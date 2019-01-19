Отели Нью-Йорка из-за "шатдауна" готовы размещать чиновников бесплатно

Федеральные госслужащие США, затронутые "шатдауном" (приостановкой работы правительства из-за отсутствия финансирования), могут бесплатно разместиться в гостиницах Нью-Йорка. Об этом говорится в сообщении Ассоциации отелей города Нью-Йорк, опубликованном в пятницу, 18 января.
Подобный жест "доброй воли" действует, если у чиновников возникают личные обстоятельства чрезвычайного характера, требующие поездки в город. "Мы не хотим видеть, как тем, кому необходимо присутствовать здесь, отказывают из-за финансовых трудностей", - отметил президент Ассоциации Виджай Дандапани.
По информации объединения, оно включает в себя 280 гостиниц в Нью-Йорке и располагает почти 80 тысячами номеров.
Нынешний "шатдаун" - самый долгий в истории
21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой Белого дома. Дональд Трамп требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд.
На следующий день работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена ("шатдаун") из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.
Это самый долгий в истории страны перерыв в финансировании администрации США: 19 января пошел 29-й день частичной блокировки работы госорганов.
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Хорошего понемногу
На последнем месте рейтинга, составленного консалтинговой компанией Mercer, оказалась Канада. Именно в этой стране самый короткий отпуск в мире: всего 10 дней в году. Еще 9 дней - нерабочие, так как на них приходятся официальные праздники. Из более 40 стран мира, охваченных в исследовании Mercer, только одна страна кроме Канады имеет столь маленькие показатели…
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Где самый длинный отпуск?
Длинные выходные
… и это Китай. Здесь также предусмотрено минимальное количество дней для отпуска - 10. Однако у жителей этой страны на два официальных праздничных дня больше, чем в Канаде. Отсюда и предпоследнее место в рейтинге. В Китае есть святое правило: если праздник выпадает на выходные, то он переносится на понедельник.
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Страна без отпуска
Вернее, США - единственная страна на Западе, в которой отпуск не гарантирован законом. Так что, если вы хотите добиться успеха в США, будьте готовы ко всему - работодатель сам диктует правила. В среднем, американским трудящимся выделяют около 15 дней отпуска в год. Также в их распоряжении 10 фиксированных праздничных дней.
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Праздновать круглый год
Ни одна другая страна не имеет столько государственных праздников, как Индия. День независимости, Рождество, день рождения Махатмы Ганди - это лишь некоторые из 16 установленных законом праздников, во время которых не надо ходить на работу. Плюс ко всему этому 12 дней отпуска.
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Щедрые немецкие работодатели
Хотя немецкий закон предусматривает как минимум 20 дней оплачиваемого отпуска, работодатели делают "поощрение": в среднем трудящиеся в Германии получают около 27 дней, чтобы хорошо отдохнуть. К этому добавляем от 8 до 11 праздничных дней в зависимости от федеральной земли.
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33 дня отдыха
Три недели оплачиваемого отпуска и 12 праздников - именно столько отведено законом Южной Африки для заслуженного отдыха. Однако далеко не все оставляют свое рабочее место в праздничные дни: торговые центры, туристические агентства и рестораны остаются открытыми.
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Отдых по-британски
"Когда б весь год веселый праздник длился, скучней работы стали б развлеченья", - писал Уильям Шекспир. От этой "опасности" со 28 гарантированными днями отпуска жители Великобритании далеки. Если добавить к этой цифре всего 8 государственных праздников, у британцев накапливается в общей сложности 36 дней отдыха помимо выходных.
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Где самый длинный отпуск?
Серебряные призеры
30 дней оплачиваемого отпуска - это минимум, на который имеют право финские трудящиеся. Также в Финляндии есть 10 праздничных дней. Мало того, в июле некоторые предприятия могут быть полностью закрыты, потому что клиенты в это время тоже в отпуске. Вместе с Францией и Россией эта североевропейская страна разделяет второе место в отпускном рейтинге.
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Где самый длинный отпуск?
Бразилия и Литва в лидерах
По данным консалтинговой компании Mercer, именно эти две страны делят первое место по количеству отпускных дней. Это 41 день в год. В Бразилии к 30 дням отпуска следует прибавить 11 государственных праздников. В Литве у трудящихся 13 праздничных дней и не менее 28 дней отпуска, который по желанию может быть предоставлен по частям.
Автор: Анастасия Комарова