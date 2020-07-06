От мороженого до ЛГБТ: запретят ли в России радугу?

Екатерина Лахова из Союза женщин России пожаловалась президенту Путину на рекламу мороженого с радугой, заподозрив пропаганду ЛГБТ. Карикатурист Сергей Елкин знает, как отреагирует Кремль.
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