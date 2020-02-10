"Оскар" за фильм "Паразиты": кинокритика бывает разная

Лучшее кино из Европы - 2019

Своенравный бард из ГДР

Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году был и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" он показан как своенравный и смелый человек, пытающийся добиться успеха в репрессивной системе. Победил же в этой номинации испанский актер Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава".