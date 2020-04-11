 Освещение пандемии в Беларуси: о чем умалчивают госСМИ и власти | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 22.04.2020

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Беларусь

Освещение пандемии в Беларуси: о чем умалчивают госСМИ и власти

Белорусские государственные СМИ сообщают лишь часть информации о COVID-19, а Минздрав общается с журналистами ребусами. Госструктуры, указывают эксперты, следуют установкам Лукашенко.

Волонтеры оказывают помощь медикам одной из больниц Минска, 15 апреля

Волонтеры оказывают помощь медикам одной из больниц Минска, 15 апреля

Запрет массовых мероприятий, перевод учебных заведений на дистанционное обучение - такие рекомендации, среди прочих, обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам визита ее представителей в Беларусь в середине апреля. Однако белорусские государственные медиа об этом не рассказали - они написали лишь о том, что миссия ВОЗ отметила усилия Минска по сдерживанию распространения коронавируса. О чем еще при освещении ситуации с пандемией COVID-19 умалчивают власти и официальные СМИ - у DW.

Как государственные СМИ Беларуси рассказывают о рекомендациях ВОЗ

Публикуя материал об оценке ВОЗ ситуации с борьбой с SARS-CoV-2 в Беларуси, информационное агентство БелТА написало, что в РБ уже приняты меры по сдерживанию распространения коронавируса, и что эксперты ВОЗ отметили усилия властей по перепрофилированию производства на выпуск средств защиты для медицинских работников.

Защитные маски лежат на столе

ВОЗ посоветовала Беларуси отложить на время пандемии проведение всех массовых мероприятий

"Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования", - сообщает БелТА, не уточняя суть этих мер.

А в выпусках новостей государственных телеканалов - помимо похвалы ВОЗ в адрес Минска - также отмечалось, что рекомендации этой организации (физическое дистанцирование, информирование населения и карантин для инфицированных) в Беларуси и так выполняются. О том, что эксперты ВОЗ посоветовали отложить проведение всех культурных, спортивных и религиозных мероприятий, государственные СМИ не упомянули.

Государственные СМИ Беларуси следуют установкам Лукашенко

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич не видит особой специфики в таком освещении темы коронавируса белорусскими госСМИ: "Это общая стратегия государственных ресурсов. Они выбирают все удобное из новостей и игнорируют негативные моменты". По мнению руководителя мониторинговой группы iSANS Андрея Елисеева, официальные медиа следуют установке президента Лукашенко, который недооценивает риски эпидемии и придерживается ненаучных и конспирологических взглядов на природу коронавируса и методы борьбы с ним.

Лукашенко во время хоккейного матча

Советы Лукашенко о защите от COVID-19 - баня, водка и занятия спортом - эксперты считают антинаучными

"Они выполняют пропагандистскую функцию, направленную на всяческое обеление действий госорганов, а не на информирование населения. ГосСМИ используют большой арсенал манипуляций с тем, чтобы преуменьшить опасность эпидемии, высмеять ее, дезинформировать население о сущности мер по борьбе с эпидемией в Беларуси и за рубежом", - полагает Елисеев.

Напомним, что Беларусь сейчас остается единственной страной в Европе, в которой, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается национальное футбольное первенство. Кроме того, не прекратилась и подготовка к военному параду Победы 9 мая.

Журналисты требуют оперативную и достоверную информацию

Кроме освещения темы пандемии коронавируса государственными медиа РБ, вопросы есть и к официальной информации, которая исходит от госорганов. Когда в Беларуси появился первый случай заражения коронавирусом, министерство здравоохранения пообещало быть максимально открытым и даже создало телеграм-канал для оперативного информирования населения.

Вот только долго политика открытости не продлилась. Вместо понятных цифр Минздрав стал публиковать настоящие ребусы, заставляя журналистов подсчитывать реальное количество больных COVID-19. Ситуация изменилась в лучшую сторону на момент визита миссии ВОЗ, однако после его завершения данные снова стали неполными.

Такое положение дел вызвало обеспокоенность у негосударственных СМИ. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), а также ряд масс-медиа опубликовали обращение к Минздраву с требованием предоставлять оперативную и достоверную информацию о распространении COVID-19. "Корректная работа медиа невозможна, если компетентные государственные органы не будут своевременно и достоверно информировать журналистов, отвечать на вопросы и обращения. Лучшая защита от фейков и паники - правдивая своевременная информация", - подчеркивается в заявлении БАЖ.

У властей нет продуманной информационной политики

По мнению Андрея Елисеева, Минздрав сильно скован в своих действиях и вынужден согласовывать многие вещи с администрацией президента: "Сокрытие информации в разных видах, в том числе удаление данных на сайтах местных госгазет, установка вертикали не делиться данными с журналистами, в принципе присуща авторитарной централизованной системе управления в Беларуси".

Андрей Елисеев

Андрей Елисеев

В целом информационную политику Минска по освящению ситуации с эпидемией эксперт оценивает как очень противоречивую, манипуляционную и вредную для общественного здоровья. В свою очередь политолог Казакевич считает, что в Беларуси нет целостной и продуманной информационной политики в ситуации пандемии COVID-19, отсюда и постоянные метания, и непоследовательность Минздрава.

"Власти могли бы говорить все честно, но "правильно" подавая информацию. Или, наоборот, взять стратегию утаивания и проводить ее последовательно. В таком случае это не вызывало бы паники и негатива у населения", - поясняет Казакевич. Проводимая же властями в данном случае линия, по его мнению, крайне неудачная.

Белорусское руководство пытается минимизировать риски для себя в случае существенного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, добавляет Елисеев. "Общедоступная информация о растущем числе летальных исходов и неспособности системы здравоохранения оказывать удовлетворительную медпомощь может еще больше делегитимизировать Лукашенко как среди населения в целом, так и среди номенклатуры", - заключил эксперт.

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