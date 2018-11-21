Оюб Титиев удостоен франко-германской правозащитной премии

Глава чеченского отделения "Мемориал" Оюб Титиев удостоен франко-немецкой премии "За права человека и верховенство закона". Официально о награде объявили в среду, 21 ноября, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Наряду с Титиевым лауреатами стали еще 14 "деятелей, мужественно отстаивающих права человека повсюду в мире", отметили министры.

В число награжденных вошли активисты из Китая, Сирии, Венесуэлы и Таиланда.

Мас и его коллега Ле Дриан напомнили об отмечаемом в этом году 70-летии принятия Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и выразили благодарность всем, кто на повседневной основе прилагает усилия, чтобы "данная декларация соблюдалась не только на бумаге".

Франко-германская премия вручается с 2016 года и способствует укреплению сотрудничества между двумя странами в области верховенства права.

Дело Оюба Титиева

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли в нем пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.

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