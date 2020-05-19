Орбан против ЛГБТ: почему в Венгрии запретили менять пол

Новые венгерские правила, практически ставящие трансгендеров вне закона, не стали неожиданностью для жителей страны. Еще в конце марта, в разгар пандемии коронавируса, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о своих планах запретить гражданам официально менять свой указанный при рождении пол. 19 мая депутаты правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет Орбан, одобрили соответствующие поправки в законодательство.

Протесты оппозиционных политиков, которые указывали на крайне дискриминационный характер поправок, не возымели действия. Имре Вейки, депутат от Христианско-демократической народной партии - партнера "ФИДЕС" по коалиции - заявил, что мнение людей, которых непосредственно затрагивают поправки, не имеет никакого значения.

"Закон отбрасывает Венгрию назад в средневековье"

Правозащитные организации подвергли новые правила жесткой критике. "Это решение отбрасывает Венгрию назад в средневековье", - отметил директор венгерского отделения организации Amnesty International Дэвид Виг. Он предположил, что новый закон откроет возможность для дальнейшей дискриминации трансгендеров и нападений на них.

Виктор Орбан

Тамаш Домбош из венгерской НКО Háttér, защищающей права ЛГБТ, также считает решение венгерских властей "крайне проблематичным". Теперь люди должны будут раскрывать свою транссексуальность в ходе каждой проверки документов, указывает он. Новый закон решительно осудили и на международном уровне.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович охарактеризовала его как "удар по человеческому достоинству транссексуалов". Кроме того, по ее словам, документ противоречит прецедентному праву Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Действия венгерских властей также раскритиковали в ООН, ЕС и правозащитных организациях по всему миру. Противники закона запустили в соцсетях флешмоб под хэштегом # drop33. В ходе кампании они символически выбрасывают статью 33, в которой и прописаны изменения, в мусорную корзину.

Судебное разбирательство может занять годы

Новый закон не соответствует ни венгерской конституции, ни с европейскими стандартами в области прав человека, поэтому активисты будут делать все возможное для его отмены, сообщил Тамаш Домбош в беседе с DW. НКО Háttér призывает президента страны Яноша Адера не подписывать закон и направить его на проверку в Конституционный суд.

Венгерские правозащитники рассматривают возможность обратиться в ЕСПЧ

Однако как Адер, так и судьи Конституционного суда лояльны премьер-министру Орбану и, как правило, не выступают против правительственных законопроектов.

Альтернативный вариант - подать иск в ЕСПЧ - также не вызывает у Домбоша особого оптимизма. "Принятие окончательного решения займет несколько лет вне зависимости от того, где будет проходить разбирательство - в Венгрии или Страсбурге. До тех пор у транссексуалов не будет шансов на юридическое признание их пола, что подвергает их опасности дискриминации и, возможно, даже насилия".

"Да, мы гомофобы"

В последние годы риторика венгерских властей в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации существенно ужесточилась. В стране запрещены однополые браки, а спикер венгерского парламента Ласло Кёвер сравнил сторонников усыновления детей однополыми парами с педофилами.

Ласло Кёвер

Чуть позже член "ФИДЕС" Иштван Болдог призвал запретить проводить в Будапешт гей-прайд. А близкий к властям публицист Жолт Байер даже гордо признал: "Да, мы гомофобы".

"С помощью подобных заявлений власти хотят обеспечить себе поддержку избирателей. Они следуют примеру Польши, где такая стратегия оказалась эффективной", - констатирует правозащитник Тамаш Домбош. Как в Польше, так и в Венгрии сексуальные меньшинства не вписываются в консервативную картину мира правящих партий. Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что Венгрия, на его взгляд, не является либеральным государством, где каждый может жить так, как ему заблагорассудится.

В документах граждан ФРГ появился третий пол

Проблемы, с которыми сталкиваются трансгендеры, в интервью DW описал человек из России, получивший статус беженца в Люксембурге. Раньше в социальных сетях россиянка называла себя Ириной, однако с недавнего времени именует себя Рене. По ее словам, она родилась в обычном женском теле, но никогда не ощущала себя девушкой.

"Эта ситуация тяготит меня, мне дискомфортно. Мой гендер не соответствует моему биологическому полу - я трансгендер. Но в нашем бинарном социуме если ты не женщина, то значит, ты - мужчина. И поэтому я, как трансгендерный человек, сейчас в начальном процессе перехода из женского в мужской пол, так как мое самоощущение (гендерная идентичность) не соответствует моему внешнему виду", - рассказывала Ирина-Ренe в 2018 году.

Между тем в Германии не только разрешили однополые браки, но и предоставили возможность указывать в документах третий пол. В ноябре 2017 года такое решение вынес Федеральный конституционный суд страны: судьи посчитали, что действовавшие до того момента нормы нарушали права интерсексуалов - людей с недостаточно четко определенными половыми признаками, которых причисляли либо к мужскому, либо к женскому полу. А это, по мнению судей, угрожало их самовосприятию и развитию их личности. Сторонники нововведения полагают что, вопрос половой принадлежности не является чисто медицинской проблемой. Каждый сам вправе решать, кем себя считать и какой пол вносить в свои персональные документы, уверены активисты.

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