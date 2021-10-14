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В немецком Оснабрюке отмечают ключевое событие европейской истории скачками школьников на лошадках на палочках.
Прокуратура в Оснабрюке подозревает 64-летнего гражданина ФРГ и еще несколько человек в продаже фиктивных проектов строительства ветропарков и незаконном получении порядка 500 миллионов евро.
В этом немецком зоопарке львов теперь можно увидеть не только в вольерах, но и среди посетителей.
В Музее индустриальной культуры Оснабрюка открылась новая постоянная экспозиция, посвященная летучим мышам, облюбовавшим здешние штольню и каменоломню.
В Германии подвели первые итоги использования электрических мотоциклов для нужд полиции.
Доказательств, что уроженец Оснабрюка присутствовал при экзекуциях в 1941 году, прокуратура не нашла.
Во многих немецких храмах и других местах сейчас можно увидеть такие композиции со сценой Рождества Христова.
65-летний мужчина скончался в Германии от последствий заражения вирусом MERS. Врачи не ожидали такого исхода, поскольку пациент уже оправился от самого вируса.
В городах Мюнстер и Оснабрюк, а также в замке Хамбах в свое время произошли важные для европейского единства события, подчеркнуть значимость которых призван их новый статус.
В Оснабрюке поставили спектакль по роману Эриха Марии Ремарка - с аллюзиями на современную проблематику в обращении с мигрантами и радикальным исламом.
Автоколонна с обломками лайнера пересекла границу Германии и Нидерландов, сообщила автодорожная полиция немецкого города Оснабрюк.
60 тысяч евро предполагается выручить от продажи носков, связанных в Германии и Австрии в рамках масштабной акции. Деньги направят на проекты по защите прав детей.
Антиквариат из России пользуется сегодня высоким спросом. В аукционном доме в Оснабрюке ожидают, что принадлежавший царской семье раритет уйдет с молотка за миллион евро.
В филармонии Волгограда прошел концерт Волгоградского академического симфонического оркестра и симфонического оркестра из Оснабрюка. "Общий звук" был найден.
В университете Оснабрюка 11 октября начались занятия для имамов, руководителей мусульманских общин в ФРГ. 30 имамов смогут углубить свои познания в немецком языке, страноведении и религиозной педагогике.
Оснабрюкское епископство совместно с еврейской и мусульманской общинами планируют открыть начальную школу, в которой будут преподавать основы сразу трех религий – христианства, иудаизма и ислама.
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