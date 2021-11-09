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Осло

Police cars escort the transport of terror suspected Philip Manshaus as they arrive at the Oslo courthouse prior a court hearing in Oslo, Norway, on August 12, 2019. - A Norwegian suspected of killing his stepsister and opening fire at a mosque near Oslo is suspected of a terrorist act and murder, police said on August 12, 2019, allegations he rejects. The man, identified by media as 21-year old Philip Manshaus, is formally suspected of murder in the death of his 17-year-old stepsister, and of a terrorist act at the Al-Noor mosque on August 10, 2019, police said in a statement. (Photo by Orn E. BORGEN / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Cornelius Poppe has been modified in AFP systems in the following manner: [terror suspected] instead of [terror charged]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo credit should read ORN E. BORGEN/AFP via Getty Images)

В Осло полиция застрелила вооруженного ножом мужчину 09.11.2021

По данным СМИ, полуголый мужчина с ножом, застреленный полицейскими в Осло, находился на психиатрическом лечении. Полиция не считает инцидент терактом.
Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

Комментарий: Муратов, Навальный и драма вокруг Нобелевской премии мира 08.10.2021

У Алексея Навального не было шансов получить в этом году Нобелевскую премию мира. Но для России новость из Осло все равно хорошая, считает Константин Эггерт.
Infografik Illustration Nobelpreis-Frieden

Главный редактор "Новой газеты" Муратов - лауреат Нобелевской премии мира 08.10.2021

Нобелевский комитет в Осло выделил заслуги журналистов из Филиппин и России Марии Рессы и Дмитрия Муратова в защите свободы выражения мнений.
Norwegisches Parlament Storting, Oslo, Norwegen, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Норвегия обвинила Россию в хакерской атаке на парламент в Осло 13.10.2020

Норвежский стортинг стал жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты. Из почтовых ящиков некоторых представителей парламента были похищены крупные объемы данных.
May 2015, Jonglei State, South Sudan. Group watching helicopter of WFP. On 20 February 2017, the United Nations declared a famine in parts of former Unity State of South Sudan and warned that it could spread rapidly without further action. The World Food Programme reported that 40% of the South Sudanese population (4.9 million people) needed food urgently and at least 100,000, according to the UN, were in imminent danger of death by starvation. The reports also warned that about 5.5 million people, half of South Sudan's population, are expected to suffer food shortages and insecurity by July 2017. According to Jeremy Hopkins, the South Sudan representative for the UN children's agency, more than 200,000 children are at risk of death from malnutrition in the country. (Photo by Maciej Moskwa/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Нобелевская премия мира-2020. Что нужно знать о ее лауреате 09.10.2020

Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН. Премия присуждена не только за усилия в борьбе с голодом, подчеркнул Нобелевский комитет.
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (englisch UN World Food Programme, WFP)

Нобелевская премия мира присуждена продовольственной программе ООН 09.10.2020

Решение о присуждении премии мира 2020 года огласил Нобелевский комитет в Осло. Лауреатом стала Всемирная продовольственная программа ООН.
2.10.2017** A medal of Alfred Nobel is pictured prior to the beginning of a press conference to announce the winner of the 2017 Nobel Prize in Medicine on October 2, 2017 at the Karolinska Institute in Stockholm. The 2017 Nobel prize season kicks off with the announcement of the medicine prize, to be followed over the next days by the other science awards and those for peace and literature. / AFP PHOTO / Jonathan NACKSTRAND (Photo credit should read JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images)

Церемония вручения Нобелевских премий изменена из-за пандемии 22.09.2020

В Стокгольме отменены церемония награждения лауреатов Нобелевской премии и торжественный банкет в ратуше. В Норвегии премию мира вручат в университете Осло. Имена лауреатов огласят в октябре.
A general view of the Russian Foreign Ministry headquarters and towers of Kremlin during sunset in Moscow, Russia March 18, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Россия объявила персоной нон грата норвежского дипломата 28.08.2020

