 ОЭСР отмечает успехи Германии в сфере образования | Новости из Германии о Германии | DW | 11.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

ОЭСР отмечает успехи Германии в сфере образования

В ФРГ доля посещающих ясли за 10 лет выросла в 2 раза. Кроме того, у большинства немецкой молодежи, закончившей университет или имеющей профессиональное образование, - хорошие шансы трудоустройства.

Группа подростков

За последние годы Германия значительно укрепила свои позиции в некоторых образовательных отраслях. Такой вывод содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном во вторник, 11 сентября.

В частности, среди граждан ФРГ в возрасте от 15 до 29 лет лишь каждый десятый не работает и не учится, говорится в докладе. Это один из самых низких показателей среди государств-членов ОЭСР. В то же время среди молодых иммигрантов этот показатель достигает 25 процентов, что, по мнению авторов исследования, объясняется большим количеством приехавших в ФРГ беженцев.

Контекст

Какой подарок лучше сделать немецкому учителю, чтобы его не уволили? DW разбиралась в хитрой арифметике. (03.09.2018)

Есть ли в немецких школах дресс-код? Можно ли носить короткие юбки, ультракороткие шорты и другие откровенные наряды? DW попросила ответить немецких школьников. (27.08.2018)

Доля безработных среди немецкой молодежи без аттестата о среднем образовании составляет 15 процентов, что в пять раз выше, чем среди выпускников гимназий. В категории граждан в возрасте от 25 до 34 лет без полного среднего образования трудоустроены 55 процентов, а среди людей в этой возрастной группе с более высоким образовательным уровнем постоянное рабочее место имеют 84 процента. В свою очередь, количество молодежи без законченного среднего или среднего профессионального образования  снизилось с 15 до 13 процентов.

Перспектива трудоустройства

У большинства выпускников университетов или молодых людей, получивших профессиональное образование, имеются хорошие шансы на трудоустройство, отмечают составители доклада (соответственно 87 и 83 процента). "Профессиональное образование и академическое образование являются для нас равноценными и перспективными карьерными альтернативами", - заявила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек (Anja Karliczek).

Приложенные усилия особенно заметны в области образования в раннем детском возрасте, утверждает директор ОЭСР по образованию Андреас Шляйхер (Andreas Schleicher). В частности, доля посещающих ясли детей за десять лет увеличилась более чем в два раза: с 17 процентов в 2005 году до 37 процентов в 2016-м. 

Смотрите также:

  • Школьный кулек

    Первый день в немецкой школе

    Школьный кулек

    В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

  • Школьные ранцы

    Первый день в немецкой школе

    Ранцы на любой вкус

    Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

  • Ланч-бокс с завтраком

    Первый день в немецкой школе

    Ланч-бокс с завтраком

    Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

  • Первый урок

    Первый день в немецкой школе

    Первый урок

    Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

  • Учителя танцуют на празднике для первоклассников

    Первый день в немецкой школе

    Наставники

    Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

  • Фотография на память

    Первый день в немецкой школе

    На память

    Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.

    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


Смотреть видео 02:06
Now live
02:06 мин

Школьники за экологию

Контекст

Первый день в немецкой школе

Что едят немецкие первоклашки на завтрак? Какой ранец лучше выбрать? И для чего нужен "школьный кулек"? (01.09.2017)  

Ссылки в интернете

Доклад ОЭСР

Аудио- и видеофайлы по теме

Школьники за экологию  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта  

Также по теме

Studium Studentin Bildung lernen Symbolbild

ОЭСР назвала Германию лидером в техническом образовании 12.09.2017

37 процентов выпускников вузов ФРГ получают дипломы по математике, информатике, естественным и техническим наукам. Это лучший показатель среди экономически развитых стран ОЭСР.

Europäische Zentralbank in Frankfurt

Что происходит с немецкой экономикой в год выборов 16.09.2017

Допустим, Билл Клинтон был прав, когда говорил, что граждане принимают решение на выборах, прежде всего, исходя из экономической ситуации в стране. Как сейчас обстоят дела с экономикой в Германии?

Реклама

Самые читаемые

Что говорят в Германии о выборах и протестах в России  

Комментарий: План Навального сработал  

Комментарий: Фальшивое величие и реальный позор "Востока-2018"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно