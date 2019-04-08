 Отмечен рекордный отток иностранных инвестиций из компаний в РФ | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2019

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Россия

Отмечен рекордный отток иностранных инвестиций из компаний в РФ

По данным Центробанка РФ, объем выведенных капиталовложений составляет 6,464 млрд долларов.

Доллары США

Доллары США

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из капитала российских компаний в 2018 году составил 6,464 млрд долларов (около 5,735 млрд евро). Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщило агентство "Интерфакс". Оно приводит статистику Центробанка РФ.

Контекст

Задержание крупнейшего в России инвестора Майкла Калви не связано с его гражданством, но может стать еще одним аргументом при голосовании за новый пакет санкций в отношении РФ. (15.02.2019)

Аппетиты силовиков РФ растут все быстрее, а имущества, которое можно захватить, становится все меньше. Дело братьев Магомедовых - наглядный тому пример, считает Иван Преображенский. (02.04.2018)

За весь период наблюдений - с 1997 года - данный показатель в четвертый раз оказался отрицательным. В предыдущий раз подобная тенденция фиксировалась в 2015 году. Тем не менее тогда размер негативного сальдо был почти в 14 раз меньше: отток средств составлял 445 млн долларов (около 395 млн евро).

Отрицательные значения фиксировались до этого лишь дважды - в 2012 и 2003 годах. Шестнадцать лет назад вывод инвестиций перешагнул отметку в 2 млрд долларов (около 1,7 млрд евро).

Тогда отток иностранных капиталовложений эксперты увязывали с так называемым "дело ЮКОСа", которое было возбуждено 20 июня 2003 года. Преследованию в рамках него, в частности, подверглись Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.

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    Автор: Андрей Гурков


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