 Осужденный карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2020

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Россия

Осужденный карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице

Соратник главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева экс-директор музея в Медвежьегорске Сергей Колтырин скончался в заключении. Он был обвинен в педофилии и осужден на 9 лет.

Памятник жертвам Большого террора в Сандармохе в Карелии

Памятник жертвам Большого террора в Сандармохе в Карелии

Бывший директор краеведческого музея в Медвежьегорске Сергей Колтырин, осужденный на 9 лет по обвинению в педофилии, скончался в ночь на четверг, 2 апреля, в тюремной больнице. Информацию об этом, опубликованную местными изданиями "Карелия news" и "Столица на Онего", подтвердили "Интерфаксу" в республиканской больнице №2 УФСИН России по Карелии.

По словам уполномоченной по правам человека в Карелии Ларисы Бойченко, историк лечился от рака, передает ТАСС.

Директор краеведческого музея Сергей Колтырин, который вместе с руководителем главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым занимался раскопками захоронений жертв сталинского террора в Сандармохе, был арестован в октябре 2018 года и в мае 2019-го приговорен к девяти годам колонии общего режима по делу о педофилии и незаконном хранении оружия.

В марте 2020 года Медвежьегорский районный суд освободил его от наказания по состоянию здоровья, но прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде Карелии, и до заседания Колтырин должен был находиться в заключении в тюремной больнице. Слушание, назначенное на конец марта, было отменено из-за коронавируса.

Родственники Сергея Колтырина и правозащитники считают дело в отношении историка политически мотивированным, как и в случае Юрия Дмитриева, также обвиненного в педофилии.

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