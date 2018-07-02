Оппозиция ФРГ отвергает соглашение Меркель и Зеехофера по миграции

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена проверить компромисс в миграционном вопросе, достигнутый лидерами Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель (Angela Merkel) и Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), на соответствие коалиционному договору. Между тем оппозиционные партии отвергают соглашение по мигрантам.

В конфликте об ограничении нелегальной миграции в Германию Меркель и Зеехофер 2 июля договорились, что мигранты, зарегистрированные в других государствах Евросоюза, могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

По мнению председателя СДПГ Андреа Налес (Andrea Nales), правительственная коалиция наконец вернулась к прагматичному решению проблем. При этом Налес отметила, что предстоит прояснить ряд вопросов, прежде чем социал-демократы одобрят соглашение, достигнутое ХДС и ХСС. С критикой компромисса выступил глава рабочей группы по миграции в СДПГ Азиз Бозкурт (Aziz Bozkurt),отметив, что коалиционное соглашение, на основании которого работает нынешнее правительство, не предусматривает создания "бесполезных" транзитных центров.

"Лагеря для интернированных"

Председатель оппозиционной Левой партии Бернд Риксингер (Bernd Riexinger) назвал транзитные центры "де факто лагерями для интернированных лиц". Лидер "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Berbock) призвала социал-демократов выступить против компромисса по миграции. По ее словам, кто меняет гуманность на мнимый порядок, в итоге лишится и того, и другого".

В правопопулистской "Альтернативе для Германии" назвали соглашение ХДС и ХСС "скверным компромиссом". Для ХСС сохранение власти важнее безопасности граждан, заявил глава баварского отделения АдГ Мартин Зихерт (Martin Sichert). По его словам, Меркель и Зеехофер по-прежнему оставляют границу открытой.

С критикой соглашения выступили и в профсоюзе полиции. Создание транзитных центров для мигрантов глава профсоюза Йорг Радек (Jörg Radek) назвал "символической политикой", поскольку такие центры предусмотрены лишь на границе ФРГ с Австрией. По его словам, у полиции нет четких правовых инструментов для работы с мигрантами на границе.

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