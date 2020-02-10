"Оскар" за фильм "Паразиты": кинокритика бывает разная

"Паразиты" - первая лента не на английском языке, получившая "Оскара" в категории "Лучший фильм". Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, кто и почему не согласен с решением кинокритиков.
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