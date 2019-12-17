 Оппозиция вновь провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2020

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Мир

Оппозиция вновь провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы

Хуан Гуайдо вернул себе пост главы парламента Венесуэлы во время голосования оппозиции вне зала заседаний, куда ее не пустили. Ранее его сместил сторонник Мадуро, политик Луис Парра.

Venezuela Juan Guaido in Caracas (AFP/Y. Cortez)

Хуан Гуайдо

Лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 5 января, вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны после голосования оппозиционных депутатов вне зала заседаний парламента. Они провели свое собрание в здании редакции местной газеты, после того как не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силовиками. За его кандидатуру проголосовали сто депутатов. 

Контекст

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Отправка российских военных в Венесуэлу - всего лишь сигнал США. Каракас, в первую очередь, нуждается в деньгах, которые Россия не может ему предложить, считает обозреватель FAZ. (26.03.2019)

Сотрудничество с Венесуэлой изначально было очень рискованным экспериментом для Беларуси, констатируют эксперты. Что сохранилось от былой дружбы между двумя странами - у DW. (05.08.2019)

Ранее в тот же день соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра объявил себя новым председателеми парламента, тем самым сместив лидера оппозиции Гуайдо с должности. Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила, что на сессии не было необходимого кворума.

Политическое противостояние в Венесуэле

Оппозиционеры утверждают, что силовики заблокировали подходы к зданию парламента в Каракасе для сторонников Гуайдо. Таким образом, к голосованию были допущены лишь лояльные правительству депутаты. Самому лидеру оппозиции пришлось перелезать через забор, пытаясь пробраться в здание Национальной Ассамблеи. Однако сделать ему это не удалось.

Луис Парра назвал эти претензии несостоятельными. Он выставил свою кандидатуру против Гуайдо утром 5 января в Twitter. Ранее он был исключен из партии "За справедливость" из-за обвинений в коррупции, которые он отрицает.

Борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Однако его попытки сместить Мадуро с должности пока результата не принесли. 

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    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


 

Смотреть видео 26:06

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone

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Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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