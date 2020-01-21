 ″Оставшиеся в живых″: портреты переживших Холокост | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.01.2020

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Культура и стиль жизни

"Оставшиеся в живых": портреты переживших Холокост

Немецкий фотограф Мартин Шёллер снимал Джорджа Клуни, Джулию Робертс и Дональда Трампа. Но своим самым эмоциональным проектом он считает эту выставку.

Портреты людей, переживших Холокост

Выставка "Оставшиеся в живых" в городе Эссене считается столь важной, что ее открывала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Это выставка фотопортретов евреев, переживших Холокост. "Эти люди научили меня умению прощать, - говорит немецкий фотограф Мартин Шёллер (Martin Schoeller), обычно снимающий кинозвезд, известных музыкантов и политиков. -  У этих людей не было никаких предубеждений относительно того, что я - немец. Они были дружелюбны по отношению ко мне, открыты для любых вопросов, рады тому, что их фотографируют для выставки и что их история будет услышана и рассказана".

Фотограф рядом с портретом Меркель

Мартин Шёллер фотографировал и Ангелу Меркель

Мартин Шёллер родился и вырос в Германии, но слава "фотопортретиста звезд" пришла к нему, когда он, перебравшись в США, начал работать для журнала The New Yorker. Позади - масса выставок и множество встреч с самыми разными людьми. Шёллер снимает не только звезд. Так, в свое время нашумела его выставка портретов нью-йоркских бездомных. Но самым своим эмоциональным проектом Шёллер считает нынешнюю экспозицию.

75 трагических историй

Выставка "Оставшиеся в живых" ("Survivors") в бывшей шахте "Цольферайн" (Zeche Zollverein) в Эссене - это 75 фотопортретов жителей Израиля, переживших Холокост. Моменту фотосъемки предшествовало личное знакомство фотографа с каждым из его героев и долгие часы общения с ними. К каждому портрету прилагается цитата героя, запечатленного Шёллером. Это не просто 75 лиц. Это 75 эмоциональных историй о жизни в гетто во времена "третьего рейха", о депортациях евреев, о принудительном труде на фабриках и заводах, о болезнях и смертях в концлагерях, о потере друзей и родителей, об издевательствах и лишениях, а также о чудесах взаимопомощи и удивительных случаях спасения...

Контекст

Памятник промышленной архитектуры в Рурской области и музей индустриальной истории под открытым небом.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году был освобожден лагерь смерти Освенцим. (27.01.2019)

Художники-акционисты пытаются предостеречь немецких депутатов от сотрудничества с правыми популистами. Для этого они используют образцы грунта с мест, где находились нацистские "лагеря смерти". (02.12.2019)

Технически все портреты сделаны одинаково: камера установлена на уровне глаз собеседника - максимально близко к ярко освещенному софитами лицу. Никакой ретуши. Каждая морщинка рассказывает свою историю, как и глаза героя.

Место для проведения этой уникальной фотовыставки выбрано не случайно. Промышленная Рурская область снабжала "третий рейх" всем необходимым, в том числе - оружием. Здесь, на заводах и в шахтах, работали и ежедневно умирали тысячи подневольных рабочих. Поэтому данная экспозиция отчасти посвящена и этим жертвам нацистского режима.

Символично, что выставка открылась за неделю до памятного исторического события - 75-летия освобождения Красной армией лагеря смерти в Освенциме. Ознакомиться с экспозицией в выставочном пространстве шахты "Цольферайн" можно до 26 апреля 2020 года.

Смотрите также:

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Надшахтный копер комплекса "Цольферайн" на фоне ночного неба.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Шахта "Цольферайн" (Zeche Zollvereon) в Эссене входит в число самых популярных индустриальных памятников Германии. Ежегодно здесь бывает около 1,5 миллиона посетителей.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Вывеска с названием шахты на одном из зданий комплекса "Цольферайн".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Вид на технические здания шахтного комплекса через армированное стекло окна электрической подстанции.

  • Welterbe Zeche Zollverein 004

    Шахта "Цольферайн"

    Справа и слева - механическая и электротехническая ремонтные мастерские. В центре - бывшая котельная "Цольферайна", в которой сейчас расположен музей дизайна Red Dot Design Museum.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Макет шахтного комплекса в Эссене.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Территория коксохимического цеха "Цольферайна". Бассейн для погашения раскаленного кокса водой.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Зимой этот бассейн превращают в каток.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Мощность коксохимического цеха, построенного на территории шахты "Цольферайн" в 1957-19616 годах, составляла 7500 тонн ежедневно.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Кафе около информационно-кассового центра в бывшей углемойке "Цольферайна".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Лестница в бывшем угольном бункере, по которой посетители сейчас переходят с одного музейного этажа на другой.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Экспозиция об истории "Цольферайна".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Сортировочный цех угольной шахты "Цольферайн".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Цех сортировки угля.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Современное здание в форме куба, построенное в 2006 году на территории "Цольферайна" по проекту японского архитектурного бюро SANAA. В помещениях расположена школа дизайна Университета Дуйсбурга-Эссена.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Шахта "Цольферайн"

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. (08.07.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выжившая в Освенциме  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен (27.01.2018)  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов (28.01.2019)  

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