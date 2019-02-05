 Оппозиционные депутаты подали в суд на мэрию Москвы из-за реагентов | Новости из Германии о России | DW | 06.02.2019

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Россия

Оппозиционные депутаты подали в суд на мэрию Москвы из-за реагентов

Истцы утверждают, что использование на территории Москвы химических противогололедных реагентов нарушает нормы Конституции, а также положения ряда законов.

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Борьба со снегом в Москве

В Москве оппозиционные муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина подали в Тверской суд иск к департаменту ЖКХ столичной мэрии. Об этом в среду, 6 февраля, сообщил в своем Twitter Илья Яшин.

По мнению истцов, использование на территории Москвы химических противогололедных реагентов нарушает нормы Конституции, а также положения законодательства об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Контекст

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Политики приводят данные из опубликованного в 2009 году исследования ученых МГУ "Оценка эколого-геологических последствий применения противогололедных реагентов в городе Москве". Как утверждают исследователи, применяемые в Москве реагенты, в состав которых входят соли муравьиной кислоты, могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, наносят ущерб грунту, что ведет к активизации негативных инженерно-геологических процессов, чреватых разрушением надземных и подземных коммуникаций. Кроме того, страдает одежда и обувь москвичей.

Использовать гранитный щебень

Яшин напомнил, что еще в 2014 году вред использования реагентов признавал и мэр Москвы Сергей Собянин. "Однако с тех пор ничего не изменилось", - подчеркнул политик, уточнив, что московские власти за последние два года увеличили "бюджетные расходы на закупку реагентов в полтора раза - до 6 млрд рублей". 

Муниципальный депутат также сообщил, что организовал сбор подписей под обращением к мэру Москвы с требованием отказаться от соляных противогололедных смесей. В качестве альтернативы предлагается использовать на улицах столицы гранитный щебень, как это делают в Германии или Финляндии.

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    Автор: Максим Нелюбин


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