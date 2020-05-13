Осужденным по "дадинской статье" запретили избираться в РФ

Граждане России, ранее осужденные по "дадинской" статье - о неоднократном нарушении правил проведения митингов - и некоторым другим статьям за преступления средней тяжести, больше не смогут выдвигать свою кандидатуру на любые выборные должности. Данный запрет закреплен в законе об изменениях в федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", одобренном Госдумой в среду, 13 мая, в третьем чтении.

Изначально законопроект предполагал технические поправки, в частности, возможность подавать заявление о голосовании через Госуслуги, указывает агентство "Интерфакс". Однако 12 мая, ко второму чтению, единоросс Дмитрий Вяткин внес в него поправку, запрещающую участвовать в выборах гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые преступления средней тяжести до истечения пяти лет со дня снятия или погашения.

До сих пор подобный запрет действовал только по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, причем ограничения действовали на 10 и на 15 лет со дня снятия или погашения судимости.

Судимость по каким статьям лишит граждан РФ права избираться

Кроме "дадинской", в список из 50 статей, непогашенная судимость по которым теперь будет означать запрет на участие в выборах в качестве кандидата, попала часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), по которой был осужден целый ряд фигурантов "московского дела", а также часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет), по которой был осужден фигурант "московского дела" Егор Жуков, отмечает онлайн-издание "МБХ медиа".

Кроме этого, в список попали статьи, предусматривающие наказание за преступления против избирательной системы, различные виды мошенничества со стороны предпринимателей (ст. 159), уничтожение либо повреждение воинских захоронений.

В 2021 году в России должны будут пройти парламентские выборы.

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