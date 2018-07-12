 Отравленный ″Новичком″ британец дал первые показания полиции | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2018

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Европа

Отравленный "Новичком" британец дал первые показания полиции

Следователи намерены выяснить, каким образом Чарли Роули и его спутница могли вступить в контакт с отравляющим веществом. Подробности допроса пока не сообщаются.

Оцепление в Эймсбери в связи с отравлением Роули и Стерджес

Оцепление в Эймсбери в связи с отравлением Роули и Стерджес

В среду, 11 июля, британской полиции удалось поговорить с 45-летним Чарли Роули, который, по сообщениям британских властей, был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Ранее представители больницы, в которой находится пострадавший, заявили о том, что его состояние стабилизировалось, хотя и остается критическим.

Контекст

Состояние отравленного "Новичком" Чарли Роули критическое, но стабильное. Двумя днями ранее умерла Дон Стерджес, доставленная в больницу вместе с Роули. (11.07.2018)

Министр обороны Великобритании считает, что Россия совершила химическую атаку на британской территории. (09.07.2018)

Беседа представителей полиции с Роули не была долгой, допрос будет продолжен в ближайшие дни, когда его состояние улучшится. В первую очередь следователи намерены выяснить, каким образом он и его спутница Дон Стерджес могли вступить в контакт с отравляющим веществом. Подробности нынешнего разговора не сообщаются.

Отравление в Эймсбери

Роули и 44-летняя Дон Стерджес были доставлены с признаками отравления в больницу в городе Эймсбери в конце июня. Первой стало плохо женщине, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние мужчины. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или их передозировка. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей.

Дон Стерджес умерла 8 июля, ее смерть расценивается как убийство. Полиция исходит из того, что оба пострадавших прикасались к емкости, содержащей "Новичок". Доза вещества была очень высокой, сообщает Скотланд-Ярд. В настоящее время устанавливается, есть ли связь между отравлением Роули и Стерджес и делом Скрипалей. Лондон уже обвинил Россию в смерти Стерджес.

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    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

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    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

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    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

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    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?  

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