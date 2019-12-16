 Остатки сладки: конкурс по спасению еды | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2019

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Культура и стиль жизни

Остатки сладки: конкурс по спасению еды

В этом необычном конкурсе победили овощи далеко не первой свежести. Кто и зачем стал инициатором такого соревнования? И кому достался главный приз?

Победительницей фотоконкурса Остатки еды - слишком хороши для помойки стал суп из дряблых овощей Майи Редлин из Галле

Как это ни печально, но именно в странах с высоким уровнем жизни огромное количество вполне съедобной еды оказывается на помойке. В Германии к таким отходам, а их около 75 килограммов на человека в год, чаще всего относятся мятые фрукты и овощи, несвежий хлеб, выпечка, остатки еды, молочные продукты и напитки.

Контекст

Супермаркет сети REWE еще в июле начал раздавать продукты, срок годности которых скоро истекает. Акция пользуется успехом до сих пор.

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Ежегодно по инициативе министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ проводится конкурс под названием "Слишком хороший для помойки"(Zu Gut für die Tonne!). Участвуют в нем супермаркеты, крупные фирмы-производители, стартапы, благотворительные организации и общественные инициативы, которые спасают продукты питания. Тем, кто особо отличился на этом поприще вручают специальную премию. В этом году, например, среди победителей были создатели мобильного приложения Too good to go, которое помогает ресторанам, кафе, булочным раздать еду, остающуюся у них в конце дня. 

Поддерживают кампанию по спасению продуктов питания и федеральные земли. Саксония-Анхальт, например, не только призвала гораздо бережнее относиться к хлебу насущному, но и пригласила всех желающих принять участие в конкурсе на лучшую фотографию блюда из продуктов, потерявших свой товарный вид, но при этом неиспорченных и вполне съедобных.

Искусство спасет еду

Блюдо должно быть приготовлено из того, что чаще всего оказывается в мусорном ведре, - это условие стало основным для фотоконкурса "Beste Reste - Zu gut für die Tonne" (дословно - "Лучшие остатки еды - слишком хороши для помойки"). Кроме того, на фотографиях должны фигурировать исключительно продукты, а не те, кто их спасает. Идеи могут быть самыми разными: например, как можно использовать остатки воскресного жаркого? где может пригодиться последний глоток молока в бутылке? что можно приготовить из сморщенной морковки?

Лучшие фотоработы были размещены в социальных сетях и на официальных министерских сайтах земли Саксония-Анхальт. Но только победителю вручили премию размером в 934,60 евро. Именно столько стоят все продукты питания, которые среднестатистическая немецкая семья из четырех человек ежегодно выбрасывает в мусор.

Овощи и фрукты в мусорном баке

Житель Германии выбрасывает в среднем 75 килограммов еще вполне съедобных продуктов в год

Победил суп из дряблых овощей

И вот прозвучал вердикт строгого жюри, определившего призовую фотографию как "самое креативное кулинарное решение использования остатков еды". Автор фотоработы-победителя (на заглавном снимке) - Майя Редлин (Maja Redlin) из города Галле. На снимке словно из кулинарной книги - аппетитный суп-пюре из залежалых овощей, с гарниром из предварительно зарумяненных на сковороде моркови, свеклы, цуккини, паприки и веточек розмарина.

Глядя на этот вегетарианский шедевр, вряд ли кому придет в голову, что столь аппетитно обжаренные овощи в сыром виде выглядели крайне безнадежно - этакие невзрачные, сморщенные, дряблые корнеплоды. И лишь благодаря изобретательности девушки они были не просто спасены, но и возведены на пьедестал почета.

Смотрите также:
Кулинарные шедевры из остатков

  • Салат с ветчиной из Шварцвальда

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с ветчиной из Шварцвальда

    Для этого салата подойдут залежавшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, слишком спелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и обильно посыпать семечками подсолнечника.

  • Суп с блинной стружкой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Суп с блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

  • Швабская пицца

    Кулинарные шедевры из остатков

    Швабская пицца

    Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки вчерашнего жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

  • Салат с рыбой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с рыбой

    Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценный обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

  • Морковные блинчики

    Кулинарные шедевры из остатков

    Морковные блинчики

    Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

  • Запеканка из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из пасты

    Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

  • Салат из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат из пасты

    Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

  • Запеканка из риса с овощами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из риса с овощами

    Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

  • Фаршированные овощи

    Кулинарные шедевры из остатков

    Фаршированные овощи

    Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь (можно в томатном соке или мелко порезанных помидорах).

  • Хлебная запеканка с яблоками

    Кулинарные шедевры из остатков

    Хлебная запеканка с яблоками

    Черствый хлеб (или булочки) и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

  • Гренки Arme Ritter с фруктовым салатом

    Кулинарные шедевры из остатков

    Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом

    "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

  • Оладьи с бананами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Оладьи с бананами

    Особо ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

  • Лисички с кнедлями

    Кулинарные шедевры из остатков

    Лисички с кнедлями

    Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

  • Сливовый пирог

    Кулинарные шедевры из остатков

    Сливовый пирог

    В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Кулинарные шедевры из остатков

"Вчерашние" блюда вполне можно превратить в новые кулинарные шедевры. Как? Рачительные хозяйки из Германии делятся опытом.  

Ссылки в интернете

О фотоконкурсе "Остатки еды - слишком хороши для помойки"

Подробнее о конкурсе "Слишком хороший для помойки"

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