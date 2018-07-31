Ответственны ли мигранты за рост антисемитизма в Европе?

Как можно выявить антисемитизм? Изучая число соответствующих высказываний и действий. А еще - с помощью субъективного ощущения тех, кто является объектом этих высказываний и действий. Если счесть вышесказанное критерием, выводы очевидны: антисемитизм в Европе усиливается. Это подтверждает исследование международной группы Института Пирса по изучению антисемитизма из Лондонского университета, проанализировавшей антисемитские тенденции в пяти европейских странах: Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции.

По данным авторов опроса, в 2017 году 78 процентов евреев в Германии ощутили на себе растущую угрозу антисемитизма. Более чем у двух третей (63 процента) французских евреев в 2016 году сложилось впечатление, что в их стране существует "антиеврейский" расизм. И почти половина (48 процентов) читателей еврейского еженедельника Nieuw Israëlitisch Weekblad, издающегося в Нидерландах, признались в том, что в 2017 году они опасались за свою безопасность на фоне растущего в стране антисемитизма.

Страх и беспокойство евреев в Европе

Насколько серьезны опасения и чувства опрошенных участников, свидетельствуют статистические данные из Франции: в 2012 году оттуда эмигрировали в Израиль 1900 евреев. Затем это число стало быстро увеличиваться: в 2015 году количество репатриантов составило уже 7800 человек. И хотя в следующем году показатель снова снизился - из страны выехали 5000 человек, - он по-прежнему вдвое выше по сравнению с периодом до 2012 года. Встревожены и бельгийские евреи: власти в Брюсселе неоднократно предостерегали их от того, чтобы носить на улицах кипу, звезду Давида или другие атрибуты иудаизма. Многие еврейские родители в Бельгии не надевают своим детям магендавид с момента конфликта в секторе Газа в 2014 году.

Полиция на месте поджога кошерного магазина в Париже

Международное исследование "Антисемитизм и иммиграция в сегодняшней Европе - есть ли связь?" было проведено по заказу немецкого Фонда "Память, ответственность, будущее", его результаты официально были опубликованы во вторник, 31 июля. Авторы пришли к тревожному выводу: страх и беспокойство среди евреев в Западной Европе - это транснациональный феномен.

На вопрос, есть ли связь между ощущением растущего антисемитизма и процессом миграции в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки, авторы исследования дают осторожный ответ. Все участники опроса считают мигрантов из этого региона "действующим или потенциальным источником антисемитизма", говорится в работе. Однако исследовательская группа не делает выводов из этого ответа. На итоги опроса они реагируют сдержанно, отмечая, что "опрос общественного мнения дает разные результаты в зависимости от задаваемых вопросов".

Флаги "Исламского государства"

Тем не менее авторы исследования говорят о "тенденциях", о которых можно судить по результатам опроса в пяти странах. "Если изучить количество зарегистрированных антисемитских инцидентов, можно прийти к выводу, что во всех пяти странах, где проводились опросы, важным поворотным моментом стала вторая интифада в Израиле, начавшаяся в октябре 2000 года и продолжавшаяся до февраля 2005 года. С 2000 года определенные события в Израиле, секторе Газа и на оккупированных территориях неоднократно приводили к последствиям в Западной Европе, в числе которых были проявления антисемитизма", - отмечают авторы исследования.

Авторы исследования не считают антисемитизмом ненависть к Израилю

Стоит отметить, что они разграничивают антисемитизм и негативное отношение к сионизму. Исходя из этой предпосылки, эксперты пришли к выводу, что враждебное отношение к евреям и антисемитизм не присущ всем мусульманам в целом. Так, опрос, проведенный в 2014-2015 годах, показал, что 66 процентов мусульманской молодежи негативно относятся к сионистам - то есть тем, кто выступает "за сохранение Израиля как еврейского национального государства в Палестине".

При этом авторы исследования подчеркивают, что враждебность к евреям выразили всего 12 процентов мусульманских респондентов. Вместе с тем ученые технического университета в Берлине, недавно проведшие исследование "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети", убеждены в том, что критика и неприятие государства Израиль являются одним из проявлений антисемитизма.

Тем не менее, говорится далее в работе группы ученых Института Пирса по изучению антисемитизма, "живущие в Нидерландах молодые мусульмане марокканского и турецкого происхождения, в основном мужчины, участвовали в преследовании евреев на улице. Граждане Нидерландов исламского вероисповедания со всей очевидностью участвовали в антисемитских инцидентах летом 2014 года".

Речь, в частности, идет о ярко выраженной антисемитской акции, в ходе которой сторонники террористической группировки "Исламское государство" размахивали черными флагами и скандировали на арабском языке "смерть евреям".

"Мигранты не ответственны за рост антисемитизма"

В целом итоги исследования, проведенного по заказу Фонда "Память, ответственность, будущее", звучат следующим образом: "Среди представителей исламского меньшинства и лиц, сочувствующих правоэкстремистским группам, антисемитские взгляды и/или антисемитское поведение наблюдаются в несоразмерно большей степени".

При этом исследование приходит к следующему выводу: "Некоторые данные свидетельствуют о том, что среди беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки широко распространены антисемитские взгляды - равно как и позитивное отношение к демократии, равенству и мирному сосуществованию мусульман, христиан и евреев". Таким образом, по мнению авторов опросов, нет никаких доказательств того, что мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки на общественном уровне существенным образом способствуют повышению уровня антисемитизма.

"Ни оценка существующей информации, ни опросы, проведенные в ходе данного исследования, не указывают на значительную связь между мигрантами из вышеуказанного региона и существующим уровнем и формами антисемитизма в Западной Европе, - говорится в заключительной части работы. - Антисемитизм - это проблема, ответственность за которую несет большинство населения страны, а не исключительно или даже преимущественно различные меньшинства".

Смотрите также:

Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Байройт против антисемитизма "Вечный ад" Вагнера По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

Байройт против антисемитизма Сезон 2018 года В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева

