Остатки сладки: конкурс по спасению еды

Как это ни печально, но именно в странах с высоким уровнем жизни огромное количество вполне съедобной еды оказывается на помойке. В Германии к таким отходам, а их около 75 килограммов на человека в год, чаще всего относятся мятые фрукты и овощи, несвежий хлеб, выпечка, остатки еды, молочные продукты и напитки.

Ежегодно по инициативе министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ проводится конкурс под названием "Слишком хороший для помойки"(Zu Gut für die Tonne!). Участвуют в нем супермаркеты, крупные фирмы-производители, стартапы, благотворительные организации и общественные инициативы, которые спасают продукты питания. Тем, кто особо отличился на этом поприще вручают специальную премию. В этом году, например, среди победителей были создатели мобильного приложения Too good to go, которое помогает ресторанам, кафе, булочным раздать еду, остающуюся у них в конце дня.

Поддерживают кампанию по спасению продуктов питания и федеральные земли. Саксония-Анхальт, например, не только призвала гораздо бережнее относиться к хлебу насущному, но и пригласила всех желающих принять участие в конкурсе на лучшую фотографию блюда из продуктов, потерявших свой товарный вид, но при этом неиспорченных и вполне съедобных.

Искусство спасет еду

Блюдо должно быть приготовлено из того, что чаще всего оказывается в мусорном ведре, - это условие стало основным для фотоконкурса "Beste Reste - Zu gut für die Tonne" (дословно - "Лучшие остатки еды - слишком хороши для помойки"). Кроме того, на фотографиях должны фигурировать исключительно продукты, а не те, кто их спасает. Идеи могут быть самыми разными: например, как можно использовать остатки воскресного жаркого? где может пригодиться последний глоток молока в бутылке? что можно приготовить из сморщенной морковки?

Лучшие фотоработы были размещены в социальных сетях и на официальных министерских сайтах земли Саксония-Анхальт. Но только победителю вручили премию размером в 934,60 евро. Именно столько стоят все продукты питания, которые среднестатистическая немецкая семья из четырех человек ежегодно выбрасывает в мусор.

Житель Германии выбрасывает в среднем 75 килограммов еще вполне съедобных продуктов в год

Победил суп из дряблых овощей

И вот прозвучал вердикт строгого жюри, определившего призовую фотографию как "самое креативное кулинарное решение использования остатков еды". Автор фотоработы-победителя (на заглавном снимке) - Майя Редлин (Maja Redlin) из города Галле. На снимке словно из кулинарной книги - аппетитный суп-пюре из залежалых овощей, с гарниром из предварительно зарумяненных на сковороде моркови, свеклы, цуккини, паприки и веточек розмарина.

Глядя на этот вегетарианский шедевр, вряд ли кому придет в голову, что столь аппетитно обжаренные овощи в сыром виде выглядели крайне безнадежно - этакие невзрачные, сморщенные, дряблые корнеплоды. И лишь благодаря изобретательности девушки они были не просто спасены, но и возведены на пьедестал почета.

