 Ответственны ли мигранты за рост антисемитизма в Европе? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 31.07.2018

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Германия

Ответственны ли мигранты за рост антисемитизма в Европе?

В последнее время часто озвучивается мнение, что одна из причин растущего антисемитизма в ЕС - мигранты из мусульманских стран. Авторы международного исследования выяснили, так ли это.

Затылок мальчика в кипе

Как можно выявить антисемитизм? Изучая число соответствующих высказываний и действий. А еще - с помощью субъективного ощущения тех, кто является объектом этих высказываний и действий. Если счесть вышесказанное критерием, выводы очевидны: антисемитизм в Европе усиливается. Это подтверждает исследование международной группы Института Пирса по изучению антисемитизма из Лондонского университета, проанализировавшей антисемитские тенденции в пяти европейских странах: Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции.

По данным авторов опроса, в 2017 году 78 процентов евреев в Германии ощутили на себе растущую угрозу антисемитизма. Более чем у двух третей (63 процента) французских евреев в 2016 году сложилось впечатление, что в их стране существует "антиеврейский" расизм. И почти половина (48 процентов) читателей еврейского еженедельника Nieuw Israëlitisch Weekblad, издающегося в Нидерландах, признались в том, что в 2017 году они опасались за свою безопасность на фоне растущего в стране антисемитизма.

Страх и беспокойство евреев в Европе

Насколько серьезны опасения и чувства опрошенных участников, свидетельствуют статистические данные из Франции: в 2012 году оттуда эмигрировали в Израиль 1900 евреев. Затем это число стало быстро увеличиваться: в 2015 году количество репатриантов составило уже 7800 человек.  И хотя в следующем году показатель снова снизился - из страны выехали 5000 человек, - он по-прежнему вдвое выше по сравнению с периодом до 2012 года. Встревожены и бельгийские евреи: власти в Брюсселе неоднократно предостерегали их от того, чтобы носить на улицах кипу, звезду Давида или другие атрибуты иудаизма. Многие еврейские родители в Бельгии не надевают своим детям магендавид с момента конфликта в секторе Газа в 2014 году.

Полиция на месте поджога кошерного магазина в Париже

Полиция на месте поджога кошерного магазина в Париже

Международное исследование "Антисемитизм и иммиграция в сегодняшней Европе - есть ли связь?"  было проведено по заказу немецкого Фонда "Память, ответственность, будущее", его результаты официально были опубликованы во вторник, 31 июля. Авторы пришли к тревожному выводу: страх и беспокойство среди евреев в Западной Европе - это транснациональный феномен. 

На вопрос, есть ли связь между ощущением растущего антисемитизма и процессом миграции в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки, авторы исследования дают осторожный ответ. Все участники опроса считают мигрантов из этого региона "действующим или потенциальным источником антисемитизма", говорится в работе. Однако исследовательская группа не делает выводов из этого ответа. На итоги опроса они реагируют сдержанно, отмечая, что "опрос общественного мнения дает разные результаты в зависимости от задаваемых вопросов".

Флаги "Исламского государства"

Тем не менее авторы исследования говорят о "тенденциях", о которых можно судить по результатам опроса в пяти странах. "Если изучить количество зарегистрированных антисемитских инцидентов, можно прийти к выводу, что во всех пяти странах, где проводились опросы, важным поворотным моментом стала вторая интифада в Израиле, начавшаяся в октябре 2000 года и продолжавшаяся до февраля 2005 года. С 2000 года определенные события в Израиле, секторе Газа и на оккупированных территориях неоднократно приводили к последствиям в Западной Европе, в числе которых были проявления антисемитизма", - отмечают авторы исследования.

Звезда Давида на подошве сапога иранского военнослужащего

Авторы исследования не считают антисемитизмом ненависть к Израилю

Стоит отметить, что они разграничивают антисемитизм и негативное отношение к сионизму. Исходя из этой предпосылки, эксперты пришли к выводу, что враждебное отношение к евреям и антисемитизм не присущ всем мусульманам в целом. Так, опрос, проведенный в 2014-2015 годах, показал, что 66 процентов мусульманской молодежи негативно относятся к сионистам - то есть тем, кто выступает "за сохранение Израиля как еврейского национального государства в Палестине".

При этом авторы исследования подчеркивают, что враждебность к евреям выразили всего 12 процентов мусульманских респондентов. Вместе с тем ученые технического университета в Берлине, недавно проведшие исследование "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети", убеждены в том, что критика и неприятие государства Израиль являются одним из проявлений антисемитизма.

Тем не менее, говорится далее в работе группы ученых Института Пирса по изучению антисемитизма, "живущие в Нидерландах молодые мусульмане марокканского и турецкого происхождения, в основном мужчины, участвовали в преследовании евреев на улице. Граждане Нидерландов исламского вероисповедания со всей очевидностью участвовали в антисемитских инцидентах летом 2014 года".

Контекст

Когда Йорай Файнберг 6 лет назад открыл ресторан в Берлине, то чувствовал себя желанным гостем. Сейчас он все чаще становится объектом антисемитских нападок. Ненависть растет и в Сети. (19.07.2018)

Уровень антисемитизма растет, прежде всего, в соцсетях, говорится в исследовании Технического университета в Берлине. Ежедневно в интернете появляются тысячи антисемитских высказываний. (18.07.2018)

По словам уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, в Германии борьба с этим явлением является задачей государственного уровня. (06.05.2018)

Тысячи французов вышли на марш протеста после зверского убийства 85-летней Мирей Кнолль, пережившей Холокост. Участники акции требуют положить конец всплеску антисемитизма, захлестнувшему страну. (30.03.2018)

Большинство из данных правонарушений совершили правые экстремисты, пишет газета Tagesspiegel. Показатели антисемитских правонарушений остаются на уровне 2016 года. (11.02.2018)

Речь, в частности, идет о ярко выраженной антисемитской акции, в ходе которой сторонники террористической группировки "Исламское государство" размахивали черными флагами и скандировали на арабском языке "смерть евреям".

"Мигранты не ответственны за рост антисемитизма"

В целом итоги исследования, проведенного по заказу Фонда "Память, ответственность, будущее", звучат следующим образом: "Среди представителей исламского меньшинства и лиц, сочувствующих правоэкстремистским группам, антисемитские взгляды и/или антисемитское поведение наблюдаются в несоразмерно большей степени".

При этом исследование приходит к следующему выводу: "Некоторые данные свидетельствуют о том, что среди беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки широко распространены антисемитские взгляды - равно как и позитивное отношение к демократии, равенству и мирному сосуществованию мусульман, христиан и евреев". Таким образом, по мнению авторов опросов, нет никаких доказательств того, что мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки на общественном уровне существенным образом способствуют повышению уровня антисемитизма.

"Ни оценка существующей информации, ни опросы, проведенные в ходе данного исследования, не указывают на значительную связь между мигрантами из вышеуказанного региона и существующим уровнем и формами антисемитизма в Западной Европе, - говорится в заключительной части работы. - Антисемитизм - это проблема, ответственность за которую несет большинство населения страны, а не исключительно или даже преимущественно различные меньшинства".

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    Автор: Дарья Брянцева


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