От вечеринки до профессии: 5 любопытных фактов об объятиях

В 1986 году этот необычный праздник придумал американец Кевин Заборней, чтобы чаще вспоминать о своих близких и обниматься с ними. Сегодня День объятий отмечают не только в США, а его создателя называют "послом объятий". Кроме того, ежегодно в канун 21 января выбирают "самых обнимаемых" людей мира. Это звание может получить как обычный человек или знаменитость, так и герой книги или фильма. Для тех, кто до этого титула пока не дотянул, существуют другие способы получить порцию нежности.

Специальные вечеринки

Считается, что первые тематические вечеринки под названием Cuddle Party также появились именно в Америке: в 2004 году психологи из Нью-Йорка придумали такую форму терапии для своих пациентов, чтобы добавить новые эмоции в будничные отношения между партнерами. При этом заранее оговаривалось, что разрешены только объятия, а другие формы прикосновений и проявления нежности категорически запрещены. Спустя год в Берлине состоялась подобная вечеринка.

Однако еще с середины 80-х годов прошлого века в Германии проводили психологические тренинги для людей, подверженных зависимостям, например, алкоголизму. Главной частью этих занятий как раз и были коллективные объятия. А первый отдельный праздник для любителей обниматься устроили еще в 1995 году. Перед началом вечеринки зачитывались правила, которые не стоило нарушать.

Необычные вечеринки и бесплатные объятия

Сегодня во многих немецких городах так называемые Kuschelparty можно посещать регулярно. Как уверяют организаторы, объятия хороши для души и тела: укрепляют иммунитет, снижают уровень гормонов стресса и способствуют выработке эндорфинов. Перед походом на такое мероприятие рекомендуется принять душ, не использовать парфюм и надеть удобную одежду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно.

Акция Kuschel-In в Берлине

Кроме того, посетители зачастую становятся организаторами флэшмобов и акций. Самая известная из них называется Free Hugs ("Бесплатные объятия"), во время которой участники с табличкой на груди предлагают незнакомцам на улице обняться для удовольствия. Один из самых масштабных флэшмобов провели в Берлине у Бранденбургских ворот в 2010 году. Тогда десятки людей расстелили одеяла и легли на асфальт, обхватив руками друг друга.

Профессия мечты

Некоторые предприимчивые люди превратили объятия в способ зарабатывания денег. Элиза Шмидт (Elisa Schmidt) называет себя "профессиональной обнимальщицей" и предлагает клиентам провести час в своей компании за деньги. "Только объятия и ничего больше", - уверяет девушка. В рамках своего проекта Kuschel Kiste она также готовит специалистов по обниманию.

Более креативная сотрудница нидерландской фермы Мирре Хупкес предлагает всем желающим обнять корову за 50 евро. Эту идею взяли на вооружение и немецкие фермеры, которые организовывают встречи людей, мечтающих об объятиях с коровой, длительностью четыре часа за 45 евро. При этом они предлагают приятный бонус в виде пирогов и напитков. Кроме того, можно организовать семейный пикник, на который придет корова для объятий.

Приятный рекорд

Любители пообниматься регулярно ставят рекорды. В 2012 году четыре пары в Лондоне смогли простоять более суток, обхватив руками друг друга. Они продержались ровно 24 часа и 44 минуты. Уже через два года в День святого Валентина 26 пар в Таиланде продержались 26 часов, 26 минут и 26 секунд. Но и их результат сегодня не считается рекордным. В феврале 2016 года супруги Моника и Ларс Шмидт из Дании выстояли более 40 часов, получив в качестве приза 10 тысяч крон.

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