"Открытая Россия" Михаила Ходорковского хочет зарегистрироваться в РФ

Совет российского сетевого движения "Открытая Россия" (ОР), учрежденного российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, решил начать процедуру регистрации организации в министерстве юстиции РФ. Эту информацию подтвердил в беседе с DW председатель ОР Андрей Пивоваров.

"Мы приняли политическое решение", - пояснил он. "Мы российское движение, у нас 35 региональных отделений", нарастить их число до необходимого для регистрации, принести документы в Минюст "не составит для нас проблем", уверен Пивоваров.

Процесс подачи будет максимально прозрачным

Председатель ОР не исключил, что на оформление бумаг уйдет достаточно продолжительное время: "Порядка месяца-полутора это займет".

"Чтобы собрать пакет документов, требуется осуществить большой объем работ. Мы сделаем это публично, проведем региональные и федеральную конференции… и максимально прозрачно все подадим", - пояснил Андрей Пивоваров.

"Откажут российской организации"

Говоря о том, имеется ли у организации какие-либо сценарии действий на случай противодействия Минюста, он высказал мнение, что "поводов для отказа - ограниченное количество". В случае отрицательного решения "откажут в регистрации российской организации и российским гражданам", добавил Пивоваров.

По оценкам правозащитников, решение зарегистрироваться принято после целого ряда административных и одного уголовного дела по статье о нежелательной организации, заведенных против ОР. Речь идет о расследовании в отношении члена федерального совета ОР Анастасии Шевченко. В "Открытой России" утверждают, что уголовное дело полностью сфабриковано.

Давление на "Открытую Россию" растет

В последнее время случаи давления на "Открытую Россию" участились. В середине января координатора "Открытой России" в Пскове Лию Милушкину и ее мужа, активиста местного штаба политика Алексея Навального Артема Милушкина задержали по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК). По данным новостного портала "Псковская губерния", активистов обвиняют в сбыте амфетамина. Позднее Милушкину отправили под домашний арест, а ее супруг остался в СИЗО.

Регистрация в Минюсте ОР необходима, в частности, чтобы защитить активистов движения от административной и уголовной ответственности за сотрудничество с одноименной британской организацией, внесенной в России в реестр нежелательных. Зарегистрированное в РФ движение по закону нельзя объявить нежелательным.

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