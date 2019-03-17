Оппозиция обвиняет французские власти в бессилии

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и министр экономики Бруно ле Мэр должны будут во вторник, 19 марта, по требованию оппозиции предоставить французскому Сенату объяснения в связи с беспорядками во время акций "желтых жилетов". Об этом в ночь на понедельник сообщает агентство dpa.

Оппозиция требует сообщить "о средствах разрешения этой проблемы и ее негативных последствиях для торговой ситуации и экономической привлекательности страны", говорится в сообщении, распространенном среди французских СМИ. Оппозиция заявляет о "бессилии государства", "поражении правоохранительных органов в борьбе с бандами погромщиков" и нанесенном властям "унижении".

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил о введении "дополнительных" и "решительных" мер для предотвращения насилия и вандализма во время протестов "желтых жилетов". Из-за субботних протестов в Париже, сопровождавшихся разгромом магазинов, столкновениями с полицией и поджогами, Макрон вынужден был прервать свой лыжный отпуск в Пиренеях.

Посетив кризисный штаб, президент Франции объявил о том, что собирается принять "сильные" и "дополнительные" решения. Он подчеркнул, что меры по защите правопорядка, принятые властями до сих пор, показали свою недостаточность и назвал мирных участников протестов "сообщниками" хулиганов.

В субботу участники акций "желтых жилетов" не только разгромили витрины магазинов известных марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, но и подожгли отделение банка, в результате чего пострадало 11 человек, проживавших в квартирах над ним. В ходе беспорядков полиция задержала 240 человек.

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