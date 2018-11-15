Опрос: Деловой климат Великобритании на низшем уровне за 9 лет

Деловой климат в Великобритании достиг худших показателей за последние 9 лет. По представленным в понедельник, 19 ноября, британской консалтинговой компанией IHS Markit данным, лишь 32 процента британских компаний ожидают роста своей деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Это наихудший показатель со времени начала опросов в 2009 году. В прошлом квартале число оптимистически настроенных компаний составляло 39 процентов.

"Ответы на наши вопросы показывают, что опасения из-за "Брекзита" существенно усложнили инвестиционную активность и планы по найму новых сотрудников", - заявил экономист IHS Markit Тим Моор.

Бизнес опасается неупорядоченного "Брекзита"

Правительство Терезы Мэй пытается защитить достигнутое с Брюсселем соглашение по проекту договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза, несмотря на уход нескольких министров и возможное голосование о недоверии премьеру. Между тем немецкий бизнес предупреждает об опасности неупорядоченного "Брекзита". Такой сценарий создаст "огромные трудности для десятков тысяч компаний и сотен тысяч сотрудников по обе стороны Ла-Манша", заявил председатель Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф (Dieter Kempf).

"Особенно сильно пострадают автомобильная и авиастроительная отрасли, химическая, фармацевтическая промышленность, машиностроение и электротехническая отрасль, а также многие сферы услуг - от банковской до туристической", - подчеркнул далее Кемпф.

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