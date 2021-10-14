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Оснабрюк

Grundschüler reiten mit ihren Steckenpferden durch die Osnabrücker Altstadt. Vom Oberbürgermeister bekommen sie später eine Brezel. Das Steckenpferdreiten wird seit 1953 veranstaltet. Der Brauch findet jedes Jahr zum Gedenken an den Westfälischen Frieden im Jahre 1648 statt. Im vergangenen Jahr ist das Steckenpferdreiten erstmals ausgefallen und musste wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. +++ dpa-Bildfunk +++

Скачки на игрушечных лошадках в память о Вестфальском мире (фото) 14.10.2021

В немецком Оснабрюке отмечают ключевое событие европейской истории скачками школьников на лошадках на палочках.
Windkraftanlage im Windpark Asseln, Lichtenau, im Landkreis Paderborn. Er ist einer der größten Binnenland-Windparks Europas. *** Wind power plant in the Windpark Asseln Lichtenau in the district of Paderborn It is one of the largest inland wind farms in Europe

Der Spiegel сообщил о передаче Ливаном Германии подозреваемого в крупной афере 13.09.2020

Прокуратура в Оснабрюке подозревает 64-летнего гражданина ФРГ и еще несколько человек в продаже фиктивных проектов строительства ветропарков и незаконном получении порядка 500 миллионов евро.
17.06.2020, Niedersachsen, Osnabrück: Margarita (l) und Marilena tragen im Zoo Osnabrück Mund- und Nasenschutz im Löwen-Look. Die Zoos und Tierparks unterstehen auch weiterhin den Hygieneauflagen in der Corona-Krise. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

Львы - это люди в масках (фото) 20.06.2020

В этом немецком зоопарке львов теперь можно увидеть не только в вольерах, но и среди посетителей.

22.01.2020, Niedersachsen, Osnabrück: Eine Fledermaus überwintert in einem Stollen des Museums Industriekultur, das in der Dauerausstellung «Fledermauskeller» verschiedene Fledermausarten auf dem Areal des Landschaftsparks Piesberg dokumentiert. Die Fledermäuse nutzen unterirdische Räume, die der Steinkohlebergbau hinterlassen hat. Auch den Hasestollen des Museums Industriekultur haben sie als Winterquartier gewählt. Die Besucher können die Tiere und ihre Lebensweise in einer Ausstellung kennenlernen. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как и почему летучие мыши попали в индустриальный музей (фото) 26.01.2020

В Музее индустриальной культуры Оснабрюка открылась новая постоянная экспозиция, посвященная летучим мышам, облюбовавшим здешние штольню и каменоломню.
ARCHIV - 18.10.2018, Niedersachsen, Osnabrück: Die bundesweit ersten Elektro-Polizeimotorräder für den städtischen Einsatz- und Streifendienst fahren auf einer Straße. Gut drei Monate nach Start der Elektromotorräder in Osnabrück zieht die Polizeidirektion Osnabrück eine positive Bilanz. (zu dpa Drei Monate elektrisch fahren - Polizei zieht positive Bilanz) Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецким полицейским понравились электробайки (фото) 04.02.2019

В Германии подвели первые итоги использования электрических мотоциклов для нужд полиции.
Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew Gedenkstätte Babyn Jar bei Kiew, Ukraine/ Fotoausstellung mit Portrait-Aufnahmen von Überlebenden des Massakers, das Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichtet hatte. Copyright: DW/A. Magazowa

В ФРГ прекращено дело против подозревавшегося в убийствах в Бабьем Яре 15.01.2019

Доказательств, что уроженец Оснабрюка присутствовал при экзекуциях в 1941 году, прокуратура не нашла.

19.12.2018, Niedersachsen, Osnabrück: Krippenfiguren stehen im Osnabrücker Dom. Die Krippe mit insgesamt 46 Figuren ist eine der größten und umfangreichsten Weihnachtskrippen des Osnabrücker Landes. Sie entstand zwischen den Jahren 1919 und 1929 in der Werkstatt des damaligen Dombildhauers Jakob Holtmann. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественский вертеп в романском соборе (фото) 24.12.2018

Во многих немецких храмах и других местах сейчас можно увидеть такие композиции со сценой Рождества Христова.
13.06.2015+++ A South Korean patience suspected of suffering from Middle East Respiratory Syndrome (MERS) is admitted to Kramare hospital in Bratislava, Slovakia after the he was transported by medical staff from the Northern Slovak town of Zilina on June 13, 2015. AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

Первая жертва MERS в Европе: от осложнений умер 65-летний пациент 16.06.2015

65-летний мужчина скончался в Германии от последствий заражения вирусом MERS. Врачи не ожидали такого исхода, поскольку пациент уже оправился от самого вируса.
Bildnummer: 60832243 Datum: 13.12.2013 Copyright: imago/Rüdiger Wölk DEU, Deutschland, Münster, 13.12.2013: Historisches Rathaus am Prinzipalmarkt, blick auf den gotischen Giebel Gesellschaft GER xns x0x 2013 quer DEU Deutschland GER Germany Münster NRW Nordrhein-Westfalen Northrine-Westphalia Prinzipalmarkt Rathaus city hall town hall

Ратуши двух немецких городов признаны европейским культурным наследием 15.04.2015

