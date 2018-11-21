 Оюб Титиев удостоен франко-германской правозащитной премии | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2018

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Россия

Оюб Титиев удостоен франко-германской правозащитной премии

Главы МИД ФРГ и Франции объявили лауреатов премии "За права человека и верховенство закона".

Оюб Титиев

Оюб Титиев

Глава чеченского отделения "Мемориал" Оюб Титиев удостоен франко-немецкой премии "За права человека и верховенство закона". Официально о награде объявили в среду, 21 ноября, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Наряду с Титиевым лауреатами стали еще 14 "деятелей, мужественно отстаивающих права человека повсюду в мире", отметили министры.

В число награжденных вошли активисты из Китая, Сирии, Венесуэлы и Таиланда.

Контекст

В Чечне началось слушание уголовного дела правозащитника Оюба Титиева. Защита добивалась переноса его в другой регион. Почему - DW объяснил глава совета центра "Мемориал" Александр Черкасов. (18.07.2018)

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

Мас и его коллега Ле Дриан напомнили об отмечаемом в этом году 70-летии принятия Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и выразили благодарность всем, кто на повседневной основе прилагает усилия, чтобы "данная декларация соблюдалась не только на бумаге". 

Франко-германская премия вручается с 2016 года и способствует укреплению сотрудничества между двумя странами в области верховенства права.

Дело Оюба Титиева

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли в нем пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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