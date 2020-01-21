"Оставшиеся в живых": портреты переживших Холокост

Выставка "Оставшиеся в живых" в городе Эссене считается столь важной, что ее открывала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Это выставка фотопортретов евреев, переживших Холокост. "Эти люди научили меня умению прощать, - говорит немецкий фотограф Мартин Шёллер (Martin Schoeller), обычно снимающий кинозвезд, известных музыкантов и политиков. - У этих людей не было никаких предубеждений относительно того, что я - немец. Они были дружелюбны по отношению ко мне, открыты для любых вопросов, рады тому, что их фотографируют для выставки и что их история будет услышана и рассказана".

Мартин Шёллер фотографировал и Ангелу Меркель

Мартин Шёллер родился и вырос в Германии, но слава "фотопортретиста звезд" пришла к нему, когда он, перебравшись в США, начал работать для журнала The New Yorker. Позади - масса выставок и множество встреч с самыми разными людьми. Шёллер снимает не только звезд. Так, в свое время нашумела его выставка портретов нью-йоркских бездомных. Но самым своим эмоциональным проектом Шёллер считает нынешнюю экспозицию.

75 трагических историй

Выставка "Оставшиеся в живых" ("Survivors") в бывшей шахте "Цольферайн" (Zeche Zollverein) в Эссене - это 75 фотопортретов жителей Израиля, переживших Холокост. Моменту фотосъемки предшествовало личное знакомство фотографа с каждым из его героев и долгие часы общения с ними. К каждому портрету прилагается цитата героя, запечатленного Шёллером. Это не просто 75 лиц. Это 75 эмоциональных историй о жизни в гетто во времена "третьего рейха", о депортациях евреев, о принудительном труде на фабриках и заводах, о болезнях и смертях в концлагерях, о потере друзей и родителей, об издевательствах и лишениях, а также о чудесах взаимопомощи и удивительных случаях спасения...

Технически все портреты сделаны одинаково: камера установлена на уровне глаз собеседника - максимально близко к ярко освещенному софитами лицу. Никакой ретуши. Каждая морщинка рассказывает свою историю, как и глаза героя.

Место для проведения этой уникальной фотовыставки выбрано не случайно. Промышленная Рурская область снабжала "третий рейх" всем необходимым, в том числе - оружием. Здесь, на заводах и в шахтах, работали и ежедневно умирали тысячи подневольных рабочих. Поэтому данная экспозиция отчасти посвящена и этим жертвам нацистского режима.

Символично, что выставка открылась за неделю до памятного исторического события - 75-летия освобождения Красной армией лагеря смерти в Освенциме. Ознакомиться с экспозицией в выставочном пространстве шахты "Цольферайн" можно до 26 апреля 2020 года.

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