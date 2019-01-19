Отели Нью-Йорка из-за "шатдауна" готовы размещать чиновников бесплатно

Федеральные госслужащие США, затронутые "шатдауном" (приостановкой работы правительства из-за отсутствия финансирования), могут бесплатно разместиться в гостиницах Нью-Йорка. Об этом говорится в сообщении Ассоциации отелей города Нью-Йорк, опубликованном в пятницу, 18 января.

Подобный жест "доброй воли" действует, если у чиновников возникают личные обстоятельства чрезвычайного характера, требующие поездки в город. "Мы не хотим видеть, как тем, кому необходимо присутствовать здесь, отказывают из-за финансовых трудностей", - отметил президент Ассоциации Виджай Дандапани.

По информации объединения, оно включает в себя 280 гостиниц в Нью-Йорке и располагает почти 80 тысячами номеров.

Нынешний "шатдаун" - самый долгий в истории

21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой Белого дома. Дональд Трамп требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд.

На следующий день работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена ("шатдаун") из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.

Это самый долгий в истории страны перерыв в финансировании администрации США: 19 января пошел 29-й день частичной блокировки работы госорганов.

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