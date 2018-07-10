 Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.07.2018

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Россия

Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина о протестах против повышения пенсионного возраста

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  • Протест против повышения пенсионного возраста в Иваново

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    Митинги не планировались в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. Это связано с президентским указом, устанавливающим особые меры безопасности на время мундиаля.

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    "Геноцид российского народа"

    В большинстве городов на протестные акции вышли по несколько сотен человек

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    Протесты против пенсионной реформы в России

    Без задержаний

    В ряде городов митинги не были согласованы с властями. Несмотря на это, задержаний зафиксировано не было.

  • Russland Krasnodar Demonstration Nawalny Anhänger Rentenreform (Штаб Алексея Навального в Краснодаре )

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Правительство одобрило законопроект

    Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня, через два дня он был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

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    Профсоюзы запустили петицию

    Петицию Общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" против повышения пенсионного возраста на сайте change.org подписали более 2,5 млн человек.

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    Протесты против пенсионной реформы в России

    80 процентов россиян - против реформы

    По данным последнего опроса фонда "Общественное мнение", 80 процентов населения России выступают против повышения пенсионного возраста.

    Автор: Ольга Мищенко


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Российские пенсионеры восстали - "Заповедник"

Контекст

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