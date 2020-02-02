Опера по текстам Светланы Алексиевич: как прошла премьера?

2 февраля на сцене оперного театра в Штутгарте состоялась двойная премьера: "Борис Годунов" Мусоргского и "дополнившая" его опера Сергея Невского "Время секонд хэнд" по одноименному роману Светланы Алексиевич. Согласно замыслу постановщиков "Бориса", сцены Невского по книге Алексиевич (плюс пролог и эпилог), подобно застежке-молнии, "входят" в музыкальный материал оперы Мусоргского, также состоящей из отдельных, драматургически самостоятельных частей. Героям Мусоргского-Пушкина Невский противопоставляет восемь фигур, выбранных из романа Алексиевич. "Маленькие люди" 1990-х оказываются на одной сцене с царем, боярами и "безмолвствующим народом" прошлого - проект, который уже до премьеры окрестили "рискованным".

Премьера "Бориса" в Штутгартской опере

Мы в напряжении ждали, когда о премьере напишут известные немецкие музыковеды. И дождались! По информации пресс-службы театра, после премьеры в печатных и электронных СМИ, федеральных и локальных, было опубликовано около двадцати репортажей и рецензией. DW собрала несколько мнений.

Süddeutsche Zeitung: Опера на грани оскорбления России

Райнхард Брембек (Reinhard Brembeck), один из самых влиятельных музыкальных критиков Германии, пишет на страницах газеты Süddeutsche Zeitung: "Когда у диктатора появляются психические проблемы, ими занимается не один психиатр, а целая толпа специалистов… Его душа, как он неоднократно повторяет со сцены Штутгартской оперы, "скорбит". Заинтересованно и беспомощно слушает его признания публика, невольно оказываясь в роли психотерапевтов. Счастьем не лучатся и фигуры, которые выбрал из романа Светланы Алексиевич родившийся в Москве композитор Сергей Невский. Герои из "Времени секонд хэнд", проносят знамя этого непреходящего страдания из прошлого в настоящее. Все это вместе граничит с поношением России…»

"Искусство бесстыдно в выборе выразительных средств… Оно не собирается ни просвещать, ни протестовать. Скорее, оно использует страдания людей для собственных целей, оно хочет во что бы то ни стало увлечь за собой публику... Музыка и слово заставляют слушателя принимать участие в душевных терзаниях убийцы и деспота, возможно, даже сочувствовать ему. В случае персонажей из "Времени секонд хэнд" этого не происходит, поскольку Сергей Невский не столь бесстыж в своей музыкальной экспрессии, как Мусоргский", - считает Райнхард Брембек.

FAZ: "Мужская" опера удачно разбавлена женскими образами Алексиевич

На страницах газеты Frankfurter Allgemeine опубликована рецензия Керстин Хольм (Kerstin Holm), которая на протяжении двух десятилетий была корреспондентом газеты в Москве. "Судьба России - в том, что в этой стране ни одна историческая эпоха никогда не завершается. Властители, наделенные безграничной властью, быстро становятся либо культовым фигурами, либо предметом ненависти, в то время как хронически разочарованный народ ищет нового вожака и новую утопическую идею. Лишний раз это демонстрирует наглядно опера Модеста Мусоргского на текст Александра Пушкина, - уверена Хольм. - Между сценами "Бориса" Сергей Невский "встраивает" своего рода интермеццо. Пышущую тестостероном "мужскую" оперу Мусоргского он разбавляет образами страдающих героев Алексиевич, среди которых доминируют женщины. Часовая опера Невского составляет примерно треть вечера. В этой партитуре, отчетливо пропетой ансамблем, обогащенной шумовыми эффектами, роялем и ударными, текст находится на первом плане".

Газета Schwäbische Zeitung: Опера непропорционально затянута

Онлайн-версия региональной газеты Schwäbische Zeitung публикует отчет своего корреспондента. "Оперный эксперимент, в теории представлявшийся чрезвычайно интересным, на практике оказался, к сожалению, не слишком убедительным, - считает Вернер Мюллер-Гриммель (Werner Müller-Grimmel). - Музыкальные вставки Невского в большинстве случаев производили блеклое впечатление, а невеселые истории Алексиевич действовали скорее подавляюще - в частности, из-за того, что постановщикам спектакля не пришло в голову ничего драматургически оригинального, что могло бы пролить свет смысла на этот проект".

На репетиции в Штутгарте

Как отмечает обозреватель, "этот вечер длился почти четыре часа, ощущения непропорциональной затянутости не могли сгладить все старания художника-постановщика и художника по костюмам, не жалевших средств".

Радио BR Klassik: Похвалить можно хор и солистов

Канал классической музыки BR публикует на своем портале рецензию Петера Юнгблута (Peter Jungblut). Описав декорации, костюмы и реквизиты, вызывающие, по его мнению, ассоциации то с аварией в Чернобыле, то с Кремлем, то с московским метро, автор пишет: "При всех этих грандиозных постановочных усилиях создатели спектакля, по всей видимости, не замечают, что они создали сатиру не столько на современную Россию или социализм, сколько на самих себя. Это как если бы команда Штутгаргской оперы отправилась в открытое море на четырехмачтовой яхте, а оказалось бы на Волге, где и села на мель".

"К новым познаниям этот вечер, при всей своей импозантной сумятице, не приводит, - считает Юнгблут. - Для ревю все это слишком тяжеловесно, для калейдоскопа - слишком перегружено, для вечера ностальгии по социализму - нелепо. Похвал заслуживают солисты и хор".

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