В городах Мюнстер и Оснабрюк, а также в замке Хамбах в свое время произошли важные для европейского единства события, подчеркнуть значимость которых призван их новый статус.
Im Westen nichts Neues (All Quiet On The Front, USA 1930, Regie: Lewis Milestone) Lew Ayres (re.) / deutsche Soldaten, in Zelt, Freiwache, Scheibe Brot essen, Krieg, Erster Weltkrieg, world war I, 1, one, 1.WK, WK1; Kriegsfilm, Antikriegsfilm / Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque, Literaturverfilmung / RTG16

"Черный обелиск" Ремарка поставлен на сцене 30.01.2015

В Оснабрюке поставили спектакль по роману Эриха Марии Ремарка - с аллюзиями на современную проблематику в обращении с мигрантами и радикальным исламом.
A Polish police officer guards the remnants of Malaysia Airlines flight MH17 loaded on a truck in Zarska Wies, Poland, near the German town of Goerlitz December 7, 2014. Four trucks loaded with remnants of the Boeing 777 plane that was downed on July 17 over eastern Ukraine, killing all 298 passengers and crew, two-thirds of them Dutch, are on their way to The Netherlands for further investigations. REUTERS/Pawel Sosnowski (POLAND - Tags: DISASTER TRANSPORT)

Обломки малайзийского "Боинга" доставлены в Нидерланды 09.12.2014

Автоколонна с обломками лайнера пересекла границу Германии и Нидерландов, сообщила автодорожная полиция немецкого города Оснабрюк.
Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU,l), präsentiert am 14.10.2014 in Osnabrück (Niedersachsen) auf der Treppe des Rathauses zusammen mit dem Vorstandsvositzenden der Sparkasse Osnabrück, Johannes Hartig, den Strickerinnen Ursula Dransmann, Helene Reese, Marie Toepper vom Museum Industriekultur, den Strickerinnen Helene Diekmann-Hoffmann und Marlis Nettelnstrot, Margret Baumann vom Museum Industriekultur und Danuta Sacher von terre des hommes (l-r), das 6000. Paar selbstgestrickter Socken. In Erinnerung an den Ersten Weltkrieg haben in den vergangenen Monaten Hunderte von Freiwilligen aus Deutschland und anderen Ländern 6000 Paar Socken gestrickt. Diese sollen nun verkauft werden und der erhoffte Erlös von bis zu 60 000 Euro in Anti-Kindersoldatenprojekte des Hilfswerks terre des hommes fließen. Foto: Hermann Pentermann/dpa (zu lni Gedenken an Krieg: 6000 Paar Socken sollen Kindersoldaten helfen vom 14.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Шесть тысяч пар носков помогут защитить детей от участия в войнах 14.10.2014

60 тысяч евро предполагается выручить от продажи носков, связанных в Германии и Австрии в рамках масштабной акции. Деньги направят на проекты по защите прав детей.
Nicholas II of Russia painted by Earnest Lipgart

Орденскую цепь семьи Романовых выставят на торги 24.07.2014

Антиквариат из России пользуется сегодня высоким спросом. В аукционном доме в Оснабрюке ожидают, что принадлежавший царской семье раритет уйдет с молотка за миллион евро.
Das gemeinsame Konzert der Osnabrrücker Symphoniker und Wolgograder Philharmoniker gestern, 03.01.2013, in Wolgograd. Die Dirigenten Eduard Serov und Andreas Hotz auf der Bühne Copyright: DW/Anastassia Boutsko

Сталинградская музыкальная победа 07.02.2013

В филармонии Волгограда прошел концерт Волгоградского академического симфонического оркестра и симфонического оркестра из Оснабрюка. "Общий звук" был найден.
Ein Imam predigt am Freitag (10.09.2010) in der Merkez-Moschee in Duisburg während des Freitagsgebetes. Die Debatte um die geplante Koran-Verbrennung in Florida hat die Feiertagsruhe der Muslime zum Ende des Ramadans gestört.Foto: Oliver Berg dpa/lnw Schlagworte Religion, Politik, Imam

В Германии стартовал первый курс повышения квалификации имамов 12.10.2010

В университете Оснабрюка 11 октября начались занятия для имамов, руководителей мусульманских общин в ФРГ. 30 имамов смогут углубить свои познания в немецком языке, страноведении и религиозной педагогике.
In der 16. Mittelschule in Leipzig haben deutsche Schüler und Schüler mit Migrantenhintergrund der Klasse 5 a Englischunterricht bei ihrer Klassenlehrerin Johanna Renner (l.), aufgenommen am 16.10.2008. Die Schule im Leipziger Osten, in der Real- und Hauptschüler lernen, hat mit 35 Prozent der rund 340 Schüler einen hohen Anteill an Schülern mit Migrationshintergrund. Seit einem Jahr bietet die Schule neben dem Fach Deutsch als Zweitsprache an drei Tagen Ganztagsangebote für alle 5. und 6. Klassen an. So können die Schüler unter anderem einen Computer- , Spiele- oder Schulklub nutzen, bei einer Band mitspielen, an mehreren Sportangeboten oder am Förderunterricht teilnehmen. Foto: Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++ pixel

Проект: в школе Оснабрюка будут преподавать христианство, иудаизм и ислам 16.02.2010

Оснабрюкское епископство совместно с еврейской и мусульманской общинами планируют открыть начальную школу, в которой будут преподавать основы сразу трех религий – христианства, иудаизма и ислама.
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