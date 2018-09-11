ОЭСР отмечает успехи Германии в сфере образования

За последние годы Германия значительно укрепила свои позиции в некоторых образовательных отраслях. Такой вывод содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном во вторник, 11 сентября.

В частности, среди граждан ФРГ в возрасте от 15 до 29 лет лишь каждый десятый не работает и не учится, говорится в докладе. Это один из самых низких показателей среди государств-членов ОЭСР. В то же время среди молодых иммигрантов этот показатель достигает 25 процентов, что, по мнению авторов исследования, объясняется большим количеством приехавших в ФРГ беженцев.

Доля безработных среди немецкой молодежи без аттестата о среднем образовании составляет 15 процентов, что в пять раз выше, чем среди выпускников гимназий. В категории граждан в возрасте от 25 до 34 лет без полного среднего образования трудоустроены 55 процентов, а среди людей в этой возрастной группе с более высоким образовательным уровнем постоянное рабочее место имеют 84 процента. В свою очередь, количество молодежи без законченного среднего или среднего профессионального образования снизилось с 15 до 13 процентов.

Перспектива трудоустройства

У большинства выпускников университетов или молодых людей, получивших профессиональное образование, имеются хорошие шансы на трудоустройство, отмечают составители доклада (соответственно 87 и 83 процента). "Профессиональное образование и академическое образование являются для нас равноценными и перспективными карьерными альтернативами", - заявила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек (Anja Karliczek).

Приложенные усилия особенно заметны в области образования в раннем детском возрасте, утверждает директор ОЭСР по образованию Андреас Шляйхер (Andreas Schleicher). В частности, доля посещающих ясли детей за десять лет увеличилась более чем в два раза: с 17 процентов в 2005 году до 37 процентов в 2016-м.

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