Опасно ли быть политиком в Германии?

После убийства главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), а также недавних угроз в адрес обер-бургомистра Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker) и бургомистра города Альтена Андреаса Хольштайна (Andreas Hollstein) в Германии с новой силой вспыхнули дебаты о безопасности политиков.

Тело Вальтера Любке было обнаружено в ночь на 2 июня на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика из партии ХДС стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния. В настоящий момент расследованием этого убийства занимается Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ. В среду, 26 июня, в совершении этого преступления сознался 45-летний гражданин ФРГ Штефан Э.

Статистика политически мотивированных преступлений в ФРГ

При этом, как свидетельствует статистика Федерального ведомства криминальной полиции (Bundeskriminalamt, BKA), проблема насилия по отношению к политикам имеет в Германии масштабный характер. Только за прошедший год в ФРГ против политиков и депутатов было совершено 1256 преступлений, 43 из них имели насильственную подоплеку.

Два года назад в руки немецкой полиции попал так называемый "список смерти". В нем были перечислены десятки имен левых политиков, убийство которых, очевидно, планировали правые экстремисты. Примечательно, что самих политиков из этого списка уведомили о его существовании лишь в 2019 году, когда уголовная полиция Германии провела с ними в Ростоке встречу "для дачи свидетельских показаний и разъяснения мер предосторожности".

На церемонии прощания с убитым политиком Вальтером Любке

Лишь некоторые из тех, чьи имена упоминались в этом списке, позже оказались готовы дать комментарий по этому вопросу. Один из них - Ева-Мария Крёгер (Eva-Maria Kröger), депутат от Левой партии в ландтаге федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке ФРГ. В одном из интервью на эту тему политик заявила, что хочет знать, почему она так долго не получала информацию о существовании "списка смерти". Кроме того, она потребовала выяснить, какие конкретно данные о ней и ее семье содержались в этом документе.

Новый виток насилия против политиков и миграционный кризис

Некоторые эксперты отмечают, что новый виток насилия по отношению к политикам в Германии имеет непосредственную связь с миграционным кризисом 2015 года, когда ФРГ открыла границы для миллиона беженцев. Из-за неприятия этой миграционной политики определенной частью немецкого общества возросла, в частности, популярность партии правых популистов "Альтернатива для Германии" (АдГ) и усилилось давление на политиков внутри страны. Известны случаи, когда политики, отстаивающие, как и Вальтер Любке, принципы гуманного обращения с беженцами, получали угрозы убийства, а их машины поджигали.

Подобное давление выдержали не все. В марте 2015 года из-за конфликта вокруг постройки приюта для беженцев в городке Трёглиц, в федеральной земле Саксония-Анхальт, ушел в отставку его бургомистр Маркус Нирт (Markus Nierth). Ранее стало известно, что мимо его дома должно было пройти шествие неонацистов и сторонников движения Pegida, пропагандирующего неприятие мигрантов.

В середине 2017 года также подал в отставку начальник администрации округа Майн-Кинциг Эрих Пипа (Erich Pipa), который на протяжении нескольких лет до этого получал письма с угрозами из-за его взглядов на миграционную политику.

Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер (фото из архива)

Нападения на обер-бургомистра Кельна и бургомистра Альтены

Большой общественный резонанс в Германии получило совершенное в октябре 2015 года нападение на обер-бургомистра Кельна Хенриетте Рекер, которая пострадала от ножевого ранения во время выступления в рамках своей предвыборной кампании. Политик перенесла сложную операцию и провела в искусственной коме несколько дней. Позднее выяснилось, что преступник был членом правоэкстремистской партии и участвовал в маршах неонацистов. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

19 июня 2019 года кельнская полиция подтвердила, что Рекер снова угрожали расправой. Поскольку аналогичные угрозы поступали и другим политикам, в частности бургомистру города Альтена Андреасу Хольштайну, дело было направлено в управление уголовной полиции Берлина. В ноябре 2017 года на Хольштайна, известного тем, что он принял у себя в городе больше беженцев, чем предписывали квоты, уже было совершено нападение с ножом. Он выжил и остался на посту бургомистра.

Большинство немцев согласны улучшить защиту политиков от насилия

Общественные настроения также свидетельствуют о росте озабоченности немецких граждан вопросом безопасности политиков в стране. Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Civey в середине июня 2019 года по заказу онлайн-издания Spiegel Online, большинство населения Германии считает нападения правых экстремистов серьезной угрозой для немецких политиков. Так, 58 процентов опрошенных заявили, что политики нуждаются в лучшей защите от насилия со стороны правых радикалов.

При этом нападениям подвергаются в Германии не только левые политики, но и сторонники правопопулистской партии АдГ. По данным BKA, в 2018 году 18 процентов всех политически мотивированных преступлений составляли личные нападки на этих политиков или обливание краской дверей их домов.

Ненависть сама по себе - не преступление

Многие политики локального уровня часто работают в Германии безвозмездно. Однако их труд - это важный вклад в развитие политической системы страны. Как правило, бургомистры городов, главы администраций округов и председатели региональных правительств не имеют телохранителей, поскольку эта финансовая нагрузка слишком велика для коммунального бюджета. При этом политики проводят личные встречи с гражданами и, таким образом, практически все время находятся "на виду".

Одним из важных пунктов общественной дискуссии вокруг нападений на политиков в Германии является вопрос о возможных правовых последствиях. Немецкое уголовное право предусматривает преследование только за совершенное преступление, но не за образ мыслей. В соответствии с этим чувство ненависти как таковое не является само по себе преступлением.

Так же, как не является им и сталкинг - форма домогательства и запугивания, при которой определенное лицо подвергается преследованию со стороны другого лица или группы лиц. Ответственность за сталкинг в отношении политиков пытается ввести в Германии Союз немецких городов и общин - пока безрезультатно. В связи с последними событиями это объединение потребовало организовать в каждой федеральной земле центральные пункты, куда могут обратиться жертвы подобного преследования. Ожидается, что "данные пункты станут также отправной точкой для расследования подобных правонарушений". В то же время политиков, которые стали жертвами преступлений, Союз немецких городов и общин призывает сделать эти случаи достоянием гласности и доводить дело до подачи заявления в полицию.

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