Отменят ли в Германии воскресные богослужения?

Две крупнейшие христианские церкви переживают сейчас в Германии не самые лучшие времена. В 2018 году они снова потеряли прихожан. Количество протестантов сократилось почти на 220 тысяч, а католиков - на 216 тысяч. Особенно заметен отток прихожан в крупных городах - таких, как Кельн, Эссен, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург... Правда, и католиков, и прихожан Евангелической церкви в стране все еще очень много: католиков - более 23 миллионов, протестантов - чуть больше 21 миллиона. В общей сложности, это более половины населения Германии.

Евангелическая церковь Германии даже предложила сейчас своим общинам подумать об отказе от проведения воскресных богослужений: как показали результаты только что проведенного исследования, верующих они уже привлекают мало. Как выяснилось в ходе исследования, в среднем, примерно 734 тысячи проживающих в ФРГ протестантов не пропускают воскресных богослужений. Это меньше 4 процентов всех прихожан. А любая месса стоит немалых денег. Это слишком расточительно - проводить ее в полупустой церкви.

Самое популярное богослужение

Так что, как иронично замечает газета Rheinische Merkur, вполне возможно, что в недалеком будущем традиционную надпись у входа в церковь: "Воскресное богослужение. Начало в 10 часов", - заменит табличка: "Богослужение по договоренности". По мнению критиков, на пользу имиджу церкви это не пойдет. При этом все соглашаются с тем, что церкви нужны реформы и действенные маркетинговые акции.

Чтобы привлечь в храм людей, как в Евангелической церкви Германии, так и в католической придается все больше значения проведению богослужений, ориентированных на конкретную целевую группу прихожан - и по определенному, конкретному поводу.

Рождественская месса в соборе Майнца

Самым популярным богослужением среди остается и у католиков, и у протестантов рождественская литургия. Даже для тех, кто обычно редко или даже совсем не ходит в церковь, эта самая важная христианская месса по-прежнему очень важна. Давно уже устраиваются особые рожденские богослужения для детей и с их участием. Тогда в церковь просто не пробиться. Немало людей собирают и проводимые в церквях церемонии венчания и крещения. Храмы и общины стараются делать подобные их волнующими и запоминающимися.

Чтобы католическая церковь смогла вернуть в свое лоно прихожан, известный немецкий экономист и маркетолог, профессор Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере Хериберт Мефферт (Heribert Meffert), которого в Германии называют "богом маркетинга", рекомендует ее служителям активнее "идти в народ", налаживать с людьми диалог – особенно если речь идет о тех, кто лишь недавно вступил в общину, и не только в селах и маленьких городах, но и крупных мегаполисах.

Мефферт рекомендует разрабатывать и осуществлять больше оригинальных и креативных проектов, способных заинтересовать людей и возродить в них веру в то, что церковь о них реально заботится. По словам эксперта, это могут быть как проекты, связанные с оказанием поддержки беженцам, так и социальные проекты, направленные на помощь пожилым людям. И привлекать к участию в них Мефферт советует молодежь: ведь чем раньше человек начинает ходить в церковь и принимать активное участие в ее жизни, тем больше вероятности, что он ее не покинет и в старшем возрасте.

Телефонная линия для усомнившихся

Согласно прогнозам авторов исследования, проведенного три месяца назад социологическим центром Generationenverträge, массовый выход из христианских церквей может обернуться в Германии тем, что к 2060 году число прихожан сократится в стране почти наполовину. А это значит, что финансовое положение храмов станет еще более плачевным. Ведь с таких людей больше не будет взиматься церковный налог, используемый для финансирования расходов общины. В Баварии и Баден-Вюртемберге его размер составляет 8 процентов от налогооблагаемого дохода гражданина, а в остальных федеральных землях – 9 процентов. В числе тех, кто пользуется правом взимания церковного налога в Германии, и общины Евангелической церкви, и епископства Римско-католической церкви.

Церкви прилагают все усилия к тому, чтобы удержать людей. Епископство баварского Регенсбурга даже организовало "горячую" телефонную линию для прихожан, решивших распрощаться с церковью. Правда, как признается в интервью журналистам регенсбургский диакон Михаэль Вайсманн (Michael Weißmann), чуть ли не треть тех, кто по этому номеру звонит, всего лишь хочет "выпустить пар", то есть ругает находящегося на другом конце провода священнослужителя.

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