Отток капитала: доллар уходит из России

Копейка рубль бережет: 10 золотых правил немецкой экономии

Курение вредит вашему... кошельку

Средняя цена пачки сигарет в Германии - около шести евро. В среднем, курильщик тратит на сигареты около 107 евро в месяц. Неудивительно, что две трети немцев (66 процентов) сочли такие расходы отличным поводом для отказа от курения. Но и у сторонников вредной привычки свои способы сэкономить: 26% немцев крутят самокрутки, а 14% покупают сигареты за границей или в магазинах "duty-free".