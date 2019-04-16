Отбывавшая приговор за связи с ИГ Варвара Караулова вышла из колонии

Бывшая студентка МГУ имени Ломоносова Александра Иванова (до сентября 2015 года - Варвара Караулова), осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"(ИГ), в субботу, 27 апреля, освободилась из исправительной колонии № 1 в Вологде. Она вышла на свободу по УДО на один год и 10 дней раньше срока.

На выходе из колонии ее встретил уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они проследовали в машину, уточняет РИА "Новости". Пообщаться с журналистами девушка отказалась, сообщив лишь, что счастлива.

До конца срока ей предстоит раз в месяц являться на регистрацию в государственные органы, запрещено менять место жительства и работу.

Планирует продолжить учебу

Ходатайство адвоката Сергея Бадамшина об условно-досрочном освобождении Карауловой Вологодский городской суд Вологодской области удовлетворил 16 апреля. Администрация колонии выступала против УДО. Представитель УФСИН на заседании упомянул два непогашенных взыскания.

По словам Ивановой (Карауловой), она планирует продолжить учебу и начать работать. "Произошедшее - самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить", - заявила она.

Дело Карауловой

Варвара Караулова была приговорена в декабре 2016 года к 4,5 годам колонии общего режима. Студентку, которой на тот момент было 19 лет, задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян. Затем ее в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы доставили в Москву.

По всей видимости, попасть в Сирию она хотела под влиянием своего друга Айрата Саматова, с которым поддерживала контакт в соцсетях. После того как ее дело получило широкий резонанс, девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой. В марте 2017 года Верховный суд РФ признал законным приговор Московского окружного военного суда.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ Наблюдение за врагом Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ В авангарде сопротивления Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ Четкая видимость Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ Верный спутник Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ В поисках убежища Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ Травма на всю жизнь Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ После сражения Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ Дружба как символ победы Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ Борьба за свободу Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы. Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова

