 Отток капитала: доллар уходит из России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.08.2018

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Россия

Отток капитала: доллар уходит из России

Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

Доллар уходит от Путина - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Александра Поблинкова


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Контекст

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