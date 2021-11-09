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По данным СМИ, полуголый мужчина с ножом, застреленный полицейскими в Осло, находился на психиатрическом лечении. Полиция не считает инцидент терактом.
У Алексея Навального не было шансов получить в этом году Нобелевскую премию мира. Но для России новость из Осло все равно хорошая, считает Константин Эггерт.
Нобелевский комитет в Осло выделил заслуги журналистов из Филиппин и России Марии Рессы и Дмитрия Муратова в защите свободы выражения мнений.
Норвежский стортинг стал жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты. Из почтовых ящиков некоторых представителей парламента были похищены крупные объемы данных.
Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН. Премия присуждена не только за усилия в борьбе с голодом, подчеркнул Нобелевский комитет.
Решение о присуждении премии мира 2020 года огласил Нобелевский комитет в Осло. Лауреатом стала Всемирная продовольственная программа ООН.
В Стокгольме отменены церемония награждения лауреатов Нобелевской премии и торжественный банкет в ратуше. В Норвегии премию мира вручат в университете Осло. Имена лауреатов огласят в октябре.
Дипломата посольства Норвегии высылают из Москвы в ответ на выдворение из Норвегии российского дипломата. Заместитель торгпреда РФ в Осло был выслан на фоне скандала о шпионаже.
Решение о высылке принято после недавнего задержания в Осло гражданина Норвегии. Он подозревается в незаконной передаче информации российскому дипломату.
По данным Полицейской службы безопасности Норвегии, подозреваемый встречался с офицером российской спецслужбы и передал ему секретную информацию.
Суд счел доказанным, что Филип Мансхаус напал на мечеть, чтобы убить как можно больше мусульман, а также застрелил сводную сестру из расистских побуждений.
Фруде Берг, которого в РФ приговорили к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж, а затем отпустили, решил требовать от норвежских властей компенсацию за "командировку", длившуюся два года.
Решение о присуждении премии мира 2019 года огласил Нобелевский комитет в Осло.
По словам адвоката, до этого 21-летний норвежец Филип Мансхаус троекратно отказывался сотрудничать со следствием.
По адресу предполагаемого злоумышленника, напавшего накануне на мусульман в Осло, найдено тело молодой женщины, сообщила полиция Норвегии.
Молодой белый мужчина вошел в мечеть в пригороде Осло и открыл стрельбу. Ранен 75-летний член религиозной общины.
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