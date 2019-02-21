"Оскара" за лучший фильм получила лента "Зеленая книга"

Главной премией американской киноакадемии 2019 года награжден фильм Питера Фарелли "Зеленая книга". Церемония вручения наград прошла в воскресенье, 24 февраля. В общей сложности эта комедийная биографическая драма о джазовом пианисте Дона Ширли и водителе Тони Валлелонга была номинирована в пяти номинациях и победила в трех.
"Оскара" за лучший фильм на иностранном языке завоевала мексиканская лента "Рома" Альфонсо Куарона, который был награжден и как лучший режиссер. Фильм "Рома" также был отмечен "Оскаром" за лучшую операторскую работу. В общей сложности он был номинирован в десяти категориях, в том числе и за лучший фильм.
На награду в обеих этих номинациях также претендовал немецкий фильм "Работа без авторства" (Werk ohne Autor) режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck).
Лучшей исполнительницей главной женской роли признана Оливия Колман за участие в историческом фильме "Фаворитка" о политических интригах в Англии конца XVII века. Колман исполнила в нем роль британской королевы Анны.
Почетная статуэтка за главную мужскую роль досталась Рами Малеку за фильм "Богемская рапсодия", в котором он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри. Эта лента завоевала также "Оскаров" за лучший монтаж, лучший звук и лучший звуковой монтаж.
Церемония вручения наград открылась выступлением легендарной группы Queen с американским певцом Адамом Ламбертом, которые исполнили всемирно известные хиты "We are the champions" и "We will rock you".
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Автор: Антье Биндер, Элла Володина