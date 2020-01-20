От вечеринки до профессии: 5 любопытных фактов об объятиях

В 1986 году этот необычный праздник придумал американец Кевин Заборней, чтобы чаще вспоминать о своих близких и обниматься с ними. Сегодня День объятий отмечают не только в США, а его создателя называют "послом объятий". Кроме того, ежегодно в канун 21 января выбирают "самых обнимаемых" людей мира. Это звание может получить как обычный человек или знаменитость, так и герой книги или фильма. Для тех, кто до этого титула пока не дотянул, существуют другие способы получить порцию нежности.
Специальные вечеринки
Считается, что первые тематические вечеринки под названием Cuddle Party также появились именно в Америке: в 2004 году психологи из Нью-Йорка придумали такую форму терапии для своих пациентов, чтобы добавить новые эмоции в будничные отношения между партнерами. При этом заранее оговаривалось, что разрешены только объятия, а другие формы прикосновений и проявления нежности категорически запрещены. Спустя год в Берлине состоялась подобная вечеринка.
Однако еще с середины 80-х годов прошлого века в Германии проводили психологические тренинги для людей, подверженных зависимостям, например, алкоголизму. Главной частью этих занятий как раз и были коллективные объятия. А первый отдельный праздник для любителей обниматься устроили еще в 1995 году. Перед началом вечеринки зачитывались правила, которые не стоило нарушать.
Необычные вечеринки и бесплатные объятия
Сегодня во многих немецких городах так называемые Kuschelparty можно посещать регулярно. Как уверяют организаторы, объятия хороши для души и тела: укрепляют иммунитет, снижают уровень гормонов стресса и способствуют выработке эндорфинов. Перед походом на такое мероприятие рекомендуется принять душ, не использовать парфюм и надеть удобную одежду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно.
Акция Kuschel-In в Берлине
Кроме того, посетители зачастую становятся организаторами флэшмобов и акций. Самая известная из них называется Free Hugs ("Бесплатные объятия"), во время которой участники с табличкой на груди предлагают незнакомцам на улице обняться для удовольствия. Один из самых масштабных флэшмобов провели в Берлине у Бранденбургских ворот в 2010 году. Тогда десятки людей расстелили одеяла и легли на асфальт, обхватив руками друг друга.
Профессия мечты
Некоторые предприимчивые люди превратили объятия в способ зарабатывания денег. Элиза Шмидт (Elisa Schmidt) называет себя "профессиональной обнимальщицей" и предлагает клиентам провести час в своей компании за деньги. "Только объятия и ничего больше", - уверяет девушка. В рамках своего проекта Kuschel Kiste она также готовит специалистов по обниманию.
Более креативная сотрудница нидерландской фермы Мирре Хупкес предлагает всем желающим обнять корову за 50 евро. Эту идею взяли на вооружение и немецкие фермеры, которые организовывают встречи людей, мечтающих об объятиях с коровой, длительностью четыре часа за 45 евро. При этом они предлагают приятный бонус в виде пирогов и напитков. Кроме того, можно организовать семейный пикник, на который придет корова для объятий.
Приятный рекорд
Любители пообниматься регулярно ставят рекорды. В 2012 году четыре пары в Лондоне смогли простоять более суток, обхватив руками друг друга. Они продержались ровно 24 часа и 44 минуты. Уже через два года в День святого Валентина 26 пар в Таиланде продержались 26 часов, 26 минут и 26 секунд. Но и их результат сегодня не считается рекордным. В феврале 2016 года супруги Моника и Ларс Шмидт из Дании выстояли более 40 часов, получив в качестве приза 10 тысяч крон.
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Давайте начистоту: неужели нет в мире более важной проблемы, чем выдумывать, а тем более проводить такие дни, как, например, День тренировочных штанов? Хотя идея четырех ребят из Граца не так уж и плоха: в определенный день отдать должное чувству уюта, с которым мы носим самые обычные треники. Как бы то ни было, а их призыву следуют 47 тысяч человек в сети Facebook.
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21 февраля: Всемирный день экскурсовода
Всемирная федерация ассоциаций гидов (WFTGA) учредила этот день, чтобы отдать должное труду экскурсоводов по городам и музеям и сделать рекламу своей отрасли. С этой целью во Всемирный день экскурсовода проводятся бесплатные экскурсии. В 2014 году он проходит под лозунгом "Огонь и пламя". В Мюнхене по этому поводу проводят экскурсию на тему "Олимпийский огонь".
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2 апреля: Международный день детской книги
Истории о Пеппи Длинныйчулок и сказки братьев Гримм относятся к числу самых любимых детских книг во всем мире. Наверняка и их читают детям в школах и библиотеках в Международный день детской книги. Кроме того в этот день проводятся семинары и соревнования на лучшее сочинение, а известные авторы зачитывают детям отрывки из своих работ.
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6 мая: Международный день отказа от диет
Международный день отказа от диет восходит к инициативе англичанки Мэри Эванс Янг. Она основала кампанию ''нарушителей диет'' Diet Breakers, чтобы бороться против чрезмерной худобы в обществе. Из-за проблем с лишним весом у самой Мэри Эванс Янг развилась анорексия, которую ей удалось впоследствии вылечить. В этот день речь идет и о другой важной теме: дискриминации людей, страдающих ожирением.
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15 июня: День без автомобиля
В 1981 году представители церковных организаций в бывшей ГДР инициировали акцию "Мобильность без машин", отказавшись на время ее проведения от своих автомобилей. Они хотели показать, что люди должны передвигаться, не нанося вреда окружающей среде. Затем эта традиция из ГДР соединилась с традицией западногерманских "воскресений без автомобиля". В Европе День без автомобиля отмечают 22 сентября.
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30 июля: Международный день дружбы
Этот день был учрежден генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. "Давайте поддерживать дружбу. Это укрепляет наше чувство солидарности и способствует развитию благотворной идеи об одной большой семье", - призвал он. В День дружбы надо отдавать должное не только укреплению связей между отдельными людьми, но и дружеским отношениям на политическом и культурном поприще.
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1 августа: Международный день пива
В мире насчитывается примерно 12 тысяч сортов пива, около 5 тысяч из них изготавливают в Германии. В Международный день пива любители хмельного напитка собираются вместе, чтобы весело провести время, воздать должное пивоварням и узнать что-то новое о пиве и жизни в других регионах и странах.
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19 сентября: Международный день подражания пиратам
Идею проводить Международный день подражания пиратам (International Talk Like A Pirate Day) предложили два американца, а любопытные журналисты разнесли ее по всему свету. Единственная цель этого шуточного праздника - дарить радость людям. В Германии его отмечают на "пиратских" вечеринках, облачаясь в соответствующие костюмы и имитируя разговор морских разбойников.
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5 октября: Всемирный день мыльных пузырей
И в этот день все подчиняется одной цели - радоваться жизни. Идею празднования Всемирного дня мыльных пузырей предложили в сети Facebook с целью сделать мир более красочным. На фотографии видны огромные мыльные пузыри, которые выдули во Всемирный день мыльных пузырей в Гданьске. Этот праздник отмечают во многих других городах Европы.
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19 ноября: Всемирный день туалета
Почти 2,5 миллиарда человек в мире не имеют благоустроенных туалетов. В 2001 году был учрежден Всемирный день туалета, чтобы показать, насколько необходимы санузлы для гигиены и здоровья. Не все понимают эту взаимосвязь. Многих просто привлекает название этого необычного праздника, и, не задумываясь о его значении, они публикуют в Сети смешные фотографии уборных.
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Автор: Карстен Каминский, Ольга Солонарь