От МУС до ЕСПЧ: где и насколько успешно Украина судится с Россией

Вечером 3 декабря украинский президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев будет готовить иск в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за агрессии России в Керченском проливе. Так что к перечню судебных разбирательств, которые власти Украины инициировали против Кремля в международных судах, вскоре добавится еще одно. DW напоминает о важнейших юридических спорах между Украиной и Россией.

Права человека

Наибольшее количество исков против РФ Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Сейчас претензии Киева в связи с нарушением прав человека на, по выражению украинских властей, оккупированных Россией территориях объединены в два крупных производства - по Крыму и Донбассу.

Здание ЕСПЧ

Также ЕСПЧ рассматривает отдельно иск о незаконном вывозе в Россию детей с неподконтрольной Украине части Донбасса и поданный в августе нынешнего года иск по делам, как их называют в Киеве, украинских политзаключенных, содержащихся на территории аннексированного Крыма и РФ. В украинском министерстве юстиции ожидают, что рассмотрение первого по хронологии дела относительно комплексного нарушения прав человека в Крыму начнется в ЕСПЧ в Страсбурге не ранее конца текущего года или начала следующего.

Захват украинских военных моряков в районе Керченского пролива также стал поводом для обращения Киева в ЕСПЧ. Суд в рамках срочной процедуры удовлетворил просьбу Украины, обязав Россию сообщить о местонахождении и состоянии военных, а также обеспечить лечение раненых. В отведенный на это срок Москва это предварительно решение ЕСПЧ не выполнила.

Терроризм и дискриминация

Международный суд ООН в Гааге уже рассматривает украинский иск против России относительно нарушения ею конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона обвиняет Россию в нарушения этих конвенций во время аннексии Крыма и агрессии в Донбассе.

Международный суд ООН в Гааге также рассматривает украинский иск против России

Иск подан еще в январе 2017 года, а уже в апреле суд ввел временные меры в отношении России в рамках второй части этого иска: Кремль обязали воздержаться от нарушения прав крымских татар и обеспечить право на обучение на украинском языке в Крыму.

Теперь Украина работает над тем, чтобы доказать обвинения по существу. В июне 2018 Киев предоставил свои доказательства в виде соответствующего меморандума. Он "весит около 90 килограммов, состоит из 17500 страниц текста и 29 томов", рассказал о документе в день его подачи министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По оценкам украинского МИД, рассмотрение дела может продлиться еще несколько лет.

"Морские" дела

Кроме Международного суда ООН, исками Украины против РФ в Гааге занимается и Постоянная палата третейского суда. Одно из обвинений касается нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Украина инициировала соответствующее арбитражное производство еще в сентябре 2016 года.

А в феврале этого года подала в арбитраж меморандум, в котором указывает на нарушение Россией суверенных прав Киева в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе, включая незаконную добычу ресурсов на морском шельфе и блокаду прохода судов в украинские порты через пролив под предлогом строительства Керченского моста. Представитель Украины в этом деле, замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассчитывает, что первое решение по иску можно ожидать в 2019 году, а слушания дела по существу могут состояться уже в 2021 году.

Военные преступления

Также в Гааге рассматривается еще одно важное для Украины дело. Международный уголовный суд (МУС), более известный под названием Гаагский трибунал, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 года рассматривает дело "Ситуация в Украине", которое касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также событий в Крыму и в Донбассе.

Специально для этого Киев в сентябре 2015 году признал юрисдикцию трибунала в отношении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала конфликта в Донбассе.

Международный уголовный суд занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности

В ежегодном докладе прокурора суда Фату Бенсуды, обнародованном в декабре 2017 года, отмечается, что МУС может квалифицировать боевые действия в Донбассе как международный вооруженный конфликт и что после 20 февраля 2014 года на востоке Украины было зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений.

Ранее, в ноябре 2016 года, Бенсуда приравняла ситуацию в аннексированном Крыму к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Через два дня после публикации этого отчета, 16 ноября 2016 года, российский президент издал распоряжение о выходе РФ из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

Корпоративные споры

Однако наиболее успешны в юридическом противостоянии с Россией украинские госкомпании. Так, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже одержала победу в Стокгольмском арбитраже, в результате которой российский "Газпром" будет вынужден выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Кроме того, в октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали в Постоянную палату Третейского суда в Гааге иск в связи с захватом Россией их имущества во время аннексии Крыма.

По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма иска вместе с процентами составляет около семи миллиардов долларов, а решение может быть вынесено уже к концу текущего года. Победу в деле против России одержал недавно и украинский государственный сберегательный банк "Ощадбанк". 26 ноября стал известно, что арбитражный суд в Париже обязал Москву выплатить банку 1,3 миллиарда долларов компенсации за потери имущества и бизнеса в результате аннексии Крыма.

Смотрите также:

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Конфликты в Керченском проливе: на каком основании? Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России ЕС критикует Россию Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чрезмерные" проверки в Азовском море Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Аргументы России Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Керченский кризис Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды" ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт. Автор: Евгений Тейзе

