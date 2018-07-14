Оппозиция в ФРГ не видит улучшений в сфере прав человека в РФ во время ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу не принес изменений в политической ситуации и в плане участия РФ в военных конфликтах, считают либералы и "зеленые" в бундестаге.
Чемпионат мира по футболу в России не повлиял на решение проблемы прав человека в этой стране, считают представители германской оппозиции. Россия проявила себя "образцовой хозяйкой" мундиаля, однако это мероприятие не изменило ситуацию с правами человека, считает эксперт в области спорта Свободной демократической партии (СвДП) Бритта Дассель (Britta Dassel). "Пока не поступит сильного импульса извне, при Путине ровно ничего не изменится", - заявила она в интервью агентству dpa, опубликованном в субботу, 14 июля.
Оппозиция возмущена ситуацией вокруг Хайо Зеппельта
Позицию политика от свободных демократов поддержал эксперт фракции "зеленых" Мануэль Сараццин (Manuel Sarrazin). "ЧМ не принес ничего в плане улучшения политической ситуации в стране или военных конфликтов с российским участием", - подчеркнул он.
Одновременно Саррацин раскритиковал бездействие Берлина и футбольных федераций в ситуации с немецким журналистом Хайо Зеппельтом (Hajo Seppelt), который отказался от поездки на ЧМ-2018 после предупреждения немецких спецслужб. Ни глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), ни Немецкий футбольный союз (DFB), ни ФИФА не позаботились о том, чтобы Зеппельт имел возможность безопасно и без ограничений вести репортажи из России, отметил депутат.
Фракции направляли запросы правительству ФРГ по поводу ЧМ-2018
Обе фракции в бундестаге перед началом чемпионата мира призывали правительство Германии поднять во время первенства тему прав человека в России.
Чемпионат мира по футболу в России завершается 15 июля. Правозащитники, гуманитарные организации и ряд политиков в разных странах призывали к бойкоту ЧМ-2018, указывая на серьезные нарушения прав человека в РФ, в частности на жесткие ограничения свободы СМИ, аресты журналистов и политических оппонентов, запугивание правозащитников.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт решил отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу в связи с информацией ряда спецслужб Германии о "слишком большом риске" для его безопасности. Зеппельт является автором ряда документальных фильмов, разоблачающих допинговую систему в России.
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