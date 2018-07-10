Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

Протесты против пенсионной реформы в России

Правительство одобрило законопроект

Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня, через два дня он был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.