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Остров Крит

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Президент Украины Зеленский подписал закон об олигархах 05.11.2021

Владимир Зеленский пообещал, что отныне все экономические игроки будут равны перед законом. Граждан будут заносить в реестр олигархов, если они будут удовлетворять хотя бы одному из четырех установленных критериев.
2021 Booker Prize. Damon Galgut, one of the six authors shortlisted for the 2021 Booker Prize, during a photo call at the Royal Festival Hall in London. Picture date: Sunday October 31, 2021. See PA Story ARTS Booker. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire URN:63438527

Букеровская премия за 2021 год присуждена Дэймону Галгуту из ЮАР 03.11.2021

Южноафриканский писатель Дэймон Галгут удостоен престижной награды за роман "Обещание". Критики отметили прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, а также юмор автора.
Joe Biden zeigt mit dem Finger auf Russland und sagt: Bei Putin brennt die Tundra. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitri Peskow in traditionellen Kostümen der nordischen Völker neben einem Zelt und einem Elch und Putin antwortet: Bei Euch selbst brennt die Pampa!. Copyright: Sergey Elkin

За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили 03.11.2021

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

Более 100 стран договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году 02.11.2021

Greenpeace критикует договоренность, достигнутую на климатическом саммите в Глазго, как недостаточную. Участники COP26 приняли декларацию о прекращении вырубки лесов через 8 лет.
(FILES) This file photo taken on October 5, 2021, shows a view of construction work in the Jewish settlement of Givat Zeev, near the Israeli-occupied West Bank city of Ramallah. - Israel plans to build more residences for Jewish settlers in the occupied West Bank, a government ministry said, adding to those announced in August by the new ruling coalition. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Израиль намерен возвести около 1300 квартир на Западном берегу реки Иордан 01.11.2021

Власти Израиля одобрили строительство 170 квартир на Западном берегу реки Иордан, еще на 1133 единицы жилья дано первоначальное разрешение. Планы Израиля ранее вызвали критику 12 стран Европы.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе 01.11.2021

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Demonstrators wear masks representing Brazilian President Jair Bolsonaro as they protest his government's handling of the COVID-19 pandemic outside Planalto presidential palace in Brasilia, Brazil, Wednesday, Oct. 20, 2021. (AP Photo/Eraldo Peres)

В Бразилии одобрены обвинения Болсонару из-за ситуации с ковидом 27.10.2021

Комиссия Сената рекомендовала выдвинуть против президента Бразилии обвинение в преступлениях против человечности. Сенаторы критикуют Болсонару за провал в борьбе с ковидом.
16.11.2016 FILE PHOTO - General view of the construction site of the third-generation European Pressurised Water nuclear reactor (EPR) in Flamanville, France, November 16, 2016. REUTERS/Benoit Tessier/File photo

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы 27.10.2021

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?

MUNICH, GERMANY - JUNE 13: Joshua Kimmich of Bayern Munich arrives at the stadium wearing a face mask prior to the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Borussia Moenchengladbach at Allianz Arena on June 13, 2020 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Скандал со звездой "Баварии": можно ли не медикам критиковать вакцины? 27.10.2021

Слова футболиста "Баварии" Киммиха о том, что он опасается прививки от COVID-19, всколыхнули Германию, вызвав бурные дебаты о последствиях подобных суждений непрофессионалов-знаменитостей.
Cyber attack sign, illustration Digital security concept. Cyber attack sign on a virtual digital screen. 3D illustration. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SERGIIxIAREMENKO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F022/9315

Эксперт: Не думаю, что "Женевская киберконвенция" скоро появится 27.10.2021

Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
Eine Teilnehmerin hält während einer Demonstration zum Arbeitsverbot von Sexarbeiterinnen während der Corona-Pandemie ein Schild mit der Aufschrift Sex work is real work (dt. Sexarbeit ist echte Arbeit) in der Hand. Seit dem 19. Juli hat die Stadt Stuttgart ein Komplettverbot der Prostitution ausgerufen. Stuttgart 06.08.2020

За что немецкие проститутки критикуют закон о защите их прав? 24.10.2021

Многие проститутки в Германии считают закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг, действующий с 2017 года, дискриминационным и повышающим их риски. DW - об истории одной из таких девушек.
Golos Büro Wahlbeobachtern

Суд в Москве отклонил жалобу "Голоса" на признание "иноагентом" 22.10.2021

Несмотря на отсуствие доказательств, суд отказал движению "Голос" в удовлетворении иска к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов. Путин пообещал Муратову заняться "размытыми критериями" закона об иноагентах.
Julian Reichelt, Chefredakteur «Bild», steht im Studio des TV-Senders «Bild». Der neue TV-Sender «Bild» des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung.

Секс-скандал вокруг главреда Bild: почему уволили критика Путина? 20.10.2021

Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
Ukrainian Defense Minister Andriy Taran, left, and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin review the honor guard during a welcome ceremony ahead of their meeting in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Oct. 19, 2021. (Gleb Garanich/Pool Photo via AP)

Глава Пентагона заверил Киев в "непоколебимой поддержке" 19.10.2021

Реализация оборонного партнерства, противодействие агрессии России в Донбассе и на Черном море, содействие достижению Украиной критериев вступления в НАТО стали главными темами визита главы Пентагона Остина в Киев.
MINSK, BELARUS - FEBRUARY 25, 2020: A citizen against the background of apartment buildings during a snowfall. Natalia Fedosenko/TASS

Атмосфера хуже, чем в 1930-е? Что репрессии делают с белорусами 18.10.2021

Власти в Беларуси и спустя год после протестов преследуют тех, кто их критикует. Как это отражается на жителях страны и к чему может привести? DW собрала мнения экспертов по социологии, психологии и истории.
DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ислам в Турции: что угрожает секуляризму 17.10.2021

Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.

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