Отец пострадавшей в Керчи студентки сообщил об отказе в выплате компенсации

По информации СМИ, власти аннексированного РФ Крыма отказались выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей семье 16-летней студентки Натальи Калиниченко, пострадавшей в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. "Денег так и не видел. До сих пор ничего начислено не было. Хотя в газетах писали, что всем раненым деньги выплатили", - сообщил отец девушки Юрий Калиниченко в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном в четверг, 1 ноября.

По словам Калиниченко, представители властей Крыма на встрече с местными жителями сообщили, что "денег отцу давать не велено", поскольку семья считается "неблагополучной".

"Денег на руки не дали"

Во время нападения на колледж Калиниченко находилась рядом с эпицентром взрыва. В Керчи ей ампутировали ступню и отправили на лечение в Москву, где она перенесла еще одну операцию и в настоящее время проходит лечение. Девушке предстоит также долгая реабилитация, отец намерен оставаться с ней в Москве, но денег на лечение у семьи нет.

По словам Юрия Калиниченко, местные власти после неоднократных просьб оплатили ему билет в Москву и проживание. "Когда я заикнулся о деньгах, мне сказал: забудь, вернешься летом в Керчь, тогда и отправим твою дочь в санаторий на эту сумму. У меня же не было средств даже на билет в один конец… Я упрямо обивал пороги горадминистрации. Видно, сжалились надо мной. Денег на руки не дали, но билет и проживание в гостинице оплатили", - сообщил он.

Администрация Керчи опровергла слова Калиниченко

Между тем администрация Керчи утверждает, что Наталье Калиниченко и ее отцу "оказывается всесторонняя помощь". В частности, власти города совместно с советом министров Крыма "в кратчайшие сроки" организовали бесплатный проезд пострадавших и их родителей в Москву, кроме того, "им предоставляется бесплатное проживание и транспортное обеспечение", сообщается на официальном сайте керченской администрации 2 ноября.

Согласно этой информации, отец Натальи Калиниченко 19 октября прибыл в администрацию Керчи, где ему было предложено отправиться в больницу к дочери, но от данного предложения он отказался. После этого пострадавшая студентка попросила, чтобы к ней приехал отец, о чем тот был проинформирован и дал согласие на отправку в Москву, указывается далее в заявлении властей.

"Компенсация выплачена в полном объеме"

25 октября, по этим данным, был организован переезд Юрия Калиниченко в аэропорт Симферополя, перелет в Москву, где ему предоставили транспорт и бесплатное проживание, а также социальная, правовая и психологическая помощь.

Для выплаты компенсации Калиниченко предоставил неполный комплект документов, в нем недоставало заявления его дочери, указывается далее. После предоставления 26 октября данного заявления "денежные средства зачислены на счет девочки в полном объеме", подчеркивается в заявлении администрации.

Взрыв в колледже

Число жертв бойни в Керченском политехническом колледже составило 20 человек, в их числе 15 учащихся и пять сотрудников колледжа, еще более 40 человек получили ранения.

По данным правоохранительных органов, учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из помпового ружья в колледже, после чего покончил с собой. Первоначально было заведено уголовное дело по статье о теракте, но позднее его переквалифицировали на статью "убийство". Глава аннексированного Россией украинского региона заявил, что злоумышленник, судя по всему, действовал один, были ли у него сообщники за пределами учебного заведения, выясняется.

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