Остатки сладки: конкурс по спасению еды

Как это ни печально, но именно в странах с высоким уровнем жизни огромное количество вполне съедобной еды оказывается на помойке. В Германии к таким отходам, а их около 75 килограммов на человека в год, чаще всего относятся мятые фрукты и овощи, несвежий хлеб, выпечка, остатки еды, молочные продукты и напитки.
Ежегодно по инициативе министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ проводится конкурс под названием "Слишком хороший для помойки"(Zu Gut für die Tonne!). Участвуют в нем супермаркеты, крупные фирмы-производители, стартапы, благотворительные организации и общественные инициативы, которые спасают продукты питания. Тем, кто особо отличился на этом поприще вручают специальную премию. В этом году, например, среди победителей были создатели мобильного приложения Too good to go, которое помогает ресторанам, кафе, булочным раздать еду, остающуюся у них в конце дня.
Поддерживают кампанию по спасению продуктов питания и федеральные земли. Саксония-Анхальт, например, не только призвала гораздо бережнее относиться к хлебу насущному, но и пригласила всех желающих принять участие в конкурсе на лучшую фотографию блюда из продуктов, потерявших свой товарный вид, но при этом неиспорченных и вполне съедобных.
Искусство спасет еду
Блюдо должно быть приготовлено из того, что чаще всего оказывается в мусорном ведре, - это условие стало основным для фотоконкурса "Beste Reste - Zu gut für die Tonne" (дословно - "Лучшие остатки еды - слишком хороши для помойки"). Кроме того, на фотографиях должны фигурировать исключительно продукты, а не те, кто их спасает. Идеи могут быть самыми разными: например, как можно использовать остатки воскресного жаркого? где может пригодиться последний глоток молока в бутылке? что можно приготовить из сморщенной морковки?
Лучшие фотоработы были размещены в социальных сетях и на официальных министерских сайтах земли Саксония-Анхальт. Но только победителю вручили премию размером в 934,60 евро. Именно столько стоят все продукты питания, которые среднестатистическая немецкая семья из четырех человек ежегодно выбрасывает в мусор.
Житель Германии выбрасывает в среднем 75 килограммов еще вполне съедобных продуктов в год
Победил суп из дряблых овощей
И вот прозвучал вердикт строгого жюри, определившего призовую фотографию как "самое креативное кулинарное решение использования остатков еды". Автор фотоработы-победителя (на заглавном снимке) - Майя Редлин (Maja Redlin) из города Галле. На снимке словно из кулинарной книги - аппетитный суп-пюре из залежалых овощей, с гарниром из предварительно зарумяненных на сковороде моркови, свеклы, цуккини, паприки и веточек розмарина.
Глядя на этот вегетарианский шедевр, вряд ли кому придет в голову, что столь аппетитно обжаренные овощи в сыром виде выглядели крайне безнадежно - этакие невзрачные, сморщенные, дряблые корнеплоды. И лишь благодаря изобретательности девушки они были не просто спасены, но и возведены на пьедестал почета.
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Кулинарные шедевры из остатков
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Кулинарные шедевры из остатков
Салат с ветчиной из Шварцвальда
Для этого салата подойдут залежавшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, слишком спелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и обильно посыпать семечками подсолнечника.
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Кулинарные шедевры из остатков
Суп с блинной стружкой
Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.
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Кулинарные шедевры из остатков
Швабская пицца
Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки вчерашнего жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.
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Кулинарные шедевры из остатков
Салат с рыбой
Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценный обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.
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Кулинарные шедевры из остатков
Морковные блинчики
Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).
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Кулинарные шедевры из остатков
Запеканка из пасты
Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.
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Кулинарные шедевры из остатков
Салат из пасты
Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.
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Кулинарные шедевры из остатков
Запеканка из риса с овощами
Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.
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Кулинарные шедевры из остатков
Фаршированные овощи
Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь (можно в томатном соке или мелко порезанных помидорах).
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Кулинарные шедевры из остатков
Хлебная запеканка с яблоками
Черствый хлеб (или булочки) и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.
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Кулинарные шедевры из остатков
Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом
"Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.
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Кулинарные шедевры из остатков
Оладьи с бананами
Особо ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.
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Кулинарные шедевры из остатков
Лисички с кнедлями
Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).
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Кулинарные шедевры из остатков
Сливовый пирог
В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.
Автор: Инга Ваннер