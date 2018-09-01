 Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы | Новости из Германии об Украине | DW | 01.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы

В мае СБУ имитировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Борис Герман, обвиненный в организации покушения на Бабченко, пошел на сделку со следствием.

Борис Герман в суде, 31 мая 2018 года

Борис Герман в суде, 31 мая 2018 года

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор Борису Герману, обвиняемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Герман приговорен к 4,5 годам лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак журналистам в Киеве субботу, 1 сентября.

Контекст

СБУ утверждает, что ей удалось предотвратить убийство Аркадия Бабченко и еще 47 журналистов, однако не спешит делиться деталями. DW собрала всю известную информацию об этом деле. (07.06.2018)

Аркадий Бабченко участвовал в инсценировке своего убийства СБУ. На кону была его жизнь. К нему вопросов нет. Вопросы есть к спецслужбам. Их в комментарии для DW задает Сергей Руденко. (31.05.2018)

Герман пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину. Приговор вступит в силу через месяц. По словам Грицака, осужденный "сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться".

Как утверждает следствие, Герман получал из России деньги и указания по подготовке убийств, беспорядков и терактов в Украине. В частности, считается, что он нанял для убийства Бабченко волонтера Алексея Цымбалюка, который и рассказал об этих планах СБУ, а сейчас проходит по делу как свидетель.

Зачем СБУ инсценировало убийство Бабченко

В конце мая СБУ имитировали убийство Аркадия Бабченко в Киеве, объяснив это необходимостью раскрытия террористической сети. Герман стал одним из трех подозреваемых по "делу Бабченко", которые, по мнению следствия, играли конкретные роли в организации и подготовке покушения на Бабченко и, вероятно, на других известных журналистов и общественных деятелей из так называемого "списка 47-и". СБУ и военная прокуратура квалифицируют эти действия как подготовку терактов.

Смотрите также:

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Machtkampf in der Ostukraine.

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кто и кому сыплет соль на раны в Луганске

    Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Захарченко Киев "Малороссией" пугал

    Глава самопровозглашенной "ДНР" Захарченко объявил о создании вместо Украины нового государства - "Малороссии" со столицей в Донецке.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тайна переписки Суркова

    Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, заявили в Кремле в ответ на обнародованную хакерами переписку помощника президента РФ о "плане дестабилизации Украины". Сергей Елкин о том, как происходило похищение.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Панамские досье", или Что общего у Путина, Алиева и Порошенко

    У лидеров России, Азербайджана и Украины разные взляды на политику. Но, видимо, не на распоряжение финансами. О некоторых "героях" офшорного скандала.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинский ответ на российский запрет

    Киев принял аналогичные меры в отношении Москвы и остановил транзит российских грузовиков через Украину.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 00:51
Now live
00:51 мин

Аркадий Бабченко о спецоперации СБУ

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Аркадий Бабченко о спецоперации СБУ  

Аркадий Бабченко в программе "Немцова.Интервью": не жалею, что опубликовал пост о крушении Ту-154  

Фейковое убийство Бабченко: что на самом деле думают на Западе – DW Новости  

Также по теме

Ukraine Russischer Journalist Babtschenko lebt

Месяц "делу Бабченко": ясности в расследовании СБУ не добавилось 28.06.2018

СБУ до сих пор не предъявила доказательств "кремлевского следа" в возможном покушении в Киеве на российского журналиста Аркадия Бабченко. Каждый новый фигурант дела все сильнее его запутывает.

Ukraine Russischer Journalist Babtschenko lebt

Украинский депутат объяснил смысл инсценировки убийства Бабченко 31.05.2018

Инсценировать убийство нужно было для выхода на связь между организатором покушения и заказчиком, сказал в интервью украинскому телеканалу депутат Верховной рады Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Ukraine Journalist Arkadi Babtschenko PK in Kiew

"Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко 30.05.2018

Одного такого случая достаточно, чтобы посеять сомнения в других политических убийствах, совершенных в Украине в отношении критиков Кремля, заявил Кристоф Делуар.

Реклама

Самые читаемые

Как премьер Пашинян строит Армению, свободную от коррупции  

Керченский мост спас Крым от падения туристического потока  

Комментарий: Смерть свидетеля Захарченко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно