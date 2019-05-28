 Осужденный фигурант дела ″Нового величия″ отказался от показаний | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2019

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Россия

Осужденный фигурант дела "Нового величия" отказался от показаний

Павел Ребровский по словам его адвоката отказался от данных под давлением показаний, поскольку следствие не исполнило "условий джентльменского соглашения с ним".

Одна из обвиняемых по делу Нового величия Анна Павликова в суде (Фото из архива)

Одна из обвиняемых по делу "Нового величия" Анна Павликова в суде (Фото из архива)

Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием, признавший свою вину в противоправных действиях и осужденный на 2,5 года лишения свободы, заявил об отказе от своих показаний. Как заявила его адвокат Светлана Сидоркина, которую в понедельник, 8 июля, цитирует "Коммерсант", Ребровский так поступил, поскольку "следствие не соблюло условий джентльменского соглашения с ним".

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Адвокат Максим Пашков, представляющий интересы другого фигуранта дела, Марии Дубовик, рассказал интернет-изданию РБК, что, по словам Ребровского,  эти показания были даны под давлением. Осужденный рассказал, что ему дали уже распечатанные листы и пригрозили, "что если он не пойдет на досудебное соглашение, то ему добавят статью 205 УК (терроризм. - Ред.), и он просто сядет. Соответственно, если он со всем согласится, то ему дадут условный срок".

С целью "свержения конституционного строя"
 

Павел Ребровский - не первый обвиняемый по делу "Нового величия", который заключил досудебное соглашение. К 1,5 годам лишения свободы условно был приговорен Рустам Рустамов. Он признал вину в пособничестве участию в экстремистском сообществе.

На сегодняшний день по делу "Нового величия" под стражей остаются еще шесть человек, приговор в отношении которых еще не вынесен. По версии следствия, обвиняемые создали экстремистскую организацию с целью "свержения конституционного строя". Подозреваемые отвергают обвинения. По их словам, они просто обсуждали в соцсетях политику, затем к ним присоединился взрослый мужчина, который предложил создать организацию и написать устав.

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