Ответственны ли мигранты за рост антисемитизма в Европе?

В последнее время часто озвучивается мнение, что одна из причин растущего антисемитизма в ЕС - мигранты из мусульманских стран. Авторы международного исследования выяснили, так ли это.
Как можно выявить антисемитизм? Изучая число соответствующих высказываний и действий. А еще - с помощью субъективного ощущения тех, кто является объектом этих высказываний и действий. Если счесть вышесказанное критерием, выводы очевидны: антисемитизм в Европе усиливается. Это подтверждает исследование международной группы Института Пирса по изучению антисемитизма из Лондонского университета, проанализировавшей антисемитские тенденции в пяти европейских странах: Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции.
По данным авторов опроса, в 2017 году 78 процентов евреев в Германии ощутили на себе растущую угрозу антисемитизма. Более чем у двух третей (63 процента) французских евреев в 2016 году сложилось впечатление, что в их стране существует "антиеврейский" расизм. И почти половина (48 процентов) читателей еврейского еженедельника Nieuw Israëlitisch Weekblad, издающегося в Нидерландах, признались в том, что в 2017 году они опасались за свою безопасность на фоне растущего в стране антисемитизма.
Страх и беспокойство евреев в Европе
Насколько серьезны опасения и чувства опрошенных участников, свидетельствуют статистические данные из Франции: в 2012 году оттуда эмигрировали в Израиль 1900 евреев. Затем это число стало быстро увеличиваться: в 2015 году количество репатриантов составило уже 7800 человек. И хотя в следующем году показатель снова снизился - из страны выехали 5000 человек, - он по-прежнему вдвое выше по сравнению с периодом до 2012 года. Встревожены и бельгийские евреи: власти в Брюсселе неоднократно предостерегали их от того, чтобы носить на улицах кипу, звезду Давида или другие атрибуты иудаизма. Многие еврейские родители в Бельгии не надевают своим детям магендавид с момента конфликта в секторе Газа в 2014 году.
Международное исследование "Антисемитизм и иммиграция в сегодняшней Европе - есть ли связь?" было проведено по заказу немецкого Фонда "Память, ответственность, будущее", его результаты официально были опубликованы во вторник, 31 июля. Авторы пришли к тревожному выводу: страх и беспокойство среди евреев в Западной Европе - это транснациональный феномен.
На вопрос, есть ли связь между ощущением растущего антисемитизма и процессом миграции в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки, авторы исследования дают осторожный ответ. Все участники опроса считают мигрантов из этого региона "действующим или потенциальным источником антисемитизма", говорится в работе. Однако исследовательская группа не делает выводов из этого ответа. На итоги опроса они реагируют сдержанно, отмечая, что "опрос общественного мнения дает разные результаты в зависимости от задаваемых вопросов".
Флаги "Исламского государства"
Тем не менее авторы исследования говорят о "тенденциях", о которых можно судить по результатам опроса в пяти странах. "Если изучить количество зарегистрированных антисемитских инцидентов, можно прийти к выводу, что во всех пяти странах, где проводились опросы, важным поворотным моментом стала вторая интифада в Израиле, начавшаяся в октябре 2000 года и продолжавшаяся до февраля 2005 года. С 2000 года определенные события в Израиле, секторе Газа и на оккупированных территориях неоднократно приводили к последствиям в Западной Европе, в числе которых были проявления антисемитизма", - отмечают авторы исследования.
Стоит отметить, что они разграничивают антисемитизм и негативное отношение к сионизму. Исходя из этой предпосылки, эксперты пришли к выводу, что враждебное отношение к евреям и антисемитизм не присущ всем мусульманам в целом. Так, опрос, проведенный в 2014-2015 годах, показал, что 66 процентов мусульманской молодежи негативно относятся к сионистам - то есть тем, кто выступает "за сохранение Израиля как еврейского национального государства в Палестине".
При этом авторы исследования подчеркивают, что враждебность к евреям выразили всего 12 процентов мусульманских респондентов. Вместе с тем ученые технического университета в Берлине, недавно проведшие исследование "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети", убеждены в том, что критика и неприятие государства Израиль являются одним из проявлений антисемитизма.
Тем не менее, говорится далее в работе группы ученых Института Пирса по изучению антисемитизма, "живущие в Нидерландах молодые мусульмане марокканского и турецкого происхождения, в основном мужчины, участвовали в преследовании евреев на улице. Граждане Нидерландов исламского вероисповедания со всей очевидностью участвовали в антисемитских инцидентах летом 2014 года".
Речь, в частности, идет о ярко выраженной антисемитской акции, в ходе которой сторонники террористической группировки "Исламское государство" размахивали черными флагами и скандировали на арабском языке "смерть евреям".
"Мигранты не ответственны за рост антисемитизма"
В целом итоги исследования, проведенного по заказу Фонда "Память, ответственность, будущее", звучат следующим образом: "Среди представителей исламского меньшинства и лиц, сочувствующих правоэкстремистским группам, антисемитские взгляды и/или антисемитское поведение наблюдаются в несоразмерно большей степени".
При этом исследование приходит к следующему выводу: "Некоторые данные свидетельствуют о том, что среди беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки широко распространены антисемитские взгляды - равно как и позитивное отношение к демократии, равенству и мирному сосуществованию мусульман, христиан и евреев". Таким образом, по мнению авторов опросов, нет никаких доказательств того, что мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки на общественном уровне существенным образом способствуют повышению уровня антисемитизма.
"Ни оценка существующей информации, ни опросы, проведенные в ходе данного исследования, не указывают на значительную связь между мигрантами из вышеуказанного региона и существующим уровнем и формами антисемитизма в Западной Европе, - говорится в заключительной части работы. - Антисемитизм - это проблема, ответственность за которую несет большинство населения страны, а не исключительно или даже преимущественно различные меньшинства".
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