От Wi-Fi до Uber: в чем Германия отстает от России и других стран

Германия привычно находится в числе лидирующих в мире стран по самым разным показателям: уровень жизни, экспорт, промышленность, защита окружающей среды. Но есть и вещи, которые, например, для россиян и многих других стали обыденностью, а для немцев еще остаются в диковинку. В чем же запаздывает Германия и почему так происходит?

Бесплатный Wi-Fi и мобильный интернет

Пожалуй, первое, что бросается в глаза российскому туристу в Германии - это трудности с поиском бесплатного Wi-Fi (в ФРГ его принято называть WLAN). Местные журналисты называют Германию "WLAN-пустыней посреди Европы" и говорят, что по этому показателю она еще только "развивающаяся страна". Это связано во многом с борьбой против интернет-пиратства. Еще недавно в немецком законодательстве была норма, согласно которой владелец сети Wi-Fi нес ответственность за возможные правонарушения со стороны пользователей. Например, если посетитель кафе воспользовался точкой доступа, чтобы нелегально скачать музыку или фильмы, отвечать за это приходится хозяину заведения.

До недавнего времени точки доступа к Wi-Fi в ФРГ были редкостью, но ситуация меняется

Разумеется, это отпугивало большинство предпринимателей, рисковавших получить приличный штраф за действия своих клиентов, которые невозможно проконтролировать. В 2016 году бундестаг внес в закон поправки, утвержденные позднее Федеральным верховным судом Германии, которые упразднили эту норму, и постепенно ситуация с Wi-Fi должна улучшиться. Наверняка поспособствуют этому и действия ЕС, который собирается установить бесплатные точки Wi-Fi в тысячах европейских городов.

От нехватки бесплатного Wi-Fi страдают не только туристы, но и местные жители, ведь с мобильным интернетом в Германии ситуация тоже не лучшая - он дорогой. Согласно исследованию консалтинговой компании Rewheel Research, в ФРГ за 30 евро (около 2300 рублей) можно купить для смартфона интернет-трафик на 15 гигабайт. Исследование проводилось среди стран ЕС и ОЭСР (включает в себя 36 развитых стран), Германия оказалась на 25 месте из 41-го. России этом в списке не было, но если проанализировать предложения "большой четверки" мобильных операторов в РФ, можно найти тарифы для смартфона от 1000 рублей за 30-50 гигабайт.

Высокие цены на мобильный интернет в Германии специализированный портал для сравнения услуг Check24 объясняет несколькими причинами. Во-первых, в отличие от многих других стран, в ФРГ операторы платят государству за лицензию на передачу данных на разных мобильных частотах. Эти деньги, к слову, перенаправляются на субсидии для развития стационарного широкополосного интернета. Кроме того, портал указывает на низкую конкуренцию на рынке и высокую стоимость расширения мобильного интернет-покрытия.

Бесконтактная оплата картой и смартфоном

Немцы очень любят расплачиваться наличными. По данным Европейского Центробанка, в их кошельке в среднем находятся 103 евро - это самый высокий показатель во всей еврозоне. А исследование Федерального банка Германии показывает, кредитная карта есть только у трети граждан страны. И лишь 19 процентов пользуются ею хотя бы раз в неделю.

Немцы и наличные дегьги все еще неразлучны

Неудивительно, что то же исследование свидетельствует: на бесконтактную оплату картой приходится лишь 1,1 процента всех операций, а бесконтактная оплата с помощью смартфона и вовсе ничтожна - около ноля процентов.

Нет спроса - нет и предложения. Только в последние пару лет в Германии банки стали активнее распространять карты с возможностью бесконтактной оплаты, а на кассах магазинов - появляться такие терминалы. Вот и Apple не спешил заходить на немецкий рынок со своим приложением Apple Pay. Оно начнет работать в Германии только к концу 2018 года.

Uber и дешевое "такси" от частников

Переиначивая известное высказывание, в Германии такси - это роскошь, в России - средство передвижения. Значительную роль в доступности поездок на такси в РФ сыграл сервис Uber, предлагающий услуги частных водителей. Компания пыталась зайти и на рынок Германии.

Uber есть только в двух городах Германии и в непривычном для России виде

Однако если вы сегодня откроете это приложение в ФРГ, то увидите, что данный сервис недоступен в этом регионе. Uber работает только в двух немецких городах - Берлине и Мюнхене, да и то не в той форме, к которой привыкли россияне. Здесь это лишь одно из приложений для заказа профессионального такси из официально оформленных таксомоторных компаний, а значит, и по рыночным "кусачим" ценам.

Услуги в Германии фирма стала предлагать в 2013 году и поначалу быстро росла. С помощью своего сервиса UberPop она позволяла автолюбителям заниматься частным извозом безо всяких лицензий, а пассажирам добираться до нужного места по демпинговым ценам. Это возмутило таксомоторные компании, и они обратились в суд.

Судьи сочли убедительными аргументы таксистов, которые ссылались на строгие требования, предъявляемые в Германии претендентам на получение лицензии профессионального водителя с правом перевозки пассажиров. Чтобы сесть за руль такси, здесь надо быть не моложе 21 года, иметь стаж водителя не менее двух лет и безупречную с правовой точки зрения биографию.

Кроме того, надо пройти придирчивое обследование у окулиста и терапевта, получить у последнего справку, в том числе, на психологическую устойчивость. Водитель также должен продемонстрировать знания местности. Аргумент Uber, что в эпоху навигаторов это необязательно, суды не приняли. На получение лицензии профессионального водителя в Германии уходит до полугода.

В итоге к 2015 году Uber пришлось изменить первоначальную бизнес-модель и отказаться от услуг частных водителей без лицензии. Схожим образом ситуация развивалась еще в нескольких странах ЕС - например, сервис UberPop запрещен во Франции, Италии, Испании и Бельгии. Сталкивается с проблемами при получении лицензии компания и в Лондоне.

Местные власти в прошлом году отказывались продлить Uber пятилетнюю лицензию, заявляя о недостаточных гарантиях безопасности пассажиров и недостаточной проверке квалификации водителей. После изменений со стороны Uber в июне этого года лондонские власти выдали компании лицензию на испытательный срок в 15 месяцев.

Смотрите также:

Удивительное - рядом в Германии Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

Удивительное - рядом в Германии "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Удивительное - рядом в Германии В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

Удивительное - рядом в Германии На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

Удивительное - рядом в Германии Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

Удивительное - рядом в Германии Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

Удивительное - рядом в Германии Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

Удивительное - рядом в Германии Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

Удивительное - рядом в Германии Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

Удивительное - рядом в Германии Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

Удивительное - рядом в Германии На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

Удивительное - рядом в Германии "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея. Автор: Максим Нелюбин

