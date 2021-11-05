Остров Крит

Президент Украины Зеленский подписал закон об олигархах

Владимир Зеленский пообещал, что отныне все экономические игроки будут равны перед законом. Граждан будут заносить в реестр олигархов, если они будут удовлетворять хотя бы одному из четырех установленных критериев.