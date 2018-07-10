Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.
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