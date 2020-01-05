 Останки генерала Сулеймани доставлены в Иран | Новости из Германии о России | DW | 05.01.2020

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Россия

Останки генерала Сулеймани доставлены в Иран

На западе Ирана к траурной церемонии по случаю гибели командующего "Аль-Кудс" Касема Сулеймани присоединились десятки тысяч человек. Похороны генерала состоятся 7 января.

Траурная церемония в Ахвазе

Траурная церемония в Ахвазе

Останки иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в воскресенье, 5 января, доставлены из Ирака в город Ахваз на западе Ирана.

Участники траурной процессии вынесли из самолета закрытый гроб, накрытый флагом Исламской Республики. Как передает агентство dpa, к шествию присоединились десятки тысяч человек. Еще несколько памятных мероприятий запланированы в мавзолеях Мешхеда на северо-западе страны и священного города шиитов - Кума, а также в столице - Тегеране.

Ожидается тест ДНК

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Как передало агентство AP со ссылкой на поддерживаемые Ираном военизированные формирования Ирака, в Исламской Республике проведут ДНК-анализ останков Сулеймани и заместителя главы группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Это связано с тем, что после взрыва тела Сулеймани, аль-Мухандиса и одного из иракских телохранителей были в буквальном смысле слова разорваны на части. На проведение теста уйдут несколько дней, после чего останки замглавы группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" отправят для захоронения в Эн-Наджаф, расположенный в 160 километрах к югу от Багдада.

Похороны Сулеймани пройдут 7 января

Похороны Касема Сулеймани запланированы на вторник, 7 января, и пройдут в родном городе генерала - Кермане на юго-востоке Ирана.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".

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    Автор: Наталья Позднякова


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