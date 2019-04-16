 Отбывавшая приговор за связи с ИГ Варвара Караулова вышла из колонии | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2019

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Россия

Отбывавшая приговор за связи с ИГ Варвара Караулова вышла из колонии

Бывшая студентка, осужденная за попытку примкнуть к ИГ, вышла на свободу по УДО после 3,5 лет заключения.

Процесс над Варварой Карауловой

Процесс над Варварой Карауловой

Бывшая студентка МГУ имени Ломоносова Александра Иванова (до сентября 2015 года - Варвара Караулова), осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"(ИГ), в субботу, 27 апреля, освободилась из исправительной колонии № 1 в Вологде. Она вышла на свободу по УДО на один год и 10 дней раньше срока.

На выходе из колонии ее встретил уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они проследовали в машину, уточняет РИА "Новости". Пообщаться с журналистами девушка отказалась, сообщив лишь, что счастлива.

До конца срока ей предстоит раз в месяц являться на регистрацию в государственные органы, запрещено менять место жительства и работу.

Планирует продолжить учебу

Контекст

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В блогосфере активно обсуждают историю побега и последующего возвращения на родину студентки МГУ Варвары Карауловой. Блогеры сопереживают, ругают, обвиняют и высказывают версии случившегося. (13.06.2015)

Ходатайство адвоката Сергея Бадамшина об условно-досрочном освобождении Карауловой Вологодский городской суд Вологодской области удовлетворил 16 апреля. Администрация колонии выступала против УДО. Представитель УФСИН на заседании упомянул два непогашенных взыскания.

По словам Ивановой (Карауловой), она планирует продолжить учебу и начать работать. "Произошедшее - самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить", - заявила она.

Дело Карауловой

Варвара Караулова была приговорена в декабре 2016 года к 4,5 годам колонии общего режима. Студентку, которой на тот момент было 19 лет, задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян. Затем ее в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы доставили в Москву.

По всей видимости, попасть в Сирию она хотела под влиянием своего друга Айрата Саматова, с которым поддерживала контакт в соцсетях. После того как ее дело получило широкий резонанс, девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой. В марте 2017 года Верховный суд РФ признал законным приговор Московского окружного военного суда.

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