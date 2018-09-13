Осень патриархов: как РПЦ может ответить на автокефалию Украине

Русская православная церковь (РПЦ) ждет. После жестких выпадов и угроз расколом в адрес Вселенского патриарха - архиепископа Константинополя - Нового Рима Варфоломея I, Москва, похоже, сбавила накал страстей. Новость о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) назначил двух экзархов в Киев, вызвала резкую критику со стороны РПЦ. Тон последних высказываний ее представителей был менее агрессивным, но суть не изменилась - Москва против. По данным СМИ, решение по просьбе Украины об автокефалии может быть объявлено в октябре на синоде Вселенского патриархата.

Киево-Печерская лавра - под контролем УПЦ Московского патриархата

После обретения независимости в 1991 году Украина пыталась создать отдельную от РПЦ православную церковь. В настоящее время в стране действуют три православные церкви. Канонической и самой многочисленной считается Украинская православная церковь, которая имеет автономию в составе Московского патриархата (УПЦ МП). Две другие, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и более старая, но малочисленная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), не признаны остальными патриархатами.

Появится ли в Украине новая автокефальная церковь, признанная другими и независимая от Москвы?Почему вопрос сдвинулся с мертвой точки именно сейчас, и как отреагирует РПЦ? Эти и другие вопросы DW задала известному российскому богослову и протодиакону Андрею Кураеву, эксперту по православию, научному сотруднику одного из университетов в Финляндии Николаю Митрохину и Регине Эльснер (Regina Elsner), эксперту-теологу в берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Вот их ответы.

Будет ли в Украине каноническая автокефальная церковь, отдельная от РПЦ?

Скорее всего, да, хотя, как отметил Николай Митрохин, процесс непрозрачный, поэтому делать прогнозы трудно. По мнению экспертов, в пользу автокефалии говорит уже сам факт назначения экзарховв Киев. Как пояснил Андрей Кураев, в Константинопольском патриархате "считают, что Киевская митрополия продолжает оставаться в их юрисдикции, просто они временно не могли ее осуществлять".Украинская православная церковь не всегда была частью Московского патриархата, а лишь с XVII века. До этого она подчинялась Константинополю. Регина Эльснер считает, что решение об автокефалии для Украины, так называемый томос, вряд ли появится уже в октябре.

Почему именно сейчас?

Факторов несколько: и изменившиеся на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе настроения в самой Украине, и противостояние между Московским и Константинопольским патриархатами. Регина Эльснер и Николай Митрохин называют поворотным моментом Всеправославный собор на Крите в 2016 году, на который не приехал глава РПЦ. Митрохин считает это "стратегической ошибкой" патриарха Кирилла и добавляет еще один фактор - "внешнюю политику России, попытки переворотов, в том числе с использованием церковных структур". На фоне этого "скорее всего, между Константинопольским патриархатом и условными западными структурами существует договоренность о взаимной поддержке, - полагает Митрохин. - Украинское правительство входит в эту систему договоренностей".

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Андрей Кураев не согласен с мнением, что нынешнее поведение Вселенского патриарха по украинскому вопросу связано с отсутствием Кирилла на критском соборе. Он говорит, что "такие вопросы не решаются на уровне личной обиды и мести", но признает, что игнорирование собора было "стратегической ошибкой" главы РПЦ. Кураев считает главной причиной изменившегося отношения к украинской автокефалии настроения в самой стране: "Сегодня можно говорить, что Украина, не отдельный политик, не группа, а Украина просит об автокефалии".

Как отреагирует РПЦ на решение вопроса об автокефалии для Украины?

В вопросе автокефалии для Украины Константинополь "ни в чем не обвиняет" РПЦ, подчеркивает Кураев, а "язык войны"звучит только со стороны Москвы. Как считает российский богослов, РПЦ займет выжидательную позицию. Если же в рамках автокефалии Константинопольский патриархат назначит в Киеве своего митрополита, то РПЦ перейдет от слов к действиям. "Несомненно, будет объявлено о том, что "патриарх Московский больше не поминает Вселенского патриарха в своих молитвах", - говорит Кураев. Кроме того, РПЦ может отказаться от участия "в общих православных проектах под эгидой Константинополя". В то же время озвученные в СМИ предложения об открытии новых приходов и строительства храмов Московского патриархата в Турции, Кураев считает несерьезными - слишком дорого. "Более серьезная угроза, - считает эксперт, - если Москва признает те расколы, которые есть в Греции и других православных странах". Но это, по его мнению, будет для РПЦ контрпродуктивным.

Протест против УПЦ МП в Киев, архив 2014 год

Похожую опасность видит и Николай Митрохин: "Можно предположить некоторый бунт монастырей на Афоне, переход на сторону Москвы, поскольку тамошняя православная община не очень любит патриарха Варфоломея". Кроме того, считает Митрохин, в ответ на автокефалию для Украины РПЦ могла бы "поддержать радикальные консервативные группировки на всех территориях, где находится Константинопольский патриархат". Митрохин считает, что РПЦ вполне может пойти на открытие новых приходов в Турции. Это, как и бунт монастырей на Афоне, он называет самым болезненным возможным ответом Москвы.

Регина Эсльнер отмечает, что РПЦ зависима (от Кремля.- Ред.) в своих действиях, поскольку патриарх Кирилл с самого начала "вошел в сложные отношения с российской внутренней политикой". Берлинский эксперт полагает, что в украинском вопросе Кирилл "больше не свободен".

Какой будет украинская православная церковь?

Эксперты сходятся во мнении, что процесс автокефалии будет сложным и, скорее всего, приведет к появлению в Украине еще одной церкви. Какой она будет по составу, эксперты предсказать не берутся, но полагают, что в нее могут войти части УПЦ КП, УАПЦ и, возможно, УПЦ МП. Но при этом сама УПЦ МП останется. "Московская церковь не исчезнет, она может резко уменьшиться во влиянии и размерах, но не исчезнет", - говорит Андрей Кураев.

Насколько новая автокефальная церковь будет многочисленной, предсказать трудно, поскольку нет точных данных. Николай Митрохин предполагает, что по количеству приходов новая автокефальная церковь может быть в три раза меньше нынешней УПЦ МП. При этом эксперты отмечают риск противостояния между верующими, попыток захвата храмов и других проявлений насилия. "Процесс автокефалии - это не только праздник, а вполне тревожное событие в перспективе", - говорит Митрохин.

По его словам, пока расчет Киева на то, что в более многочисленной УПЦ МП произойдет раскол и его наиболее прогрессивная часть перейдет на сторону будущей автокефальной церкви не оправдывается. Регина Эльснер отмечает, что предстоящая автокефалия "будет большим вызовом для украинского государства, которое должно будет гарантировать свободу религии для всех". Украину "ждут тяжелые годы", - говорит Андрей Кураев.

Грозит ли раскол мировому православию?

Раскол возможен, но каким он может быть - пока не совсем понятно. "Со стороны можно сказать, что это будет довершение дефрагментации древнеримского мира", - говорит Кураев, сравнивая его с другими расколами в истории христианства, в том числе - на католиков и православных. По его словам, сейчас раскол намечается по линии - славянский и греческий православный мир. Регина Эльснер полагает, что в случае, если Москва пойдет на полный разрыв с Константинополем, то РПЦ "окажется в изоляции, поскольку мнения о каноничности действий Константинополя в мировом православии расходятся".

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