Освещение пандемии в Беларуси: о чем умалчивают госСМИ и власти

Белорусские государственные СМИ сообщают лишь часть информации о COVID-19, а Минздрав общается с журналистами ребусами. Госструктуры, указывают эксперты, следуют установкам Лукашенко.
Запрет массовых мероприятий, перевод учебных заведений на дистанционное обучение - такие рекомендации, среди прочих, обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам визита ее представителей в Беларусь в середине апреля. Однако белорусские государственные медиа об этом не рассказали - они написали лишь о том, что миссия ВОЗ отметила усилия Минска по сдерживанию распространения коронавируса. О чем еще при освещении ситуации с пандемией COVID-19 умалчивают власти и официальные СМИ - у DW.
Как государственные СМИ Беларуси рассказывают о рекомендациях ВОЗ
Публикуя материал об оценке ВОЗ ситуации с борьбой с SARS-CoV-2 в Беларуси, информационное агентство БелТА написало, что в РБ уже приняты меры по сдерживанию распространения коронавируса, и что эксперты ВОЗ отметили усилия властей по перепрофилированию производства на выпуск средств защиты для медицинских работников.
"Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования", - сообщает БелТА, не уточняя суть этих мер.
А в выпусках новостей государственных телеканалов - помимо похвалы ВОЗ в адрес Минска - также отмечалось, что рекомендации этой организации (физическое дистанцирование, информирование населения и карантин для инфицированных) в Беларуси и так выполняются. О том, что эксперты ВОЗ посоветовали отложить проведение всех культурных, спортивных и религиозных мероприятий, государственные СМИ не упомянули.
Государственные СМИ Беларуси следуют установкам Лукашенко
Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич не видит особой специфики в таком освещении темы коронавируса белорусскими госСМИ: "Это общая стратегия государственных ресурсов. Они выбирают все удобное из новостей и игнорируют негативные моменты". По мнению руководителя мониторинговой группы iSANS Андрея Елисеева, официальные медиа следуют установке президента Лукашенко, который недооценивает риски эпидемии и придерживается ненаучных и конспирологических взглядов на природу коронавируса и методы борьбы с ним.
Советы Лукашенко о защите от COVID-19 - баня, водка и занятия спортом - эксперты считают антинаучными
"Они выполняют пропагандистскую функцию, направленную на всяческое обеление действий госорганов, а не на информирование населения. ГосСМИ используют большой арсенал манипуляций с тем, чтобы преуменьшить опасность эпидемии, высмеять ее, дезинформировать население о сущности мер по борьбе с эпидемией в Беларуси и за рубежом", - полагает Елисеев.
Напомним, что Беларусь сейчас остается единственной страной в Европе, в которой, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается национальное футбольное первенство. Кроме того, не прекратилась и подготовка к военному параду Победы 9 мая.
Журналисты требуют оперативную и достоверную информацию
Кроме освещения темы пандемии коронавируса государственными медиа РБ, вопросы есть и к официальной информации, которая исходит от госорганов. Когда в Беларуси появился первый случай заражения коронавирусом, министерство здравоохранения пообещало быть максимально открытым и даже создало телеграм-канал для оперативного информирования населения.
Вот только долго политика открытости не продлилась. Вместо понятных цифр Минздрав стал публиковать настоящие ребусы, заставляя журналистов подсчитывать реальное количество больных COVID-19. Ситуация изменилась в лучшую сторону на момент визита миссии ВОЗ, однако после его завершения данные снова стали неполными.
Такое положение дел вызвало обеспокоенность у негосударственных СМИ. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), а также ряд масс-медиа опубликовали обращение к Минздраву с требованием предоставлять оперативную и достоверную информацию о распространении COVID-19. "Корректная работа медиа невозможна, если компетентные государственные органы не будут своевременно и достоверно информировать журналистов, отвечать на вопросы и обращения. Лучшая защита от фейков и паники - правдивая своевременная информация", - подчеркивается в заявлении БАЖ.
У властей нет продуманной информационной политики
По мнению Андрея Елисеева, Минздрав сильно скован в своих действиях и вынужден согласовывать многие вещи с администрацией президента: "Сокрытие информации в разных видах, в том числе удаление данных на сайтах местных госгазет, установка вертикали не делиться данными с журналистами, в принципе присуща авторитарной централизованной системе управления в Беларуси".
В целом информационную политику Минска по освящению ситуации с эпидемией эксперт оценивает как очень противоречивую, манипуляционную и вредную для общественного здоровья. В свою очередь политолог Казакевич считает, что в Беларуси нет целостной и продуманной информационной политики в ситуации пандемии COVID-19, отсюда и постоянные метания, и непоследовательность Минздрава.
"Власти могли бы говорить все честно, но "правильно" подавая информацию. Или, наоборот, взять стратегию утаивания и проводить ее последовательно. В таком случае это не вызывало бы паники и негатива у населения", - поясняет Казакевич. Проводимая же властями в данном случае линия, по его мнению, крайне неудачная.
Белорусское руководство пытается минимизировать риски для себя в случае существенного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, добавляет Елисеев. "Общедоступная информация о растущем числе летальных исходов и неспособности системы здравоохранения оказывать удовлетворительную медпомощь может еще больше делегитимизировать Лукашенко как среди населения в целом, так и среди номенклатуры", - заключил эксперт.
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