 Освобожденный американский пастор Брансон покинул Турцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2018

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Мир

Освобожденный американский пастор Брансон покинул Турцию

Эндрю Брансон, которого турецкий суд приговорил к 3 годам тюрьмы и тут же освободил, уже вылетел из Турции. На родину он летит с остановкой на авиабазе США в немецком Рамштайне.

Пастор Эндрю Брансон

Пастор Эндрю Брансон

Американский пастор Эндрю Брансон, проведший под арестом в Турции два года по обвинению в шпионаже и терроризме и освобожденный накануне, вечером в пятницу, 12 октября, покинул турецкое воздушное пространство на борту военного самолета США.

Брансона сначала доставят на американскую авиабазу в Германии Рамштайн, а затем переправят на родину. По прибытии президент США Дональд Трамп намерен принять пастора в Белом доме.

Контекст

Из-за ареста священнослужителя США ввели санкции, которые привели к обрушению турецкой лиры. Пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы. (12.10.2018)

Президент Турции прибыл в Германию с государственным визитом. Это значит, что его принимают здесь на самом высоком протокольном уровне. Президент России с таким визитом приезжал в Берлин 17 лет назад. (28.09.2018)

Турецкий кризис наглядно показывает, как поверивший в свою непогрешимость авторитарный лидер может перечеркнуть экономические достижения своего правления, считает Андрей Гурков. (16.08.2018)

Ранее в этот же день суд в городе Измир приговорил Эндрю Брансона к трем годам заключения. Одновременно суд засчитал ему двухлетний срок, уже отбытый под стражей, и с учетом примерного поведения постановил освободить пастора.

Конфликт США и Турции из-за ареста пастора

50-летний евангелический пастор Эндрю Брансон, проживавший со своей семьей в Измире более 20 лет, был помещен в турецкую тюрьму в 2016 году. Анкара обвинила его в шпионаже и террористической деятельности, в частности, в сотрудничестве с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Отвергавшему все обвинения пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы. В конце июля суд в Измире отложил заседание по делу Брансона и перевел его по состоянию здоровья под домашний арест.

Арест пастора привел к ухудшению отношений между Анкарой и Вашингтоном, который неоднократно требовал освободить Брансона. США ввели санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля и увеличили пошлины на импорт турецкой стали и алюминия. Турция пригрозила ответными шагами. Некоторые эксперты считают санкции США одной из причин падения курса турецкой лиры и ухудшения экономической ситуации в Турции.

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  • Эрдоган с микрофоном в руках

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    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

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    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


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