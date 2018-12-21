Опрос: лишь треть россиян понимает, что такое искусственный интеллект

Половина россиян положительно относятся к распространению технологий искусственного интеллекта, а 12 процентов выступает против внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные отрасли, показал опрос ВЦИОМ. При этом объяснить, что такое искусственный интеллект, смогла только треть опрошенных, а 25% россиян не знают об этих технологиях.

Согласно результатам опроса, проведенного в сентябре 2019 года, три четверти россиян хотя бы раз слышали о технологиях искусственного интеллекта. Но лишь 38% респондентов знают сферы применения ИИ, а объяснить, что такое искусственный интеллект, смогли только 29% опрошенных.

При этом большинство респондентов (48%) относятся к распространению ИИ положительно. 31% опрошенных эта тема не интересует, а 12% высказали негативные эмоции по поводу распространения ИИ.

Россияне переживают за личные данные

Больше всего участники опроса переживают за безопасность персональных данных (33% респондентов), опасаются технических сбоев (31% опрошенных), последствий распространения ИИ (12%), а также нарушения личного пространства (9%).

Большинство россиян также не беспокоится о том, что ИИ сможет заменить их на работе - 68% не опасаются влияния ИИ на рынок труда. В это не верит три четверти опрошенных мужчин и 79% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

87% россиян считают, что государство должно способствовать развитию технологии ИИ и финансировать соответствующие программы профессионального образования. При этом 59% не стали бы сейчас проходить такое обучение.

Пользу от ИИ жители России видят в использовании его в сфере госуслуг (68%), решении бытовых задач (54%) для досуга и развлечений (54%), медицине (52%) и сфере образования (44%).

Смотрите также:

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект Как может выглядеть город будущего Летающие автомобили, наподобие того, что изображен на этой фотографии, для многих по-прежнему - из области фантастики. Как и "город будущего", в котором автомобили будут ездить без водителей, роботы будут отвечать за всю инфраструктуру, а для ведения домашнего хозяйства будет применяться искусственный интеллект. А ведь все это уже становится реальностью.

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект Woven City - "живая лаборатория" Woven City - так называется "город будущего", который намерена построить компания Toyota. В нем будут жить около 2000 человек - сотрудники фирмы и их семьи. Город построят на территории старой фабрики по производству автомобилей площадью 70 га, недалеко от горы Фудзияма. В нем будут тестировать последние технические новинки в режиме реального времени и проводить научные исследования.

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект Мечта Акио Тоёды Woven City - место, где технологические ноу-хау станут частью обычной жизни. Такую "живую лабораторию" мечтает создать 63-летний глава крупнейшей японской автомобильной корпорации Toyota Акио Тоёда. Свой план глава корпорации представил на международной выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе-2020.

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект Автомобили без водителей в "городе будущего" Важную роль в "городе будущего" будут играть автомобили без водителей, разработкой которых занимается Toyota. Их будут использовать и для перевозки людей, и в качестве мобильных бюро, магазинов и даже отелей на колесах. Один из таких авто (на фото) представляет архитектор города будущего Бьярке Ингельс.

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект E-pallete. Вы еще не знаете, что это? E-pallete - электронный автомобиль, который может использоваться для различных целей. В нем можно и перевозить пассажиров (такая модель представлена на этом фото), и использовать как мобильный офис, магазин или отель на колесах, оборудовав салон соответствующим образом. Первые модели концерн Toyota представил два года назад на автосалоне в Лас-Вегасе.

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект Архитектор "города будущего" - датчанин Проектированием Woven City занимается известный датский архитектор Бьярке Ингельс. Он стал известен после того, как создал проект штаб-квартиры Google. Официальное строительство начнется в 2021 году. Большая часть инфраструктуры будет находиться под землей. Здания построят из дерева, а на крышах установят солнечные батареи.

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект Не первая попытка создать "умный город" Toyota - не первая компания, которая вознамерилась построить "умный город". Совсем недавно южнокорейский концерн Hyundai представил похожую концепцию smart city. Google в 2017 году заявил о реализации подобного проекта в канадском Торонто на территории площадью в 5 га.

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект Летающие авто - уже реальность Летающие автомобили когда-то казались чем-то невероятным. Сегодня разработано уже несколько десятков проектов летающих автомобилей. Часть из них уже даже проходят полевые испытания. Одними из первых, кто представил такие авто миру, были японцы. На этом фото летающие автомобили Cartivator, в разработке которых участвовала Toyota. Автор: Наталья Позднякова

