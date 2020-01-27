Освенцим: музей на территории бывшего лагеря смерти снова открыт

Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме, как и большинство музеев мира, пострадал от пандемии коронавируса. 12 марта этого года мемориал на месте трех бывших нацистских концентрационных лагерей закрылся для посетителей. Экскурсии проводить больше было нельзя, а ведь именно они обеспечивали регулярные вливания в бюджет комплекса. 328 гидов, проводящих экскурсии на 19 языках, лишились заработка.

Правила во время пандемии

С 1 июля музей Аушвиц-Биркенау в Польше возобновляет работу и снова открыт для посещений. В настоящее время здесь действуют стандартные правила безопасности: соблюдение дистанции, защитные маски, одностороннее движение по территории, в группе, отправляющейся на экскурсию с гидом, - не более 15 человек, предварительная регистрация посетителей в режиме онлайн. Вход в музей - бесплатный, поэтому регистрация - это не покупка билета, а способ путем распределения желающих прийти сюда избежать слишком больших скоплений людей в одно и то же время.

Платными являются только экскурсии с гидами. По мнению создателей и сотрудников музея, плата за вход оскорбила бы память погибших, а также тех пожилых людей, которые были узниками в Освенциме и до сих пор приходят сюда и выступают перед молодежью, рассказывая о тех ужасных временах. Но каждый посетитель на выходе может сделать добровольный взнос в фонд музея.

Лагерь смерти Освенцим Ворота с надписью "Труд освобождает" Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

Лагерь смерти Освенцим В одном из административных помещений Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

Лагерь смерти Освенцим В одной из камер Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

Лагерь смерти Освенцим Нашивки Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь Аушвиц 2 Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

Лагерь смерти Освенцим Внутри барака В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь смерти Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

Лагерь смерти Освенцим Рабский труд Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

Лагерь смерти Освенцим К "медикам" Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

Лагерь смерти Освенцим Прислуга Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

Лагерь смерти Освенцим Холокост Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

Лагерь смерти Освенцим Дорога смерти Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

Лагерь смерти Освенцим В музее В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

Лагерь смерти Освенцим Печи, в которых сжигали трупы В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

Лагерь смерти Освенцим Огромная территория Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

Лагерь смерти Освенцим Освобождение 27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

Лагерь смерти Освенцим Что было дальше После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

Лагерь смерти Освенцим Государственный музей Аушвиц-Биркенау В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

Лагерь смерти Освенцим Памятная плита Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь смерти Освенцим Число жертв Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи. Автор: Дарья Брянцева



Множество запланированных мероприятий пришлось отложить до лучших времен. Средства сейчас идут на поддержание зданий и территории в надлежащем состоянии: 155 зданий, 300 руин, 170 га территории, огромный архив и исследовательский центр, Международный образовательный центр и библиотека.

Онлайн-визиты не заменят реальный опыт

Музеи по всему миру перешли на онлайн-посещения. Однако виртуальные туры и дискуссии с публикой никогда не заменят впечатлений, получаемых вживую. Поэтому цифровые технологии, пусть даже и самые продвинутые, - не вариант для такого места, как бывший концентрационный лагерь, уверен Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner), вице-президент Международного комитета Освенцима: "Этот мемориал, как и все музеи, созданные на месте событий, будет и впредь выполнять очень важную задачу".

Государственный музей Аушвиц-Биркенау был создан в 1947 году на территории бывших лагерей Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3 по решению польского парламента. Инициаторами выступили бывшие узники. В 2019 году правительство Германии приняло решение перечислить 60 миллионов евро на счет Фонда мемориала Аушвиц-Биркенау - помимо тех средств, которые Германия ранее выделяла на поддержание музейного комплекса.

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