Освобождение Ивана Голунова, или Иллюзия справедливости

Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин.
Журналист "Медузы" Иван Голунов, ранее обвинявшийся в покушении на сбыт наркотиков, освобожден по решению главы МВД РФ. Во вторник было прекращено уголовное расследование против него. (11.06.2019)
Громкое общественное возмущение "делом Голунова" не оправдывает равнодушия граждан России к другим скандальным делам, например, "делу Волкова", считает Федор Крашенинников. (11.06.2019)