 ″Оператор ГТС Украины″ заявил о снижении объема транзита газа из России | Новости из Германии об Украине | DW | 04.01.2020

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Украина

"Оператор ГТС Украины" заявил о снижении объема транзита газа из России

В декабре 2019 года средний объем транзита газа из России через Украину составлял 261 млн кубометров в сутки. В первые дни 2020 года он не превышал 55 млн кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины".

Газовая компрессорная станция в украинском городе Боярка

Компрессорная станция в украинском городе Боярка

Объем транзита российского газа через территорию Украины в первые дни 2020 года упал почти в пять раз по сравнению со средним показателем декабря 2019 года. Это следует из данных "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины". В пятницу, 3 января, через украинскую территорию транзитом прошло 54,3 млн кубометров газа из России, 2 января - 38,75 млн, а 1 января - 49,31 млн. В декабре объем суточного транзита в среднем составлял 261 млн кубометров.

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20 декабря 2019 года в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Двустороннее пакетное соглашение предусматривает, что для продолжения транзита российская энергетическая компания "Газпром" заключит с ООО "Оператор ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с госкомпанией "Нафтогаз Украины" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Стороны также договорились с 1 января обнулить взаимные претензии.

Киев и Москва согласовали транзит газа

В конце декабря "Газпром" и "Нафтогаз Украины" согласовали вопрос транзита природного газа после 2019 года. Этому предшествовали пятидневные переговоры в Вене. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев получит не менее 7 млрд долларов (в пересчете - 6,26 млрд евро) за 5 лет действия соглашения.

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    Автор: Андрей Гурков


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