В Брюссель новый глава украинской делегации, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель приехал уже с решениями нового правительства Украины по анбандлингу, принятыми только накануне, 18 сентября.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

Времени у Украины остается мало. Нынешний контракт "Нафтогаза" и "Газпрома", не предусматривающий анбандлинга, истекает 31 декабря. Независимого оператора ГТС еще предстоит сертифицировать. Это делает украинский регулятор, а подтверждает европейская сторона. Оржель предоставил ЕС и России график того, как в Украине будут реализовать требование европейского законодательства до 1 января.

Новак, в свою очередь, заявил, что если к этому сроку сертификации не будет, Россия предлагает либо продлить действующий контракт, либо подписать дополнительное временное соглашение. Марош Шефчович подтвердил, что российская сторона попросила Еврокомиссию обеспечить внедрение законодательства ЕС в Украине. А Оржель пообещал быть в этом отношении "максимально эффективным".

Нерешенные проблемы

Нерешенными остались некоторые другие проблемы. Главная из них - Стокгольмский арбитраж. По его решениям, "Газпром" остался должен "Нафтогазу" более 2,5 миллиардов долларов США. Российская компания с этим не согласилась и подала апелляцию.

В этот раз Новак повторил свое предложение урегулировать споры "по нулевому варианту, в рамках мирового соглашения". "Это очень важный момент для того, чтоб обеспечить экономически целесообразные поставки газа через ГТС Украины", - добавил он. В Киеве даже слышать не хотят о том, чтоб просто отказаться от более 2,5 миллиардов долларов. "Арбитраж не является предметом нынешних переговоров", - подчеркнул Оржель хотя и признал, что Россия тему поднимала.

Вторая проблема - поставки российского газа в саму Украину. Москва неизменно подчеркивают, что для нее это - главный вопрос. Как известно, в ноябре 2015 года Украина прекратила покупать газ у России и теперь импортирует его из ЕС. А вот приоритет "Нафтогаза" - подписание двух транзитных соглашений. Первое - так называемое "interconnection agreement", то есть договор между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС о передаче газа. Второе соглашение - также между двумя операторами - о бронировании транзитных мощностей. И лишь на третьем месте для "Нафтогаза" - подписание контракта с "Газпромом" о поставках газа в Украину.

Контекст

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Россия и Беларусь не сходятся в цене на поставляемый Минску газ. Конфликт уже привел к сокращению поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Пока уступать никто не хочет. (22.09.2016)

Пока неясно, удастся ли Украине решать эти проблемы по отдельности. Как завил Шефчович, отвечая на вопрос корреспондента DW, результат переговоров должен будет объединять три фактора: сроки контракта, размер тарифов и объемы, включая объемы продажи российского газа Украине.

Если контракт подписан не будет

Вероятно, именно из-за таких разногласий главы трех делегаций говорили о возможности, что контракт не подпишут до конца года. При этом представители Брюсселя и Киева подчеркивали свою готовность к разным сценариям, учитывая что в Европе в этом году активно запасаются газом.

Хранилища газа в ЕС 15 сентября были заполнены более чем на 95 процентов. Общий их объем - около 100 миллиардов кубометров, а годовое потребление газа в ЕС - 474 миллиарда кубометров.

В украинские подземные газохранилища, по данным "Укртрансгаза", закачали уже 19,4 миллиарда кубометров - за месяц до начала отопительного сезона. Годовое же потребление в 2018-м в Украине составило чуть более 32 миллиардов кубометров газа, а собственная добыча - 21 миллиард кубометров.

"Газпром" тоже не сидел сложа руки. Его руководство заявляло о планах закачать в подземные хранилища в странах ЕС 11,4 миллиарда кубометров своего газа.

Так что в Европе приняли меры на случай прекращения поставок газа через украинскую ГТС. Но пока участники настроены на достижение договоренности. Об этом свидетельствует и их решение провести следующий раунд переговоров еще до конца октября.

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    Автор: Андрей Гурков


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