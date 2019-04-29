 Оркестр Кирилла Петренко исполнит Бетховена у Бранденбургских ворот | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2019

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Германия

Оркестр Кирилла Петренко исполнит Бетховена у Бранденбургских ворот

Австрийский дирижер с российскими корнями Кирилл Петренко вступит в должность главного дирижера Берлинского филармонического оркестра 23 августа 2019 года.

Новый главный дирижер Берлинского филармонического оркестра Кирилл Петренко (фото из архива)

Новый главный дирижер Берлинского филармонического оркестра Кирилл Петренко (фото из архива)

Австрийский дирижер с сибирскими корнями Кирилл Петренко вступит в должность главного дирижера Берлинского филармонического оркестра 23 августа 2019 года. Первым произведением, которое оркестр исполнит под его руководством в этот день, станет Девятая симфония Людвига ван Бетховена.

Днем позже это же произведение оркестр Берлинской филармонии под руководством Петренко исполнит, выступая под открытым небом у Бранденбургских ворот.

Планируется, что начало работы Петренко в Берлине ознаменует также турне Берлинского филармонического оркестра по Германии. Кроме того, у музыкантов запланировано выступление в Тель-Авиве по случаю 75-й годовщины окончания Второй Мировой войны, сообщила пресс-служба оркестра в понедельник, 29 апреля.

Выходец из Сибири

Кирилл Петренко родился в 1972 году в Омске в музыкальной семье. Его отец был скрипачом, а мать - музыковедом. Музыкой он начал заниматься с шести лет. В 11-летнем возрасте дебютировал как солист в сопровождении Омского симфонического оркестра. В 1990 году эмигрировал вместе с родителями в Австрию, где отец получил место скрипача оркестра и музыкального педагога в городе Форарльберге.

Контекст

Красота и мощь симфонической музыки зависят не только от мастерства исполнителей, но и от формы помещения, где ее исполняют. Ученые выяснили, в какие залы стоит покупать билет. (23.05.2014)

Договор нынешнего главы оркестра Саймона Рэттла заканчивается в 2018 году. Петренко возглавляет на данный момент Баварскую государственную оперу. (22.06.2015)

Петренко закончил с отличием консерваторию Форарльберга в австрийском городке Фельдкирхе по специализации пианист, затем обучался дирижированию в Венской высшей музыкальной школе (ныне Венский университет музыки и исполнительского искусства).

"Невозможно описать словами обуревающие меня чувства: от эйфории и огромной радости до благоговения и сомнений", - значилось в заявлении Петренко по поводу избрания его музыкантами Берлинского филармонического оркестра на должность главного дирижера в июле 2017 года. На этой должности Петренко сменит Саймона Рэттла, контракт которого истек в 2018 году.

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  • Артур Никиш

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

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  • Вильгельм Фуртвенглер

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

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  • Фуртвенглер дирижирует перед Гитлером

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

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    С фигурой Фуртвенглера связана и наиболее сложная эпоха в истории оркестра: триумфы берлинских музыкантов стали для пропаганды "третьего рейха" наглядным примером "торжества германского духа и искусства". Фуртвенглер не состоял в нацистской партии. Тем не менее, после войны ему пришлось отвечать за близость к режиму. В рамках денацификации ему было на несколько лет запрещено возглавлять оркестр.

  • Серджу Челибидаке

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

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    Берлинский филармонический оркестр играл на протяжении всей войны практически без перерыва: для властителей "третьего рейха" это было очень важно с пропагандистской точки зрения. Нормальная концертная деятельность была возобновлена уже очень после падения Берлина. Жажда обновления привела за пульт оркестра румынского дирижера Серджу Челибидаке.

  • Герберт фон Караян

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    Эпоха Герберта фон Караяна (1954-1989)

    На протяжении трех с половиной десятилетий Берлинский филармонический отождествляли с Гербертом фон Караяном (Herbert von Karajan). Караян является "автором" виртуозной и мощной культуры звука "берлинцев". Поводом для ссоры с оркестром стал авторитарный стиль руководства Караяна, последней каплей - его попытка взять на работу кларнетистку, кандидатуру которой не поддерживал оркестр.

  • Клаудио Аббадо

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

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    "Маэстро, мы хотим научиться играть тихо!" – согласно легенде, с таким пожеланием обратились музыканты Берлинского филармонического оркестра после "эры Караяна" к Клаудио Аббадо. Миланец возглавил оркестр в 1989 году, его эпоха была исполнена гармонии – музыкальной и человеческой. Даже перестав быть главным дирижером, Аббадо до конца своей жизни в 2014 году регулярно стоял за пультом.

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    Эпоха Саймона Рэттла (2002-2018)

    "Добро пожаловать, сэр Саймон!" – плакатами с таким приветствием встречал Берлин летом 2002 года темпераментного британского маэстро. С ним, любителем джаза, оркестр реализовал немало блестящих музыкальных и интересных социальных проектов и побывал на гастролях в разнообразных далеких и экзотических странах. Однако Рэттл, отец трех маленьких детей, решил вернуться в родную Англию.

  • Берлинский филармонический оркестр

    Берлинский филармонический: история легендарного оркестра

    Что дальше?

    И вот оркестр снова ищет нового главного дирижера и художественного руководителя. Среди наиболее вероятных кандидатов – Даниэль Баренбойм, Кристиан Тилеман, Андрис Нельсонс. Имя нового шефа Берлинского филармонического оркестра будет определено в ходе тайного голосования 11 мая 2015 года.

    Автор: Анастасия Буцко


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