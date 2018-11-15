 Опрос: Деловой климат Великобритании на низшем уровне за 9 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 19.11.2018

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Европа

Опрос: Деловой климат Великобритании на низшем уровне за 9 лет

Опасения из-за "Брекзита" не дают британским компаниям расшириться и заняться инвестициями. Лишь около трети фирм настроены оптимистично.

Вид на Лондон

Деловой климат в Великобритании достиг худших показателей за последние 9 лет. По представленным в понедельник, 19 ноября, британской консалтинговой компанией IHS Markit данным, лишь 32 процента британских компаний ожидают роста своей деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Это наихудший показатель со времени начала опросов в 2009 году. В прошлом квартале число оптимистически настроенных компаний составляло 39 процентов.

Контекст

Российские экспортеры стремятся из-за санкций США перевести расчеты на европейскую валюту в тот самый момент, когда она падает в цене. Экономике Евросоюза девальвация пока выгодна. (14.11.2018)

Выход Великобритании из ЕС без соответствующего соглашения будет иметь катастрофические последствия для десятков тысяч компаний по обе стороны Ла-Манша, заявил глава BDI. (17.11.2018)

"Ответы на наши вопросы показывают, что опасения из-за "Брекзита" существенно усложнили инвестиционную активность и планы по найму новых сотрудников", - заявил экономист IHS Markit Тим Моор.

Бизнес опасается неупорядоченного "Брекзита"

Правительство Терезы Мэй пытается защитить достигнутое с Брюсселем соглашение по проекту договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза, несмотря на уход нескольких министров и возможное голосование о недоверии премьеру. Между тем немецкий бизнес предупреждает об опасности неупорядоченного "Брекзита". Такой сценарий создаст "огромные трудности для десятков тысяч компаний и сотен тысяч сотрудников по обе стороны Ла-Манша", заявил председатель Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф (Dieter Kempf).

"Особенно сильно пострадают автомобильная и авиастроительная отрасли, химическая, фармацевтическая промышленность, машиностроение и электротехническая отрасль, а также многие сферы услуг - от банковской до туристической", - подчеркнул далее Кемпф.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Споры о "Брекзите" привели к расколу правительства

    Правительство Великобритании планировало выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, о чем ранее заявлял Дэвид Дэвис, возглавлявший министерство по делам Brexit. Но какой вариант "Брекзит" - жесткий или мягкий - в итоге будет иметь место, неизвестно. Разногласия по этому поводу привели к расколу в правительстве Терезы Мэй.

  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

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    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

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    МИД возглавил противник Brexit

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  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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