Отказ госсекретаря США от визита в ФРГ: Берлин в недоумении

7 мая должен был состояться визит госсекретаря США Майка Помпео в Германию. В Берлине были запланированы сначала переговоры и совместная пресс-конференция Помпео с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas), а вечером - встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Об отмене этого визита посольство США в Германии сообщило всего за несколько часов до ожидаемого прибытия Майка Помпео в Берлин. Для немецких политиков это стало неприятным сюрпризом, а для прессы ФРГ - очередным поводом оценить состояние германо-американских отношений.

Берлину нужен "прямой провод" в Вашингтон

В МИД ФРГ визиту Майка Помпео придавали большое значение. Накануне встречи с ним в интервью немецким журналистам Хайко Мас говорил, что Берлину "нужен прямой провод в Вашингтон", что Германия "жизненно заинтересована в сотрудничестве с американцами по неотложным международным вопросам".

Хайко Мас

После неожиданной отмены визита МИД ФРГ вначале разослал журналистам, собиравшимся прийти на пресс-конференцию Помпео и Маса, сообщение, что ее не будет, а позднее уведомил, что они поговорили по телефону. "В ходе этого разговора Помпео выразил сожаление в связи с необходимостью перенести сегодняшнюю встречу, - сообщила пресс-служба МИД ФРГ, - обе стороны договорились быстро найти новую дату для нее, а Мас выразил понимание переносом встречи".

В бундестаге разводят руками

Но ни немецкий МИД, ни ведомство федерального канцлера не сообщили, что это за "неотложные обстоятельства", из-за которых, как указало посольство США, был в самый последний момент отменен визит Помпео в Берлин.

Остались в неведении не только журналисты, но и немецкие парламентарии. Представители различных партий, сообщил корреспонденту DW источник в бундестаге, отреагировали на новость с непониманием, расценили отмену визита как явный признак ничтожного значения, которое придают в Вашингтоне Германии. "В бундестаге царит мнение, - сказали корреспонденту DW, - что американская администрация более не прислушивается к немецким аргументам".

Под куполом бундестага

Публично прокомментировал отмену визита только представитель фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) во внешнеполитическом комитете бундестага Петр Бистрон (Petr Bystron). "Германо-американские отношения в середине 2019 года находятся на низшей точке со времени окончания Второй мировой войны", - говорится в его сообщении для печати.

И ответственность за это, по мнению депутата, лежит исключительно на министерстве иностранных дел, которым руководит социал-демократ и немецкое правительство". Берлин, считает Бистрон, "слишком часто допускал дипломатические бестактности и откровенную беззастенчивость" в отношении президента США.

Обломки германо-американской дружбы?

Прямо противоположной точки зрения придерживается журналист немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Даниэль Бреcлер (Daniel Brössler). В комментарии под названием "От германо-американской дружбы остались одни обломки" на сайте издания он называет непростительной "наглостью" отмену госсекретарем США - всего за несколько часов до назначенного времени - встречи с Меркель и переговоров с Масом.

"Через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа, - пишет комментатор, - от многого из того, что преподносилось как свидетельство германо-американской дружбы, остались только обломки". Во многих сферах, по его мнению, США превратились из союзника в соперника Германии.

Süddeutsche Zeitung надеется, что после Трампа США снова станут партнером и соратником Германии в борьбе за сохранение международных правил и демократии. Но все равно Америка никогда более не будет тем государством-протектором, на которое немцы могли так долго полагаться. "И после Трампа будет продолжаться ползучий уход американцев из различных регионов мира, - продолжает автор комментария. - И сможет ли Европа восполнить некоторые пробелы, не в последнюю очередь зависит от Германии".

Издание Zeit online в связи с отменой визита Майка Помпео напоминает о том, что Германия должна была стать только 39-м государством, которое бы он посетил. В феврале этого года Помпео отказался принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, хотя в то время он несколько дней ездил по Европе - был в Польше, Словакии, Венгрии, Бельгии и даже в Исландии.

Газета Bild в своем онлайн-варианте многозначительно, выделив жирным шрифтом, указала, что "почти одновременно с отменой (визита Помпео. - Ред.) российское информационное агентство РИА "Новости" сообщило, что Помпео продолжит состоявшиеся в воскресенье переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи - правда, только во вторник, 14 мая".

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