Дипломата посольства Норвегии высылают из Москвы в ответ на выдворение из Норвегии российского дипломата. Заместитель торгпреда РФ в Осло был выслан на фоне скандала о шпионаже.
***Archivbild*** ILLUSTRATION - Ein Mann schaut am 27.12.2010 in einem Auto in Hannover durch ein Fernglas. | Verwendung weltweit

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа 19.08.2020

Решение о высылке принято после недавнего задержания в Осло гражданина Норвегии. Он подозревается в незаконной передаче информации российскому дипломату.
May 31, 2017 : Norway's parliament seen in Oslo, May 31, 2017. REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

В Норвегии задержали предполагаемого российского шпиона 17.08.2020

По данным Полицейской службы безопасности Норвегии, подозреваемый встречался с офицером российской спецслужбы и передал ему секретную информацию.
Terror charged, Norwegian Philip Manshaus enters the Asker and Baerum district court for the last day of his trial on May 20, 2020 in Sandvika outside Oslo, Norway. - Philip Manshaus is suspected of murder in the death of his 17-year-old stepsister and attempted murder at a shooting at the Al-Noor mosque in the Oslo suburb of Baerum. Manshaus pleaded not guilty as his trial started. (Photo by Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT (Photo by OLE BERG-RUSTEN/NTB Scanpix/AFP via Getty Images)

Правый экстремист приговорен в Норвегии к 21 году тюрьмы за нападение на мечеть 11.06.2020

Суд счел доказанным, что Филип Мансхаус напал на мечеть, чтобы убить как можно больше мусульман, а также застрелил сводную сестру из расистских побуждений.
Norwegian national Frode Berg, who is accused of spying on Russia, stands inside a glass cage in a court room in Moscow, Russia, Tuesday, April 16, 2019. A Moscow court has found Berg guilty of espionage and sentenced him to 14 years in a high-security prison. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Норвежец Берг выставит Осло счет за два года в российской тюрьме 29.11.2019

Фруде Берг, которого в РФ приговорили к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж, а затем отпустили, решил требовать от норвежских властей компенсацию за "командировку", длившуюся два года.
Hosaena, Ethiopia, 22.09.2019

Нобелевскую премию мира получит премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 11.10.2019

Решение о присуждении премии мира 2019 года огласил Нобелевский комитет в Осло.
A picture taken on August 10, 2019 shows medics with a stretcher near the al-Noor islamic center mosque where a gunman, armed with multiple weapons, went on a shooting spree in the town of Baerum, an Oslo suburb. - The gunman injured one worshipper before being arrested, police and witnesses said. (Photo by Terje Pedersen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

Подозреваемый в атаке на мечеть в Осло начал давать показания 17.08.2019

По словам адвоката, до этого 21-летний норвежец Филип Мансхаус троекратно отказывался сотрудничать со следствием.

A picture taken on August 10, 2019 shows medics with a stretcher near the al-Noor islamic center mosque where a gunman, armed with multiple weapons, went on a shooting spree in the town of Baerum, an Oslo suburb. - The gunman injured one worshipper before being arrested, police and witnesses said. (Photo by Terje Pedersen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

Напавший на мечеть в пригороде Осло заподозрен и в убийстве 11.08.2019

По адресу предполагаемого злоумышленника, напавшего накануне на мусульман в Осло, найдено тело молодой женщины, сообщила полиция Норвегии.
A picture taken on August 10, 2019 shows medics with a stretcher near the al-Noor islamic center mosque where a gunman, armed with multiple weapons, went on a shooting spree in the town of Baerum, an Oslo suburb. - The gunman injured one worshipper before being arrested, police and witnesses said. (Photo by Terje Pedersen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

В Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети 10.08.2019

Молодой белый мужчина вошел в мечеть в пригороде Осло и открыл стрельбу. Ранен 75-летний член религиозной общины.
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