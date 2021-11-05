Остров Крит

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Владимир Зеленский пообещал, что отныне все экономические игроки будут равны перед законом. Граждан будут заносить в реестр олигархов, если они будут удовлетворять хотя бы одному из четырех установленных критериев.
Южноафриканский писатель Дэймон Галгут удостоен престижной награды за роман "Обещание". Критики отметили прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, а также юмор автора.
Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
Greenpeace критикует договоренность, достигнутую на климатическом саммите в Глазго, как недостаточную. Участники COP26 приняли декларацию о прекращении вырубки лесов через 8 лет.
Власти Израиля одобрили строительство 170 квартир на Западном берегу реки Иордан, еще на 1133 единицы жилья дано первоначальное разрешение. Планы Израиля ранее вызвали критику 12 стран Европы.
Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Комиссия Сената рекомендовала выдвинуть против президента Бразилии обвинение в преступлениях против человечности. Сенаторы критикуют Болсонару за провал в борьбе с ковидом.
На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?
Слова футболиста "Баварии" Киммиха о том, что он опасается прививки от COVID-19, всколыхнули Германию, вызвав бурные дебаты о последствиях подобных суждений непрофессионалов-знаменитостей.
Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
Многие проститутки в Германии считают закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг, действующий с 2017 года, дискриминационным и повышающим их риски. DW - об истории одной из таких девушек.
Несмотря на отсуствие доказательств, суд отказал движению "Голос" в удовлетворении иска к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов. Путин пообещал Муратову заняться "размытыми критериями" закона об иноагентах.
Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
Реализация оборонного партнерства, противодействие агрессии России в Донбассе и на Черном море, содействие достижению Украиной критериев вступления в НАТО стали главными темами визита главы Пентагона Остина в Киев.
Власти в Беларуси и спустя год после протестов преследуют тех, кто их критикует. Как это отражается на жителях страны и к чему может привести? DW собрала мнения экспертов по социологии, психологии и истории.
Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.
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